민주당 세종갑 이강진 위원장 단수 인준에... 김수현 특보 "당원주권 위배, 끝까지 싸울 것"

큰사진보기 ▲30일 행정수도특별법 제정을 촉구하는 1인 시위를 하고 있는 김수현 당대표 특보 ⓒ 김수현 특보 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이강진 세종갑 지역위원장 홍보 웹포스터 ⓒ 이강진위원장 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지난 29일 더불어민주당 중앙당이 세종시 갑 지역위원장에 이강진 현 위원장을 단수 인준하기로 의결한 가운데, 컷오프(배제)된 김수현 특보가 강하게 반발하면서 당내 논란이 확산되고 있다.김수현 특보는 30일 입장문을 통해 해당 결정을 "당원주권 시대의 민주주의 원칙에 위배되는 비민주적 조치"라고 규정하며, 강력한 대응을 예고했다.김 특보는 "당원이 선출직을 선택하는 당원주권 시대라면 지역위원장 역시 당원의 선택으로 선출되어야 한다"며, 1인 1표의 정신에 따라 당원 경선을 통해 지역위원장을 선출하는 것이 대원칙임을 분명히 했다.특히 김 특보는 자신이 세종시장 예비후보군으로서 시민과 당원의 검증을 받아왔고, 이번 지역위원장 공모 과정에서도 서류심사를 통과해 적격성을 인정받았다고 강조했다. 이어 지난 25일 조직강화특별위원회(조강특위)의 면접까지 실시한 후보를 배제한 채 단수 공천을 기습 결정한 것은 "면접 절차가 형식적인 과정에 불과했던 것 아니냐"는 정치적 의구심을 갖게 한다고 지적했다.또한, 이번 결정은 정청래 전 대표가 약속했던 '억울한 컷오프, 부적격자 공천, 낙하산 공천, 부정부패 공천이 없는 4무(無) 공천 원칙'에도 전혀 부합하지 않는 기득권 정치라고 비판의 날을 세웠다.김 특보는 과거 세종갑 지역위원장 선출 과정에서 경선 없이 단수 공천이 이루어져 지역 당원 사회에 극심한 갈등과 논란을 남겼던 전례도 상기시켰다.그는 "이번만큼은 같은 잘못이 반복되어서는 안 된다"며, 현장의 많은 당원들이 직접 선택하는 경선을 강력히 요구하고 있는 상황에서 명분 없는 단수 공천을 강행한다면 당원들의 불신과 갈등은 더욱 커질 수밖에 없다고 경고했다.이어 "경선은 특정 후보의 유불리를 넘어 당원 의사를 반영하고 결과에 승복하는 가장 민주적인 절차"라며, 경선 도입을 통한 당내 통합 필요성을 거듭 강조했다. 동시에 경선을 배제한 단수 공천은 중앙당 중심의 일방적 공천과 기득권 정치로 비칠 수 있다는 점도 우려했다.김 특보는 향후 대응과 관련해 "당헌·당규가 보장하는 모든 절차를 통해 당내 민주주의와 당원 권리를 바로잡겠다"며 재심 청구 등 대응 방침을 분명히 했다.반면 단수 인준 안건이 통과된 이강진 현 지역위원장은 <뉴스피치>와의 전화 통화에서 김 특보 측의 반발에 대해 "중앙당의 결정일 뿐"이라며 명확히 선을 그었다.이 위원장은 "나 역시 경선을 준비해 팀까지 짜놓은 상태였으나, 중앙당에서 단수 인준으로 결정되면서 그에 따르게 됐다"고 털어놨다. 이어 '경선 배제' 논란에 대해서는 "그것은 중앙당에서 결정하는 것이지 지역에서 뭐라고 할 수 있는 문제가 아니다"라고 일축했다.또한 그는 이번 인선이 공천이 아닌 조직강화특별위원회 심사 성격이라는 점을 강조하며 "지역 조직을 안정적으로 관리할 적임자를 선정한 결과"라고 설명했다. 아울러 "실제로 전국적으로 경선을 치르는 지역은 11곳으로 제한적"이라며, "현역 위원장이 큰 문제가 없으면 그대로 간다는 중앙당의 기조가 반영된 것으로 받아들였다"고 덧붙였다.이처럼 양측의 입장이 엇갈리면서 세종갑 지역위원장 인선을 둘러싼 논란은 당분간 지속될 전망이다.김수현 특보가 재심 등 추가 대응을 예고한 가운데, 세종갑 지역위원장 인선을 둘러싼 갈등이 향후 당내 지도체제 정비 과정과 맞물리며 어떤 정치적 분기점을 형성할지 주목된다.