'호남 발전 반대' 아니라면서 국힘 '반도체' 정치쟁점화

▲정동만 부산시당 위원장과 부산·울산·경남에 지역구를 가진 국민의힘 의원들이 30일 국회 소통관에서 열린 호남 반도체 투자 관련 합동 기자회견에서 부·울·경이 생산 거점 검토에서 배제된 것을 두고 자료 공개를 요청하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기