"좋은 가게 응원하는 연결고리 만들고 싶어요"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"사진 한 장이 손님 한 명을 데려올 수 있다면 그걸로 충분합니다."

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"아이들 사진을 많이 찍다 보니 자연스럽게 사진과 영상이 생활이 됐어요."

"사진을 찍어드리고 영상을 만들어 제 SNS에 올리기 시작했어요. '저라도 뭐든 해보자'라는 마음이었죠."

큰사진보기 ▲차지영활동가 ⓒ 송정훈 관련사진보기

"저한테 남는 돈은 없습니다. 오히려 시간과 품이 더 들어가죠. 그래도 작은 가게가 기관과 거래를 시작하는 계기가 된다면 그걸로 만족합니다."

"코끼리를 다리만 만진 사람과 꼬리만 만진 사람의 이야기가 다르잖아요. 사람도 마찬가지라고 생각했어요. 방향이 틀리지 않았다면 계속 가면 된다고 믿었습니다."

"후회하면 그 시간을 살아온 저 자신까지 부정하게 되는 것 같아요. 실수는 인정하지만, 방향만 조금 수정하면 됩니다."

"사람마다 잘하는 것이 다릅니다. 글 잘 쓰는 사람은 글을 쓰고, 사진 잘 찍는 사람은 사진을 찍고, 사람을 잘 만나는 사람은 사람을 만나면 됩니다. 각자의 재능이 모일 때 가장 좋은 팀이 만들어집니다."

"큰돈보다 중요한 건 관심입니다. 한 사람이 많은 돈을 내는 것보다 많은 사람이 함께하는 것이 더 의미 있다고 생각했습니다."

"제가 말하지 않으면 시민들이 받아야 할 혜택을 놓칠 수도 있다는 책임감을 느끼고 참여했습니다."

"쉬러 갔다가도 결국 사진을 찍어 홍보해 드리고 오더라고요."

"지역마다 좋은 가게와 좋은 사람들이 정말 많습니다. 그 이야기들을 잘 기록해 더 많은 시민이 찾아가고 응원하는 연결고리를 만들고 싶습니다."

"혼자 다 하려고 하지 말고 좋은 선배를 만나세요. 그리고 처음 가졌던 마음을 끝까지 잃지 않았으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

차지영 활동가는 특정 직함보다 '사람을 연결하는 시민'이라는 표현이 더 잘 어울린다. 8~9년째 인천 곳곳을 누비며 소상공인의 가게를 촬영하고, 지역의 좋은 사람과 공간을 기록하며, 필요한 곳에는 사람과 사람을 이어주는 역할을 자처해 왔다. 그는 "돈을 버는 일이 아니라 사람을 살리고 지역을 살리는 일이 재미있다"고 말한다.지난 6월 30일 부평의 한 카페에서 만난 차지영 활동가는 인터뷰 내내 '도와준다'보다 '연결한다'라는 표현을 더 많이 사용했다. 자신은 앞에 나서는 사람이 아니라 사람과 사람, 가게와 손님, 시민과 행정을 이어주는 역할을 할 뿐이라고 말했다.1969년 부평에서 태어나 지금까지 줄곧 인천에서 살아온 그는 자신을 스스로 "평범한 시민"이라고 소개했다. 그러나 그의 하루는 전혀 평범하지 않다. 골목시장을 찾아 소상공인의 이야기를 영상으로 기록하고, 지역에서 묵묵히 활동하는 사람들을 소개하며 도움이 필요한 곳이 있으면 가장 먼저 달려간다.그의 활동은 어느 날 갑자기 시작된 것이 아니다. 카메라를 처음 손에 쥔 것은 1997년이었다. 아이들의 성장 과정을 사진으로 남기고 싶다는 마음에 디지털카메라를 구매했다. 가족의 일상을 기록하던 카메라는 시간이 흐르면서 자연스럽게 사람을 바라보는 그의 시선을 키웠고, 지금은 지역을 기록하는 가장 중요한 도구가 됐다.그 카메라가 골목 상권으로 향한 것은 8년 전이다. 답답함이 먼저였다. SNS가 일상이 된 시대에도 가게 홍보 사진 한 장 올리지 못하는 모습을 보며 그는 직접 카메라를 들었다.그렇게 시작한 기록은 지금 계양구와 부평구, 구월동 등 지역별 소상공인을 소개하는 여러 유튜브 채널로 이어지고 있다. 영상 하나가 당장 매출을 크게 바꾸지는 못한다. 하지만 "영상을 보고 찾아왔다"라는 손님의 말이 전해질 때마다 자신의 노력이 헛되지 않았음을 느낀다고 했다. 차 활동은 여기서 멈추지 않았다.기업과 공공 기관 행사에 필요한 도시락과 회의 간식, 선물 꾸러미 등을 지역 소상공인과 직접 연결했다. 샌드위치와 컵 과일, 강정, 김치 등 필요한 품목을 찾아 가격을 조율하고, 때로는 직접 배달까지 맡았다.물론 활동이 늘 순탄했던 것은 아니다."괜히 나선다" "왜 저렇게 설치느냐"는 말을 듣기도 했다고.하지만 그는 오래 상처 받지 않기로 했다.그는 지난 시간을 후회하지 않는다고 했다.요즘은 뜻을 함께하는 사람들도 하나둘 늘었다. 사람을 함께할 동료로 선택하는 기준도 분명했다.최근에는 인천 생명의전화 홍보이사로 활동하며 생명 존중 문화 확산에도 힘을 보태고 있다. 홍보팀장 시절부터 시민과 정치인, 지역 인사들을 직접 찾아다니며 후원의 의미를 설명했고, 현재까지 160명이 넘는 정기 후원자를 연결했다고 한다.주민 참여 예산협의회와 시민 정책자문단 활동도 같은 맥락이었다.그의 휴식도 결국 기록으로 이어진다.영화공간주안에서 독립영화를 보고, 개항장의 갤러리를 찾아 전시를 감상하고, 연극과 뮤지컬을 즐긴다.웃으며 한 말이었지만, 그것 역시 그의 삶의 방식이었다. 아이들의 성장 과정을 남기기 위해 들었던 카메라는 이제 인천 골목의 사람들과 이야기를 기록하는 카메라가 됐다. 앞으로의 목표도 변함없다.시민 활동을 시작하려는 이들에게는 '초심'을 당부했다.누군가는 그를 '오지랖 넓은 사람'이라고 부른다. 차지영 활동가는 그 표현을 굳이 부정하지 않았다. 그 오지랖 덕분에 골목의 작은 가게가 새로운 손님을 만나고, 도움이 필요한 사람이 필요한 곳과 연결되며, 지역은 조금씩 따뜻해지고 있기 때문이다.인터뷰를 마친 그는 "개항장에 행사가 있다"라며 서둘러 자리를 정리했다. 카메라를 둘러메고 다시 골목으로 향하는 그의 발걸음은 분주했지만 가벼워 보였다. 30년 가까이 손에서 놓지 않은 카메라. 그 렌즈가 향하는 곳에는 언제나 사람이 있었고, 그 사람이 있는 곳에는 또 다른 연결이 기다리고 있었다.