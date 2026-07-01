하루를 다 써도 가난은 그대로였다

민주노총이 '최저임금으로 다시 쓰는 나의 이야기' 공모전을 진행했습니다. 최저임금 대폭 인상을 요구하는 저임금노동자의 목소리를 전해드립니다

큰사진보기 ▲재활용 선별장에서 쓰레기들이 선별동으로 이동하고 있다. 2026.1.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나는 생활폐기물 수집·운반 민간위탁 업체에서 일하는 비정규직 노동자다. 결국 나는 노동조합에 가입했다. 그저 사람답게 살고 싶었다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 민주노총 노동과세계에도 실립니다. 글쓴이 오복영은 공공운수노조 경기지역지부 화성시환경지회장입니다.

나는 생활폐기물 수집·운반 민간위탁 업체에서 일하는 비정규직 노동자다. 새벽 4시면 어김없이 하루 시작의 알람이 울린다. 남들은 아직 자고있는 시간에 작업복을 입고 집을 나선다. 겨울 새벽 공기는 뼛속까지 시리고, 여름엔 해 뜨기도 전에 땀이 흐른다.현장에 도착하면 바로 일을 시작한다. 골목마다 쌓인 종량제봉투, 음식물쓰레기통, 재활용품을 트럭에 실어야 한다. 냄새는 익숙해진 지 오래지만, 익숙해졌다고 괜찮은 건 아니다. 썩은 음식물이 터져 얼굴에 튀기도 하고, 봉투 안에 숨겨진 깨진 유리에 손이 베이는 일도 많다.무거운 봉투를 하루 수백 개씩 들다 보면 허리와 무릎은 금방 망가진다. 그래도 쉴 수 없다. 정해진 시간 안에 물량을 끝내야 하기 때문이다. 일이 끝나 집에 돌아오면 몸이 천근만근이다. 옷에서는 냄새가 빠지지 않고 손목은 저려온다.그런데도 나는 저녁이 되면 다시 밖으로 나갔다. 대리운전을 해야 했기 때문이다. 하루 종일 쓰레기를 치우고 밤에는 술 취한 손님들의 차를 몰았다. 새벽 1시, 2시에 집에 들어가는 날도 많았다. 몇 시간 눈 붙이면 다시 출근 시간이었다.주말에는 이삿짐센터 일을 나갔다. 남들 쉬는 날 냉장고를 나르고 소파를 옮겼다. 엘리베이터 없는 빌라 계단을 오르내리다 보면 숨이 턱까지 찼다.그렇게 일해도 통장은 늘 비슷했다. 월급 들어오면 카드값 빠져나가고 대출이자 나가고 공과금 내면 남는 게 없었다. 아이들 학원비라도 들어가는 달이면 한숨부터 나왔다. 가끔은 통장 잔액을 보면서 이번 달은 어떻게 버티지 라는 생각부터 했다.최저임금이라는 말을 뉴스에서 들을 때마다 마음이 복잡했다. 누군가는 숫자 몇백 원 올랐다고 말하지만, 우리한테는 그 몇백 원이 저녁 반찬 하나고, 기름 넣을 돈이고, 아이한테 미안하다고 말하지 않을 수 있는 돈이다.그런데 현실은 늘 빠듯했다. 몸이 아파 병원이라도 가면 더 겁났다. 병원비도 문제지만 하루 쉬는 게 더 무서웠다. 하루 일당 빠지면 생활이 바로 흔들리기 때문이다.현장에서는 늘 다치는 사람이 나온다. 허리디스크, 어깨 파열, 무릎 연골 손상 같은 건 흔한 얘기다. 그런데 산재 이야기를 꺼내면 눈치부터 보게 된다. 쉬는 순간 자기 자리가 불안해질까 봐 참고 버티는 사람들이 많다.나도 그랬다. 파스 붙이고 일했고 진통제 먹고 버텼다. 몸보다 생계가 더 급했기 때문이다. 그렇게 버티다 보니 어느 순간 화가 났다. 왜 도시를 치우는 사람들은 자기 삶 하나 지키지 못할까. 왜 꼭 필요한 일을 하는 사람들이 가장 먼저 무너질까?결국 나는 노동조합에 가입했다. 거창한 신념 때문은 아니었다. 그저 사람답게 살고 싶었다. 위험하면 위험하다고 말할 수 있는 현장이 필요했다. 아프면 눈치 보지 않고 쉴 수 있는 삶을 원했다. 하루 한 번쯤은 돈 걱정 없이 밥 먹을 수 있는 삶을 원했다.그렇게 현장을 말하고 동료들 말을 듣다 보니 어느 순간 노동조합의 대표가 되어 있었다. 하루하루 막막한 생계를 버티는 것만으로도 벅찼는데, 어느 순간 나는 대표라는 책임까지 떠안게 됐다. 아무것도 모르는 내가 과연 잘할 수 있을까. 노동자의 관점이 무엇인지조차 확신 없던 나를 사람들은 어떻게 볼까 두려웠다.지금도 현장에는 나 같은 사람들이 많다. 새벽에 쓰레기를 치우고 밤에는 또 다른 일을 나가는 사람들. 몸이 망가져도 병원보다 출근 걱정부터 하는 사람들. 최저임금 몇백 원 차이에 한 달 생활이 흔들리는 사람들. 나는 그런 현실을 매일 보고 있다. 그래서 최저임금 문제는 내게 단순한 경제 뉴스가 아니다. 그건 노동자가 오늘 하루를 버틸 수 있느냐의 문제이고, 가족 앞에서 무너질 것 같아도 웃어야 하는 사람들의 삶의 문제다.우리는 특별한 대우를 바라는 게 아니다. 새벽부터 밤까지 일하면 최소한 병원비 걱정은 덜 하고, 아이들 앞에서 미안하다는 말을 반복하지 않아도 되는 삶. 열심히 일한 사람이 사람답게 살 수 있는 사회. 우리가 바라는 건 그 정도다.