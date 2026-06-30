공수처, '돈거래 의혹' 김영환 지사 집무실 압수수색

큰사진보기 ▲30일 충북도 관계자에 따르면 이날 오전 공수처 수사관들은 김영환 지사의 집무실에서 휴대전화와 관련 자료 등 영장에 기재된 물품을 압수했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

고위공직자범죄수서차(아래 공수처)가 뇌물혐의를 받고 있는 김영환 충북도지사 집무실 등에 대해 압수수색을 진행하고 있다.30일 충북도 관계자에 따르면 이날 오전 공수처 수사관들은 김영환 지사의 집무실에서 휴대전화와 관련 자료 등 영장에 기재된 물품을 압수했다.공수처가 제시한 압수수색 영장에는 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의가 적시된 것으로 전해졌다.공수처는 현재까지 김영환 지사와 주변인들 사이에서 이뤄진 돈거래를 집중 들여다 보는 것으로 전해졌다.대표적으로 김 지사는 2023년 자신의 서울 종로구 소재 부동산을 담보로 한 업체에서 30억 원을 빌렸는데, 이 돈을 빌려준 업체의 실질적 소유주가 충북도 산하기관이 진행하는 폐기물 처리 관련 사업을 추진한 사실이 알려지면서 대가성 의혹이 불거졌다.앞서 충북시민단체는 이것이 '대가성 거래'라고 주장하며 이해충돌방지법 위반 등의 혐의로 김 지사를 경찰에 고발했으나, 경찰이 불송치 결정을 내린 바 있다. 이에 시민단체는 다시 공수처에 김 지사를 고발했다.<이데일리> 등에 따르면 김 지사는 앞서 경찰 수사 과정에서 "적법한 절차에 따라 돈을 빌린 것"이라는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.