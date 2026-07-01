복숭아 가득한 농장, 아이는 무지개를 만들었습니다

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큰사진보기 ▲벼가 심어져 있는 인근 논. '논멍' 이란것도 있을까 싶게 한가롭고 평화로운 풍경이다. ⓒ 최우혁 관련사진보기

"오늘 엄마 아빠 청도 고모네 밭에 간다는데, 같이 갈래?"

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"그래 가자."

큰사진보기 ▲향긋한 복숭아가 매달린 나무. 아직 어려서 내년이면 복숭아가 더 많이 열린다고 한다. ⓒ 최우혁 관련사진보기

"자 이제 밥 먹었으니까 복숭아 따러 가야지."

큰사진보기 ▲신이나서 마음껏 물 뿌리며 노는 아이. 도심 아파트에 살면 해보기 어려운 놀이다. ⓒ 최우혁 관련사진보기

"이것 봐~ 아빠랑 할아버지가 복숭아 따왔어. 한 번 먹어볼까?"

"나 이거 타고 싶어."

큰사진보기 ▲복숭아, 자두, 포도, 석류 등 다양한 종류의 나무들이 자라고 있는 농장 ⓒ 최우혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲직접 수확한 복숭아 ⓒ 최우혁 관련사진보기

어린이집이나 유치원에 다니는 아이들은 자체 프로그램으로 텃밭이나 농장 체험을 하러 간다. 조그만 손으로 땅에서 자라는 채소를 돌보고 나무에 열린 과일을 따보면서 채소와 과일들이 어디서 자라고 어떻게 식탁으로 오는지 체험한다. 그런 날은 항상 "OO이가 땄습니다. 가족과 함께 맛있게 드세요"라는 스티커가 붙은 수확물이 담긴 통을 집으로 가져오는데, 내용물을 보고 있으면 자연스럽게 아빠 미소가 번져 나온다.주말 아침 핸드폰을 확인하던 아내가 장모님의 메시지를 보고 물었다.도착하자마자 화려한 점심 식사가 펼쳐졌다. 싱싱한 고기가 숯불에 구워졌다. 방금 따온 채소와 김치만 있어도 진수성찬이다. 직접 만드셨다는 쌈장의 짭조름한 맛과 마늘 향이 방금 구운 고소한 고기, 쌈 채소와 함께 환상의 조합이었다. 냄새를 맡고 떠돌이 개가 다가왔다. 사연을 들어보니 아랫마을에 떠돌던 개인데 언제부턴가 이곳에 자주 와서 음식을 얻어먹거나 휴식을 취한다고 한다. 먹을 것에 관심을 보이지만 사람에게 손길을 허용하진 않았다. 객인 듯 아닌 듯한 녀석은 고기 몇 점을 얻어먹고는 석류나무 그늘에 누워 휴식을 취했다.아이는 낯선(사실 몇 번 뵈었지만) 어른들 사이에서 부끄러운 듯 아내의 품속에만 있더니 고모할아버지가 손에 쥐여준 샤워기 헤드에 마음을 열었다. 집이나 동네 놀이터에선 해보기 힘든 멀리 물뿌리기를 마음껏 할 수 있는 시간이다. 햇살을 등지고 물을 뿌리면서 무지개를 찾아 아이에게 보여주니 너무 좋아했다. 무지개를 만드느라 뿌린 물로 젖은 바닥은 수증기가 증발하며 바람과 섞이면서 에어컨 같은 시원함을 선사했다.고모부님이 채비하셨다. 오전에 이미 자두와 복숭아를 수확하시다가 아이가 함께 온다는 소식에 직접 수확해 볼 수 있을 정도의 체험 분을 남겨두신 거였다. 하지만 아이는 복숭아를 직접 따는 것보다 해먹에서 노는 것을 더 좋아했다. 얼마 전부터 어디서 봤는지 해먹 얘기를 하더니 시골 농장에서 진짜 해먹을 보고는 푹 빠져나올 줄 몰랐다.수레를 밀고 수확해야 할 복숭아나무로 향했다. 그곳엔 초록빛 잎사귀와 대조되는 빨갛게 익은 복숭아들이 향긋한 냄새를 풍기고 있었다. '신비 복숭아'라고 하셨다. 수확용 바구니를 나뭇가지에 걸어두고 연신 복숭아를 딴다. 10분도 채 안 되는 시간에 바구니가 복숭아로 금방 채워졌다. 조금 옆에는 다른 복숭아나무가 있었다. 일주일 뒤 수확 예정인데 몇 개만 따서 먹어보자고 하셨다. 일주일을 앞당겼음에도 방금 수확한 향긋한 복숭아 맛은 일품이었다.아이는 과일은 쳐다보지도 않은 채 과일을 나르던 수레로 다가갔다.이 연령대 아이가 하고 싶다는 건 말리기 힘들다. 그리 위험하지 않으니 플라스틱 박스에 아이를 앉혔다. 복숭아가 적당히 담긴 무거운 박스를 하나 더 올려 빈 공간을 줄였더니 좀 더 안전한 멋진 인력거가 되었다.수레를 미는 동안 관찰한 복숭아나무, 자두나무, 포도나무, 석류나무 등 밭에서 자라는 농작물들과 배추흰나비, 호랑나비, 잠자리 등 눈앞에서 날아다니는 곤충들은 훌륭한 현장 학습 자료가 되었다. 물론 아이는 농작물 관찰보다 아빠가 밀어주는 수레에 타고 노는 게 더 신났을 테지만.집으로 돌아갈 땐 복숭아, 자두, 살구 등 과일들을 담아주셨다. 진수성찬 점심에 향긋하고 싱싱한 과일, 아이와 함께한 즐거운 시간까지, 수확을 도와드린 30분이 채 안 되는 노동력의 대가 치르고는 너무나 풍족한 시간이었다.푸른 하늘과 초록의 산, 과일나무의 빨갛고 노란 열매, 시원한 지하수를 뿌리며 무지개를 만든 시간이 아이의 기억 속에 가족이란 이름의 추억 한 페이지로 자리 잡았길 바란다.