제10대 대구시의회 전반기 의장에 임인환 의원 합의 추대

큰사진보기 ▲대구시의회. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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제10대 대구시의회 전반기 의장에 3선인 임인환 국민의힘 의원이 합의 추대하기로 했다.국민의힘 소속 34명의 대구시의원 당선인들은 30일 낮 오찬 모임을 열고 임 의원을 시의장으로 추대하는 등 전반기 원 구성에 합의했다.10대 의회는 비례대표 2석을 제외한 모든 의석을 국민의힘이 확보하고 있어 이날 합의 추대로 임 의원이 전반기 의장에 선출될 예정이다.당초 의장 후보로 임 의원을 비롯해 하중환(달성군1), 이영애(달서구1), 이태손(달서구4) 의원 등이 거론됐다. 하지만 추경호 대구시장 당선인이 시의회 원구성을 둘러싼 갈등 확산을 우려하며 협력을 촉구하면서 하 의원이 일찌감치 불출마를 선언해 자연스럽게 임 의원으로 모아지게 됐다.이날 모인 시의원 당선인들은 원구성을 둘러싼 소모적 갈등을 차단하고 시민을 위해 일하는 의회를 만들자는 공감대를 형성했다. 이들은 이날 부의장과 각 상임위원장에도 합의한 것으로 알려졌다.부의장에는 이태손 의원과 김재용(북구5) 의원이 합의 추대될 예정이다.의장으로 추대된 임인환 의원은 7대, 9대에 이번 지방선거에서 3선에 성공했으며 합리적이면서도 온화한 성품으로 평가받고 있어 안정적인 리더십을 보여줄 것이라는 기대가 나온다.임 의원은 홍준표 전 시장 당시에도 시의회 예산결산특별위원장, 기획행정위원장 등을 거치며 쓴소리를 아끼지 않았고 합리적이라는 평가도 받고 있다.임 의원은 이날 <오마이뉴스>와 통화에서 "의장 중심이 아닌 의원 중심으로 소통하고 합리적인 의정을 이끌어가겠다"는 포부를 밝혔다.이어 그는 "집행부가 잘못하는 것은 고치고 시장도 취임하면 마음이 바쁘고 서두르는 모습을 보일 수 있다"며 "그런 상황이 오면 브레이크를 밟으면서 견제하는 것이 집행부를 도와주는 것"이라고 말했다.그는 또 "민주당 비례대표 의원들과도 편하게 얘기하고 소통하겠다"며 "대구의 발전을 위한 일이라면 누구든 만나고 대화하면서 협치의 모습을 보일 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편 대구시의회는 다음달 1일부터 3일까지 의장단 후보자 등록을 마치고 6일 열리는 첫 임시회에서 전반기 의장단을 선출하게 된다. 이어 9일까지 상임위원장 선출을 마무리하고 4년간의 의정 활동에 들어간다.