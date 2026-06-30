홈플러스 노동자들 "왜 우리를 벼랑끝으로 모나, 정부가 약속 지켜야"

큰사진보기 ▲홈플러스 노동자들과 홈플러스 살리기 울산공동대책위원회(지역 시민사회단체, 정당 참가자)가 30일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "국회와 정부는 홈플러스 노동자와 소상공인의 생존권을 지켜야 한다"고 역할을 촉구했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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홈플러스 노동자들과 홈플러스 살리기 울산공동대책위원회(지역 시민사회단체, 정당 참가자)가 30일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "국회와 정부는 홈플러스 노동자와 소상공인의 생존권을 지켜야 한다"고 촉구했다.이들은 "국회는 즉각 '홈플러스 정상화를 위한 노사정 4자 특별 협의테이블'을 구성하라"며 "정부, 채권단, 대주주, 노동자가 참여하는 집중 협상과 중재 공간을 국회 차원에서 즉각 마련해야 한다"고 밝혔다.이어 "국회는 '대량실업 사태 방지를 위한 홈플러스 회생 심사 유예 촉구 결의안'을 채택하라"며 "기계적인 법리 적용으로 청산이 결정되지 않도록, 법원에 '청산 결정 2개월 유예'를 공식 요청하여 해법을 찾을 최소한의 기간을 확보해야 한다"고 덧붙였다.또한 "정부는 더 늦기 전에 유암코(국내 시중은행·국책은행 등이 출자해 만든 기업구조조정 회사)를 통한 공적 개입을 결단하라'고 요구했다.현장 노동자들의 절막한 목소리도 전해졌다.홈플러스 울산 남구점이 처음 문을 열 때부터 일을 해왔지만 최근 남구점 폐점으로 울산중구점으로 온 백은미 서비스연맹 마트노조 울산본부장은 "홈플러스가 청산되겠는지 회생할 수 있는지 묻는 것이 출근인사가 되어버린 지 오래"라며 "매장에 물건은 들어 오지않고 협력업체 직원들도 그만 두고, 월급이 들어오지 않아 생활을 할 수 없어 그만두는 동료들을 보면서 고용불안에 지쳐가고 있다"고 말했다.이어 "우리는 열심히 일한 죄밖에 없다. 지금 우리직원들은 브랜드 제품이 들어오지 않아 홈플러스 제품으로 빈 매대를 채우고 있다"며 "고객들은 저희들에게 물건이 없다고 소리치고 우리는 '죄송합니다'라는 말만 무한반복하고 있다"고 전했다.또 "우유가 들어오지 않고, 계란이 없으니 신선냉장고에는 후라이팬, 스파게티가 진열돼 있다"며 "온라인 배송기사님들은 원청인 홈플러스로부터 대금을 받지 못해 7월1일부터 배송신청을 받지 않기로 했다"고 덧붙였다.그러면서 "회사를 살리고 우리의 일자리를 지키기 위해서 우리는 매장 앞에서 피켓선전전을 하고있고, 고객들은 '문닫으면 안된다'고 옆에서 응원해 주신다"며 "왜 우리를 벼랑끝으로 모는지 모르겠다. 정부가 홈플러스 정상화 약속을 하지 않았나. 약속을 지켜달라"고 호소했다민주노총 울산지역본부 최용규 본부장은 "이재명 대통령은 후보 시절에 홈플러스 살리겠다고 약속했고 더불어민주당 정청래 대표도 찾아와서 홈플러스 노동자들을 지키겠다고 약속했다. 그러나 지금까지 수수방관하고 있다"고 말했다.최 본부장은 이어 "홈플러스 최대주주인 MBK파트너스 김병주를 구속하고 처벌해야 하는데, 아무 죄없는 홈플러스 노동자들이 홈플러스 살려달라고 단식하다 쓰러져가고 있다"며 "정부와 국회는 지금 당장 나서야 할 것"이라고 요구했다.