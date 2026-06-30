동자동 쪽방촌에 모인 1250통의 편지

큰사진보기 ▲서명지의 메모동자동 쪽방촌 공공주택지구 지정 촉구 <1만인 서명> 페이지 중 일부 ⓒ 홈리스주거팀 관련사진보기

"동자동 쪽방촌에 공공주택 지읍시다!"

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"저도 노숙을 한 경험이 있어요. 집이 얼마나 중요한지 압니다."



"어릴 적 반지하에 살았어요. 공공임대주택이 꼭 지어졌으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲은총씨의 편지"동자동 공공주택 사업 촉구, 청와대에 보내는 한 줄 편지" 중에서 발췌 ⓒ 이재임 관련사진보기

"아파트는 실내 생활이 기본적으로 다 되잖아요. 그런데 쪽방촌은 방 한칸이 전부예요. 신발은 여러사람이 쓰는 복도에 놓고, 그 와중에 중요한 신발은 또 방 한쪽 구석에 놔야 하고. 그 옆에는 수저랑 밥통 놔야 하고. 그래도 저는 그 안에서 최선을 다 해야죠."

"싱크대도 바깥에 있어서 쌀도 바깥에서 씻고, 걸레를 빨아도 바깥으로 나가야했죠. 70년대에 평화시장 공장 다닐 때 살던 판자촌이 생각났어요."



"옆방에서 밥 먹는 소리도 다 들리더라고요. 이런 동네가 아직도 있나 놀랍기도 하고요."

"투기 같은 건 개인이 관리 못하잖아요. 욕심은 한도 끝도 없으니까요. 최저임금 지키듯이 모든 국민이 최소한의 주택에서 살 수 있게 해야 한다고 봐요. 동자동 쪽방촌 같은 환경은 법적으로 허용돼선 안된다 싶어요"

"왜 주민들은 다른 동네로 가는 임대주택을 신청하지 않을까 궁금했어요. 제도가 잘 돼있는 것으로 알거든요."

"동자동 사람들이 서로 이웃이면 거기서 계속 살게 하는 게 제일 바람직하죠. 고향 떠나는 게 얼마나 힘든데요."

"어렸을때 지하 셋방에서 살았어요. 아주 잠깐 햇빛이 들었거든요. 햇빛이 얼마나 그리웠으면 그때 거울을 잡아 세워서 집 안으로 빛을 들였어요."

큰사진보기 ▲이홍주 씨의 편지"동자동 공공주택 사업 촉구, 청와대에 보내는 한 줄 편지" 중에서 발췌 ⓒ 이재임 관련사진보기

"2년마다 집주인이 보증금이나 월세를 올릴지 모른다는 두려움, 계속해서 거처를 옮겨 다녀야 하는 피로함은 어느 순간 뼛속 깊이 각인됐어요."

"언론에서는 신속한 공공재개발이라고 홍보하지만 소유주들 이야기일 뿐이에요. 세입자들은 진행 상황에 대한 안내나 공고를 거의 받지 못한 채 몇 년을 불안하게 보내고 있습니다."

"물론 이 제도도 공공임대주택을 실질적으로 늘리는 게 아니라 저소득자에게 국가가 저리대출을 해주는 편법에 가깝다고 생각해요. 그래도 그 덕분에 지금의 집에 정착할 수 있었죠."

"소유주들이 더 많은 이익을 얻기 위해 대립하는 모습을 보면 한숨이 나와요. 사유재산권을 앞세우는 소유주들의 이기심은 어디서나 비슷하게 되풀이되는 것 같아 씁쓸합니다. 땅과 집은 누군가의 사유재산이기에 앞서 사람의 터전입니다."

"소유주들과 답답한 정부 기관들 사이에서 정작 고통받고 있는 것은 그 안에서 살아가고 있는 주민들일 것입니다."

큰사진보기 ▲서주은 씨의 편지"동자동 공공주택 사업 촉구, 청와대에 보내는 한 줄 편지" 중에서 발췌 ⓒ 이재임 관련사진보기

"항상 룸메가 깨지 않게 살금살금 들어가고, 은근히 몸이 계속 긴장 상태였던 것 같아요."

