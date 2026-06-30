더큰당진준비위원회, 시정운영제안서 시에 전달

큰사진보기 ▲민선9기 더큰당진준비위원회가 30일 오후 당진시에 시정운영제안서를 전달했다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김기재(사진 왼쪽) 당선인과 신기원 위원장이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

민선9기 더큰당진준비위원회(아래 준비위원회)가 30일 오후 당진시에 시정운영제안서를 전달했다.시정운영제안서에는 각계각층의 생생한 목소리를 수렴해 마련한 ▲정책제안서(95건) ▲정책간담회 건의사항 검토결과(359건) ▲공약사항 검토결과(146건)가 담겼다.준비위원회는 시정운영제안서에 자치행정, 경제, 농업환경, 문화복지, 건설도시 등 시정 전 분야를 아우르는 구체적인 정책 추진 방향을 제시했다.특히, 시민과의 소통을 통해 수렴한 현장의 생생한 건의사항과 이에 대한 분과별 세밀한 검토 결과는 물론 차기 시정의 중심축이 될 공약사항에 대한 종합적인 검토 내용을 총망라했다.신기원 위원장은 "이번에 전달하는 시정운영제안서는 당진시민들의 일상에서 시작된 소중한 염원과 지역 발전을 위한 제안을 하나로 모은 결실"이라고 말했다.김기재 당선인도 "부서별 업무보고와 주요 사업 현장 방문을 통해 시민들이 바라는 시정의 방향을 다시 한 번 확인할 수 있었다"며 "더큰당진준비위원회가 시민들과 적극적으로 소통하며 담아낸 다양한 의견과 정책 제안을 바탕으로 시민이 체감하는 민선9기 시정을 이끌어 가도록 최선을 다하겠다"고 말했다.김 당선인은 지난 15일부터 19일까지 부서별 업무보고를 받고 주요 현안 사업장을 방문했다. 오는 7월 2일에는 읍내동 배수펌프 설치현장을 비롯한 4개소를 방문해 수해복구 추진사항을 점검하는 등 현장 중심의 시정 준비를 이어갈 계획이다.향후 당진시는 준비위원회가 제안한 시정운영제안서를 바탕으로 부서별 세부 검토를 거쳐 민선 9기 핵심 시책 및 주요 정책 수립에 적극 활용할 예정이다.