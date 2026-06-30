울산 중구 구정 목표, 민선 8~9기 그대로... "1억 예산 절감"

큰사진보기 ▲울산 중구청사 모습 ⓒ 울산 중구 자료사진 관련사진보기

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6.3지방선거에서 울산 중구청장 선거는 현직인 국민의힘 김영길 당선자의 선전이 돋보였다.더불어민주당 박태완 후보가 진보당 장현수 예비후보와 단일화를 한데다, 국민의힘 공천에 반발해 탈당 후 무소속 출마한 고호근 후보와의 3파전에서 승리했기 때문이다. 김영길 후보는 50.68%(5만 8085표)를 얻어 박태완 후보 45.62%(5만 2277표)에 5.06%P 앞섰다. 무소속 고호근 후보는 3.68%(4227표)를 얻었다.이를 감안, 중구가 구정의 연속성과 안정성을 강화하고 예산을 절감하기 위해 민선 9기 구정 목표를 민선 8기와 동일한 '누구나 살고 싶은 종갓집 중구'로 정했다(종갓집은 중구가 울산의 전통성을 이어 받은 도시라는 점을 감안한 별칭이다).30일 중구 관계자는 "이를 바탕으로 중구는 행정 공백과 주민들의 혼선을 최소화할 것"이라며 "나아가 급변하는 대내외 행정 환경 속에서 기존 성과를 바탕으로 다양한 정책을 확대 추진해 나가는 '실속형 행정'을 펼칠 방침이다"라고 밝혔다.중구가 이처럼 구정 목표를 민선 8기와 동일하게 함으로써 얻는 이득이 많은 것으로 파악됐다. 우선 청사 현판, 주요 공공 시설물 간판 및 안내판, 각종 홍보물을 교체하지 않아도 돼 교체하는 것에 비해 1억 원 이상의 예산을 아낄 수 있게 됐다는 계산이다.하지만 중구는 구정 목표는 그대로 유지하되 변화하는 행정 여건을 반영해 민선 9기 5대 구정 방침을 새롭게 수립했다.민선 9기 5대 구정 방침은 ▲사람이 모이는 문화경제도시 ▲아이 키우기 좋은 행복도시 ▲자연과 함께하는 생태정원도시 ▲일상이 안전한 안심도시 ▲구민과 함께하는 소통공감도시다.김영길 중구청장은 "민선 9기는 화려한 구호를 앞세우기보다 재정을 아끼고 행정의 내실을 다지는 것에서부터 출발해야 한다"며 "기존의 안정적인 구정 기조 위에 새롭게 수립한 5대 구정 방침을 더해 지역의 새로운 미래를 열어나가겠다"고 밝혔다.