"그럼에도 견딜 수 있었던 건 이 다음이 있다는 걸 알기 때문이었어요."

"만약 계속 여기 살아야 된다고 하면 어떨까. 동자동 주민들 입장에서는 살 수 있다고 했는데 계속 미뤄지고, 언제 될지도 모르고 계속 기다려야 한다면 정말 힘들겠다고 생각했어요."

"국가가 무엇을 선택할 것인가의 문제라고 생각해요. 집값 상승에 대한 기대를 선택할 것인지, 지금 그곳에서 살아가는 사람들의 주거권을 선택할 것인지 보여주는 일이죠."

"한 번 알게 되니까 계속 생각하게 되더라고요. 제가 생각하지 않을 때도 그 안에서 사람들이 살아가고 있다는 걸 아니까요."



"지금은 직접 연구를 하고 있지는 않지만, 이 문제가 저에게 없던 일이 될 수는 없어요. 기회가 있을 때마다 주변 사람들에게 이야기하게 되고, 지금 내 자리에서 할 수 있는 게 뭘까 계속 생각하게 돼요."

"언제까지 살 수 있는지 걱정하지 않아도 되는 집. 그게 가장 중요한 것 같아요."

"이런 말 하면 욕 먹겠지만, 저는 솔직히 쪽방주민들이 왜 서울역 근처에 살아야 하는지 모르겠어요. 그냥 다른 임대주택 가서 살면 되잖아요."

큰사진보기 ▲광화문 월대 앞 서명전2025년 2월, 윤석열 탄핵광장에서 동자동 쪽방 공공주택지구 지정 촉구 서명을 받는 모습 ⓒ 이재임 관련사진보기

(2021년 2월 5일, 국토교통부와 서울특별시, 용산구 등 5개 부처와 기관은 "전국 최대 서울역 쪽방촌, 명품 주거단지로 재탄생"이란 제목의 합동 보도자료를 발표했다. 계획은 동자동 쪽방촌에 공공임대주택 1250호를 짓고, 공사 기간 중 임시 거주지를 마련해 쪽방촌 주민들과 세입자들이 내몰림 없이 재정착하게 한다는 내용을 담았다. 이른바 '동자동 쪽방 공공주택사업'은 2021년 말까지 첫 단계인 '지구지정'을 완료하고 2026년 1월, 공공임대주택에 입주하는 것을 목표로 추진될 예정이었다. 그러나 2026년 6월 현재, 2021년에 완료됐어야 할 '지구지정'조차 이뤄지지 않은 상태다. 그사이 160여 명의 주민이 세상을 떠났고 1000여 명에 달했던 쪽방 주민은 800여 명으로 줄었다.

정부와 서울시, 용산구 등 계획을 발표했던 이들은 침묵하거나, 공공주택사업을 반대하는 입장으로 돌아섰다. 그러나 주민들에게 공공주택사업은 '죽은 자들의 원망'이자, 주민들을 내몰았던 민간개발과 같은 다른 꿈은 꿀 수 없는 '산 자의 소망'이기에 버릴 수 없다. '2026홈리스주거팀'은 동자동 쪽방 공공주택 사업의 실행을 위해 분투하는 동자동 쪽방 주민들, 이를 지지하는 시민들을 인터뷰해 기사를 실었다. 본 기사로 총 4회에 걸친 연재를 마친다.)

덧붙이는 글 | 글쓴이는 빈곤사회연대 사무국장입니다.

