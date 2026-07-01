"우울증 약 의지하다가 붓을 들었다"... 화가가 된 평범한 주부들

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"이 나이에 무얼 하겠냐고요? 이루는 기쁨을 이제야 알았습니다"

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"택지개발로 언제 허물어질지 모르는 그린캔버스라는 공간이 참 애틋합니다. 하지만 그렇기에 지금 이 순간이 더 소중하지요. 평생을 '누군가의 엄마', '누군가의 아내'로 살다가 인생의 후반전에서야 비로소 자신만의 꽃을 피워낸 이분들에게, 이 초록빛 공간에서 세상 가장 아름다운 추억을 선물하고 싶었습니다."

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[전시 정보]

전시명: Bloom Together (부제: 가천&연세 평생교육원 보태니컬아트 전문가과정 수료전)

장소: 의왕 문화공간 그린캔버스 (의왕시 왕곡동 솔고개길 35)

기간: 2026년 7월 1일(수) ~ 8월 30일(일)

관람시간: 10:00 ~ 17:00

공간 입장료: 5,000원 (음료제공)

문의: 인스타그램 @greencanvas_official

주관: 한국보태니컬아트 협동조합 (KBAC), 한국세밀화협회 (KNAA)

후원: 스테들러코리아

매달 찾는 의왕 문화공간 '그린캔버스'이지만, 7월을 맞이하는 요즘 이곳을 감도는 공기는 유독 남다르다. 택지지구 개발이라는 거대한 포클레인 바람 앞에 언제 허물어질지 모를 위태로운 구옥(舊屋). 그러나 그 사라져가는 초록의 마당 입구에는 지금, 새로운 시작을 알리는 배너가 당당히 서 있다.한국보태니컬아트 협동조합 신소영 이사장이 지도하는 가천대 평생교육원과 연세대 미래교육원 보태니컬아트 전문가과정 수료생들이 7월 1일부터 8월 30일까지 두 달간 펼치는 세밀화 전시이다.이번 전시에 참여하는 작가들의 면면을 들여다보면 가슴 한구석이 아련해진다. 이들은 대단한 엘리트 코스를 밟아온 화가가 아니다. 우리 주변에서 흔히 만나는 40대부터 60대의 평범한 어머니이자 아내, 그리고 이웃들이다.60대 중반에 처음 붓을 잡아 어느덧 후반이 되었다는 한 수강생은 올해 생애 첫 보태니컬아트 자격증을 품에 안은 동시에 눈에 넣어도 아프지 않을 손자까지 얻었다. "이 나이에 새로 무얼 시작해서 대단한 사람이 되겠다는 욕심은 없어요. 그저 포기하지 않고 무언가를 '이루어낸다'는 목표 하나로 성실하게, 꾸준하게 걸어왔을 뿐입니다."백발이 무색할 만큼 빛나는 그녀의 눈동자를 보며 문득 깨닫는다. 식물의 일생을 정밀하게 관찰하고 그려내는 이 시간이야말로 이들의 젊음을 유지해 주는 진짜 수액이라는 것을. 젊은이들이 느끼는 성취감과는 감히 비교할 수 없는, 인생의 황혼기에 마주한 묵직한 기쁨이다.돌아보면 이들이 화지 앞에 앉기까지의 삶은 저마다 거친 풍랑 속에 있었다. 자식들이 커가면서 남모르게 속을 썩이고, 학업과 진로 문제로 애를 태울 때, 누구에게도 말하지 못했던 엄마로서의 외로움과 고단함을 이들은 보태니컬아트를 그리며 극복해 냈다.50대 후반에 접어들며 찾아오는 삶의 파도는 더욱 거칠었다. 