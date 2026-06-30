울산시장 인수위 "울산공업축제와 학성공원 물길복원사업폐지" 제시

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장 당선인이 16일 인수위원회 출범식에서 오완문 위원장과 최형준 부위원장에게 위촉장을 수여한 뒤 모두발언을 하고 있다. 15일간의 인수위 활동이 끝나고 30일 결과 발표를 했다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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민선 9기 울산광역시장직 인수위원회(위원장 오문완)가 15일간의 공식 활동을 마무리하고 30일 그 결과를 발표했다. 인수위원회는 인수위원 19명, 자문위원 21명, 시민자문단 30명 등 총 70명 규모로 구성돼 8개 분과를 중심으로 실·국별 업무보고, 현장 방문, 주요 공약 검토 등을 진행했다.이날 인수위원회는 전임 시정 주요 사업에 대한 검토 결과를 제시하며 '울산공업축제'와 '학성공원 물길복원사업'은 폐지 의견을 냈다. 인수위는 "예산 과다 지출, 외부 관광객 유입 효과 미흡, 민간투자 환수 구조의 실현 가능성 부족 등 구조적 한계가 크다고 판단했다"고 밝혔다.이외 인수위는 전면 재검토가 필요하다고 제안한 사업들로는 'THE HALL 1962 건립', '율현지구 농수산물도매시장 건립사업' 등을 들었다. 인수위는 "대규모 재정 부담 우려, 시민 불편 가능성, 사업 장기 지연에 따른 타당성 재검토 필요성이 있다"는 이유를 들었다.이와 함께 인수위는 업무보고와 현장 방문을 통해 '홍보비 집행의 객관성 확보를 위한 평가지표 수립 및 외부위원회 도입, 수의계약 특정업체 편향 근절을 위한 수의계약 총량제'를 제시했다.또 제조 현장 특화형 sLLM 실증 연구 체계 수립, 수요응답형 교통수단(DRT) 실증 확대, 시립아이돌봄센터 운영시간의 유연한 연장 기준 검토 등 시민 주권과 공정성에 기반한 실리적 대안들을 시정에 적극 반영하도록 제안했다.한편 인수위원회는 민선 9기 시정비전으로 '시민이 주인되는 민주도시 울산'을 제시했다. 이를 뒷받침할 6대 시정 목표로 ▲시민중심의 공정하고 청렴한 도시 울산 ▲사람이 존중받는 산업AX‧창업도시 울산 ▲시민 누구나 편리한 교통도시 울산 ▲시민의 기본 삶을 지키는 복지도시 울산 ▲시민의 일상을 지키는 빈틈없는 도시 울산 ▲시민이 참여하고 주도하는 문화‧체육‧관광 도시 울산을 내세웠다.앞서 인수위원회는 김상욱 당선인이 시민에게 약속한 8대 핵심공약 50개 과제의 실행 기반을 마련하기 위한 필수 직제 개편안을 당선인에게 전달했다.인수위원회는 "앞으로 활동 기간 중 발굴한 핵심 정책 과제들을 정리해 민선 9기 울산시 정책 수립에 적극 반영하도록 건의할 계획"이라며 "또 인수위원회 운영 전반을 체계적으로 정리한 백서를 제작해 당선인에게 전달하는 것으로 공식 활동을 마무리할 예정"이라고 밝혔다.