시작은 서명지 귀퉁이에 남은 메모였다.2025년 겨울의 탄핵 광장이었다. 동자동 쪽방촌 주민들은 삐걱거리는 무릎을 이끌고 매주 광화문에 나와 낡은 박스집을 세웠다.2021년 정부가 약속한 동자동 공공주택사업이 여전히 시작조차 되지 않고 있기 때문이다. 볼펜마저 얼 만큼 추운 날씨였다. 시민들은 서명지에 이름을 꾹꾹 눌러적으며 저마다의 이야기를 남겼다.만여 명의 서명이 모였다. 하지만 그로부터 1년이 지난 지금도 사업의 첫 단계인 지구지정조차 이뤄지지 않았다. 그 사이에도 시간은 흘렀다. 공공주택사업 발표 당시 1300여 명이던 동자동 주민은 800여 명으로 줄었다. 백오십여 명의 주민이 좁고 어두운 쪽방에서 생을 마쳤다. '공공임대주택에 하루라도 살다 가는 것이 소원'이라던 주민들의 바람은 여전히 미뤄지고 있다. 서명지의 짧은 칸에 남겨진 이야기들이 자꾸 마음에 남았다. 그래서 다시 이야기를 모으기로 했다.'동자동 공공주택을 지지하는 편지를 보내주세요.'목표는 1250통. 정부가 동자동에 짓겠다고 약속한 공공임대주택 숫자였다. 온라인으로 모인 편지들은 예상보다 훨씬 다양한 집의 이야기를 품고 있었다. 재개발을 앞둔 세입자, 기숙사에 사는 대학원생, 동자동 주민을 돌봤던 요양보호사. 이 글은 동자동 공공주택을 지지하는 편지를 보내온 시민 세 명의 이야기다.은총씨는 요양보호사였다. 몇 해 전 동자동 쪽방촌의 한 어르신을 돌보게 되면서 처음 동자동을 찾았다.주로 아파트에서 어르신을 돌봤던 은총님은 동자동에 들어선 순간 타임머신을 탄 기분이 들었다.오랫동안 다양한 가정을 방문하며 돌봄 노동을 해왔지만 동자동의 환경은 유독 충격적이었다. 그래서 더욱 공공주택이 필요하다고 생각하게 됐다.사실 처음에는 의문도 들었다.하지만 동자동 주민들이 다른 지역 임대주택으로 이주한 뒤 고립감을 견디지 못해 다시 돌아오는 경우가 있다는 이야기를 듣고 생각이 달라졌다. 주민들을 다른 지역으로 흩어놓지 않고, 지금의 공동체를 유지한 채 다시 동자동에 재정착하도록 하는 동자동 공공주택 계획은 그래서 더욱 의미 있게 다가왔다.그에게 인간다운 집이란 무엇인지 물었다.그가 생각하는 인간다운 집은 거창하지 않았다. 월세와 전셋값이 올라도 감당할 수 있으며, 집 안에서 하늘과 나무 한 그루를 바라볼 수 있는 집이다. 물과 전기를 편히 쓰는 것은 너무도 기본적인 조건이라 굳이 말할 필요조차 없다고 했다. 어쩌면 동자동 주민들이 요구하는 집의 모습과도 크게 다르지 않을 것이다.이홍주씨는 서울의 한 다세대주택에 세 고양이와 살고 있다. 하지만 지금의 안정도 오래 이어질지는 알 수 없다. 동네가 공공재개발 지구로 지정됐기 때문이다. 스무 살에 서울에 온 순간부터 홍주씨에게 집은 늘 걱정의 대상이었다.수많은 이사 끝에 만난 이번 집은 모처럼 마음에 들었다. 고양이들도 창 밖 풍경에 익숙해지고, 홍주씨도 골목에 정이 들기 시작할 무렵 재개발 소식이 들려왔다. 홍주씨는 재개발 자체를 반대하는 것은 아니지만, 그 과정에서 세입자는 좀처럼 보이지 않는다고 말했다.인터넷과 뉴스를 통해 정보를 찾아볼 수 있는 자신도 답답한데, 정보 접근이 어려운 노인이나 취약계층은 얼마나 더 막막할지 걱정된다고 했다. 오랫동안 주거 불안을 겪어온 만큼 공공임대주택과 주거정책의 중요성도 절실하게 느껴왔다. 홍주씨는 SH 전세임대주택 제도를 통해 지금 집에 살게 됐다.