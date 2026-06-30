대구참여연대 "추경호 인수위 정책 제안, 시민참여·민생 대책 빠졌다"

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큰사진보기 ▲곽대훈 대구시장 인수위원장이 29일 오전 추경호 당선인에게 '민선 9기 정책제안서'를 전달했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

추경호 대구시장 당선인이 취임도 하기 전, 지역 시민단체가 민선9기 인수위원회의 정책 제안에 실망을 표하며 시민참여 제도화와 시민의 삶을 위한 대책 마련이 우선돼야 한다고 촉구했다.대구참여연대는 30일 논평을 통해 "인수위가 제안한 자료 중 공개된 20개 주요 추진 과제를 살펴본 결과, 여러모로 부족한 내용이 많아 실망을 감추기 어렵다"며 "시정 개혁을 위한 시민참여와 협치의 제도화, 민생 현안 해결을 위한 시책이 보이지 않는다"고 비판했다.단체는 "추 당선자는 홍준표 전 대구시장 등 이전 시장들과 달리 취임 전부터 각계각층을 직접 찾아 의견을 청취하는 행보로 호평을 받았다"면서도 "정작 정책 제안서에는 홍 전 시장이 퇴행시킨 대구 시정의 개혁과 시민참여·자치의 제도화 방안이 보이지 않는다"고 주장했다.이어 "시장 직속의 시민참여 위원회 설치, 시민 공론장의 상설 운영, 시민사회 협력관 배치 등 인력과 예산 확보를 통해 실질적인 참여와 협치를 제도화해야 한다는 시민사회의 요구가 전혀 반영되지 않았다"며 "추 당선인의 최근 행보가 단지 이미지 만들기에 불과한 것인가"라고 따졌다.또 "전국 최고 수준인 영세 자영업 폐업률 문제를 해결하기 위한 지역화폐 발행 규모 확대, 전국 최저 수준인 생활임금의 지자체 평균 수준 인상 등 민생 회복을 위한 긴급하고 적극적인 시책도 보이지 않는다"고 지적했다.대구참여연대는 대구 시민의 먹는 물 문제와 관련해 "올해도 여전히 반복되고 있는 낙동강 녹조와 독성물질 검출 문제에 대한 해결책은 없다"며 "낙동강 보를 개방해야 한다는 시민적 요구도 반영되지 않았다"고 질타했다.특히 "감염병의 주기적 유행에 대한 선제 대응과 지역 간 의료 불균형 해소를 위한 공공의료 확충 방안도 보이지 않는다"며 "추 당선인이 선거 당시 공약한 제2대구의료원 설립은 빠져 있고, 김부겸 후보가 제시했던 공공산후조리원 설립도 반영되지 않았다"고 지적했다.대구참여연대는 "지금이라도 정책과제를 보완하고 실질적으로 집행될 수 있도록 제도화해야 한다"며 "추 당선자가 최종적으로 확정할 시정 과제에는 반드시 반영하고 추진할 것을 촉구한다"고 강조했다.민선9기 대구시장직인수위는 지난 29일 추경호 당선인이 선거 과정에서 공약한 10대 분야 365개 공약을 188개로 압축하고, 시민 제안과 경쟁 후보들의 공약 등을 반영한 200개의 정책 제안서를 추 당선인에게 전달했다.추 당선인은 이날 전달받은 정책 제안서를 바탕으로 "취임 후 관계 공무원과 전문가들의 의견을 종합적으로 검토해 우선순위와 재정 여건 등을 고려한 실행 계획을 구체화해 나가겠다"고 밝혔다.