전남광주특별시 출범·반도체 환영 시민대회 열린다

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 당선인. ⓒ 민형배 당선인 측 제공 관련사진보기

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전남광주통합특별시의 역사적 출범과 대규모 반도체 투자 발표를 기념하는 시민대회가 광주 5·18민주광장에서 열린다.민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 인수위원회인 전남광주대전환기획위원회는 오는 7월 1일 오후 7시 광주 동구 5·18민주광장에서 '통합의 힘! 반도체로 여는 대한민국 대전환'을 주제로 '전남광주통합특별시 출범 및 반도체 투자 환영 시민대회'를 개최한다고 30일 밝혔다.이번 행사는 통합특별시 출범을 시민과 함께 기념하고, 반도체 투자를 계기로 전남광주를 대한민국 미래산업의 핵심 거점으로 육성하겠다는 비전을 공유하기 위해 마련됐다.전남광주 반도체 투자 발표의 핵심과 앞으로의 추진 방향을 설명하고, 전남광주통합특별시 반도체전략위원회 출범과 비전 발표가 이어진다.한국노총과 민주노총이 참가한, 노사 공동 협력 선언도 이뤄진다.통합특별시는 반도체 산업의 안정적인 안착을 위해 행정, 산업계, 노동계, 시민사회가 함께 협력하는 계기를 만들겠다는 구상이다.민형배 전남광주통합특별시장은 출범사에서 통합특별시 출범의 의미와 반도체 투자 환영 메시지, 향후 산업 대전환 구상을 밝힌다.이에 앞서 민 시장은 7월 1일 새벽 0시부터 업무를 시작한다. 무안청사에서 열리는 특별시의회 본회의에 참석해 취임 선서를 진행하고 1호 업무지시를 할 예정이다.이후 동부청사로 이동해 오전 11시께 집무실에서 1호 결재를 한다.기업인과 오찬을 가진 뒤 광주로 이동한 민 시장은 국립5·18민주묘지를 참배하고 시민대회에 참석할 계획이다.