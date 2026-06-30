민형배 전남광주특별시장 초대 비서실장에 윤주식

큰사진보기 ▲윤주식 전남광주통합특별시장 당선인 인수위 비서실장. 2017. 5. 25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 시장직 초대 비서실장으로 윤주식 현 인수위 당선인 비서실장을 낙점한 것으로 파악됐다.30일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 광주시는 윤주식 현 인수위 비서실장을 별정직 2급 비서실장으로 임용하는 절차를 사실상 완료했다.별정직 4급 비서관에는 인수위에서 당선인 일정팀장을 맡고 있는 박수기 광주시의원을 임용하는 절차도 마무리됐다.이들과 함께 수행과 메시지를 담당할 별정직 공무원 2명에 대한 임용 절차도 사실상 완료됐다.이들 4명은 민 당선인의 7월 1일 취임과 동시에 임용돼 시장을 보좌할 것으로 알려졌다.윤 내정자는 전남일보 기자 출신으로 전남개발공사 경영본부장을 거쳐 국회의원 시절 민 당선인의 보좌관을 지낸 인물이다. 기자 출신인 민 당선인의 전남일보 2기수 아래 후배이기도 하다.민 당선인은 취임 이후 추가로 비서관 등 별정직 공무원 임명 절차를 진행할 것으로 알려졌다.민 당선인은 2·3급 상당 1명, 4급 상당 4명, 5급 상당 12명, 6급 상당 4명, 7급 상당 4명, 8급 상당 4명 등 총 29명의 별정직 공무원을 채용할 방침인 것으로 알려져 있다.