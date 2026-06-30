'호남 발전 반대' 아니라면서 국힘 '반도체' 정치쟁점화

삼성·SK하이닉스의 호남지역 반도체 투자를 두고 국민의힘이 연일 정치적 쟁점화를 시도 중이다. 이 대통령이 대승적 협조를 요청했지만, 충청권에 이어 영남권까지 잇달아 기자회견을 여는 등 정부와 크게 각을 세우고 있다. 급기야 '지지율 회복용 정책'이 아니냐는 주장까지 쏟아진다. 이를 두고 더불어민주당은 국민의힘이 선을 넘고 있다고 비판했다.
"왜 호남이냐?" 정부 압박 야당... 발목 잡지 말라는 여당
국민의힘 부산·울산·경남(PK) 국회의원들은 30일 국회 소통관을 찾아 "왜 호남인지, 어떤 기준으로 판단했는지, 부울경을 비롯한 다른 지역과 어떻게 비교했는지 국민 앞에 밝혀야 한다"라며 반도체 입지 결정 관련 배경을 공개하라고 촉구했다.
현장에는 부산의 김도읍·정동만, 울산의 김기현·박성민, 경남의 김태호·박대출 등 20여 명이 참석했다. "강한 유감을 표명하기 위해 모였다"라며 전날 발표 맞대응 성격이란 점을 분명히 한 이들은 "모든 과정이 불투명하다"라고 주장했다. 호남의 발전을 반대하는 것이 아니라고 했지만, 부울경 홀대 불만을 노골적으로 드러냈다.
앞서 청와대는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 삼성전자와 SK하이닉스가 광주·전남 서남권 지역에 반도체 투자를 결정한 사실을 공개했다. 이재용·최태원 회장이 직접 마이크를 잡은채 이를 설명했고, 이 대통령은 감사를 표시하며 정부 차원의 확실한 지원을 약속했다.
그러나 야당은 수용보단 반발을 선택했다. 원내대책회의를 연 정점식 국민의힘 원내대표는 국정조사 카드 검토를 꺼내 들었다. "정부여당이 정당한 문제 제기를 회피한다면"이라는 전제를 깐 그는 "졸속으로 투자를 밀어붙이는 행태는 (안 된다)"라고 말했다. 수석대변인들도 "정치적 계산으로 국가전략산업을 밀어붙이고 있다(김태규)", "8월 전당대회를 겨냥한 정치 반도체(최보윤)" 등 비난을 토해냈다.
'호남 반도체 투자=강요' 프레임을 조성하는 분위기에 이 대통령이 직접 사회관계망서비스인 엑스(옛 트위터)나 국무회의를 통해 해명에 나섰으나 공세는 사그라지지 않았다. 이 대통령은 "사안 자체만 보면 호남 지역에 투자가 조금 많은 것이 사실이나 역사적으로 누적된 투자량을 비교한다면 (영남 등에 비해) 그야말로 조족지혈에 불과하다"라며 협조를 당부한 상황이다(관련 기사: 이 대통령 "지역 차별 아냐
" https://omn.kr/2ivwc).
하지만 국민의힘은 대구·경북과 충청권을 거쳐 영남권까지 전방위적으로 이 사안을 공격하고 있다. 강요가 아닌 기업 스스로 결정한 사업이 맞느냐는 건데, 우선 관련 자료를 공개해야 한다는 게 핵심이다. 정동만 의원 등은 "부울경은 무슨 이유로 반도체 핵심 생산거점 검토에서 배제됐나"라며 "입지 평가표, 전력 공급, 용수 확보 계획을 즉각 공개하라"라고 정부를 압박했다.
심지어 지역 차별로 몰아가기도 했다. 원전 밀집에 따른 전력망, 산업용수 모두 갖춰진 적임 지역이 부울경이란 점을 강조한 강민국 의원은 "호남 외 지역 갈등을 오히려 부추기고 불균형을 만드는 것이 아니냐는 생각을 갖고 있다"라며 "편향된 정책"이라고 말했다. 최형두 의원은 "급락하는 이 대통령과 정부의 지지율 추락 속 호남 표심을 모으기 위한 정치적인 발표"라는 주장도 내놨다.
그러자 민주당도 "국민의힘이 흠집 내기, 혐오 조장으로 일관하고 있다"라며 맞불 기자회견을 열었다. 김현정·최민희·이건태·박선원·정진욱 등 74명 민주당 의원은 "호남 홀대를 끝내고 국가균형발전의 대의를 완성해야 한다"라며 "정부가 발표한 메가프로젝트에 대한 국민의힘 비하와 발목잡기가 도를 넘었다"라고 꼬집었다. 참석자들은 "이 문제가 정쟁과 소모적 갈등으로 흘러간다면 국가의 큰 일을 그르칠 수 있다"라며 강한 우려를 전달했다.