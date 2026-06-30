공수처, '돈거래 의혹' 김영환 지사 집무실 압수수색

고위공직자범죄수서차(아래 공수처)가 뇌물혐의를 받고 있는 김영환 충북도지사 집무실 등에 대해 압수수색을 진행하고 있다.
30일 충북도 관계자에 따르면 이날 오전 공수처 수사관들은 김영환 지사의 집무실에서 휴대전화와 관련 자료 등 영장에 기재된 물품을 압수했다.
공수처가 제시한 압수수색 영장에는 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의가 적시된 것으로 전해졌다.
공수처는 현재까지 김영환 지사와 주변인들 사이에서 이뤄진 돈거래를 집중 들여다 보는 것으로 전해졌다.
대표적으로 김 지사는 2023년 자신의 서울 종로구 소재 부동산을 담보로 한 업체에서 30억 원을 빌렸는데, 이 돈을 빌려준 업체의 실질적 소유주가 충북도 산하기관이 진행하는 폐기물 처리 관련 사업을 추진한 사실이 알려지면서 대가성 의혹이 불거졌다.
앞서 충북시민단체는 이것이 '대가성 거래'라고 주장하며 이해충돌방지법 위반 등의 혐의로 김 지사를 경찰에 고발했으나, 경찰이 불송치 결정을 내린 바 있다. 이에 시민단체는 다시 공수처에 김 지사를 고발했다.
<이데일리> 등에 따르면 김 지사는 앞서 경찰 수사 과정에서 "적법한 절차에 따라 돈을 빌린 것"이라는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.