연로하신 부모님은 시들어 가듯 아프기 시작하고, 다 키운 자식들은 졸업과 취직, 결혼까지 앞두어 하루하루가 정신없이 흘러갔다. 정작 '나 자신'은 어디로 가고 있는지 공허해지던 눈물겨운 나날들. 그 길목에서 꽃과 식물을 만났다. 세밀하게 선을 긋고 색을 채워 넣는 순간만큼은 온전히 나만의 시간이었다. "그 힘든 시간 속에서 이 그림을 만난 게 내 인생에서 가장 잘한 배움이었다"며 수강생들은 입을 모아 고백한다.심지어 집안에 감당하기 힘든 큰일을 겪은 후, 지독한 우울증약에 의지해야 했던 한 수강생은 보태니컬아트에서 삶을 살아갈 이유와 치유를 얻었다고 털어놓았다. 나이가 들수록, 세상이 나를 필요로 하지 않는다고 느껴질 때 줄기차게 이어갈 수 있는 평생의 동반자가 바로 이 초록의 그림이었던 셈이다.이들의 절절한 고백은 숫자로도 고스란히 증명된다. 2025년 한국보태니컬아트 협동조합 네이버 카페에서 회원 89명을 대상으로 진행한 설문조사 결과(중복 체크)에 따르면, 보태니컬아트를 접한 후 삶의 변화를 묻는 질문에 자연에 대한 관심 증진 59.6% (53명), 자신감 / 자존감 향상 37.1% (33명) , 예술적 표현력 향상 34.8% (31명) 그리고 스트레스 감소 23.6% (21명)의 답변을 받았다.또한 보태니컬아트를 배우면서 가장 즐거웠던 경험으로는 작품 완성 후의 자신감 59.6% (53명), 마음의 안정과 치유 41.6% (37명), 과정 자체의 즐거움 36% (32명) 등이 뒤를 이었다.단순히 예쁜 그림을 그려내는 기술을 넘어, 상처받은 내면을 어루만지고 삶의 자존감을 다시 세우는 구도의 시간이었음이 데이터로도 여실히 드러난 것이다.이 기사를 읽는 독자들 중에도 '나도 그림을 배워보고 싶지만 손재주가 없어서', 혹은 '이 나이에 시작해도 될까' 망설이는 이들이 많을 것이다. 하지만 이번 전시는 우리에게 아주 명확한 답을 건넨다. 보태니컬아트의 시작은 화려한 기교가 아니라, 우리 주변에 피어난 풀잎 하나를 다정하게 들여다보는 '성실한 시선'에서 출발하기 때문이다.이들도 처음에는 선 긋기조차 서툴렀던 주부들이었다. 그러나 대학 평생교육원 등 체계적인 전문가 과정을 통해 기초부터 차근차근 밟아나간 결과, 이들은 당당히 자신의 작품을 세상에 내보이는 '작가'가 되었고 민간 자격증 취득을 통해 새로운 인생의 커리어를 열어가고 있다. 나이와 상관없이 언제든 시작할 수 있고, 나이가 들수록 깊이를 더해가는 배움이 바로 보태니컬아트다. 메마른 일상에 활력을 불어넣고 싶은 이들이라면, 이번 전시가 새로운 인생의 문을 두드리는 완벽한 계기가 되어줄 것이다.전시를 기획한 신소영 이사장의 목소리에는 공간에 대한 쓸쓸함과 제자들을 향한 긍지가 교차했다.서까래가 노출된 1960년대 옛 구옥의 정취를 그대로 품은 그린캔버스 갤러리에는 수강생들이 피워낸 26점의 식물세밀화가 은은한 조명을 받으며 숨 쉬고 있다. 비록 이들이 발을 딛고 선 물리적 공간은 언젠가 회색빛 아파트 숲 뒤로 사라질지도 모른다. 하지만 늦은 나이에 용기를 내어 선을 긋고 색을 입히며 얻어낸 '작가'라는 당당한 이름표, 그리고 이 고즈넉한 공간에서 함께 숨 쉬며 나눈 연대의 기억은 불도저로도 밀어버릴 수 없다.한여름의 푸르름이 절정을 이루는 7월, 의왕 그린캔버스를 찾아가 보길 권한다. 그곳에서 거친 세파를 견뎌내고 마침내 제 이름으로 만개한 평범한 영웅들의 '인생 꽃'을 마주하는 순간, 당신의 마음속에도 작은 초록빛 씨앗 하나가 심어질지도 모른다.