그는 다양한 사회적 취약계층이 현실적인 도움을 받을 수 있는 공공임대주택과 주거정책이 더 개발돼야 한다고 말했다. 동자동 주민들의 이야기가 남의 일처럼 느껴지지 않는 이유도 그 때문이었다.열악한 환경에서 살아온 주민들이 개발 이후에도 그 자리에 다시 정착할 수 있도록 하는 것. 홍주씨는 그것이 특별한 배려가 아니라 당연한 일이라고 말했다.그는 개발이익이라는 이해관계가 아니라 주민들이 실제로 겪는 어려움, 부동산이 아닌 사람들의 삶을 봐달라고 당부하며 인터뷰를 마쳤다.대학원생 서주은씨는 얼마 전까지 대학 기숙사 2인실에서 생활했다. 화장실도 없는 좁은 방에서 룸메이트와 생활 패턴을 맞추며 지내야 했다.늦게 연구실에서 돌아오는 날이면 세면도구를 미리 문 밖에 꺼내두고 씻으러 가야 했다. 무엇보다 비용 문제를 우선한 선택이었다. 자취나 1인실 기숙사는 사실상 선택지에 없었다.언젠가 돈을 좀 더 모아 더 나은 기숙사로 옮길 수 있고, 졸업하면 자기만의 공간을 마련할 수 있을 것이라 생각했다. 미래가 있었기에 현재의 불편은 견딜 수 있었다. 동자동 주민들을 떠올렸을 때 주은씨는 문득 다른 생각이 들었다.학부 시절 동자동 연구 프로젝트에 참여했던 그는 공공주택 계획이 발표되던 당시 주민들의 기대와 희망도 기억하고 있다. 그래서 5년째 사업이 지연되는 현실이 더욱 답답하게 느껴진다. 주은씨는 동자동 공공주택사업이 단지 한 지역의 개발 문제가 아니라고 말했다.처음 쪽방촌을 알게 된 뒤로 동자동은 주은씨 마음 한구석에 오래 남아 있었다.그가 생각하는 집은 거창하지 않다. 친구 몇 명을 초대해 함께 식탁에 둘러앉을 수 있고, 요리 냄새가 집 전체에 배지 않으며, 무엇보다 떠날 걱정을 하지 않아도 되는 공간이다.몇 주 전 국토교통부는 동자동 한켠의 건물에서 공공주택사업 주민설명회를 열었다. 참석자 대부분은 외지의 소유주들이었고, 주민들은 설명회 소식조차 듣지 못해 몇 명만 참석했다. 그 자리에서 한 소유주가 발언했다.가난한 사람들이 왜 굳이 '노른자 땅'에 살아야 하느냐는 말이었다. 하지만 누군가의 거주지를 결정하는 기준이 꼭 재산이어야 할 이유는 없다. 세간의 인식 속에 가난한 사람들은 늘 변두리로 밀려나왔다. 도시는 왜 돈 많은 사람들의 것이 되어야만 할까.오히려 가난한 사람일수록 도시에서 살아야 한다. 교통이 편리하고, 일자리가 가깝고, 병원과 복지시설에 접근하기 쉽기 때문이다. 무엇보다 그곳에서 살아왔고, 관계를 맺었고, 이웃이 있는 공동체가 있기 때문이다.인터뷰를 마친 뒤 수많은 편지들을 다시 펼쳐 보았다. 편지를 쓴 사람들은 탄핵광장에서 그랬듯 저마다의 '집살이'를 소개했다. 전세사기 피해자였고, 반려동물 때문에 계약을 거절당한 세입자였고, 공공임대주택에 살아보니 삶이 달라졌다고 말하는 사람들이었다. 이들은 동자동 공공주택사업의 의미를 저마다의 삶으로 이야기하고 있었다. 개발의 이익보다 사람의 삶을 먼저 생각하는 도시, 가난하다는 이유로 변두리로 밀려나지 않아도 되는 도시. 오래 살아온 이웃과 함께 살아갈 수 있는 도시 말이다. 주민설명회에서 나왔던 문제의 질문에 편지들은 이미 답하고 있었다.왜 서울역 근처에 살아야 하냐고?가난한 사람도 이 도시의 주민이기 때문이다.동자동 공공주택사업은 단지 동자동만의 이야기가 아니다. 우리가 어떤 도시에서 함께 살아갈 것인가에 대한 질문이기도 하다.