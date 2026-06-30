민주당 세종시당 "세종시, AI·반도체 이끄는 국가전략산업 신수도 만들 것"

큰사진보기 ▲29일 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회 사진 ⓒ 청와대 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 세종시당 사무실 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

29일 이재명 대통령이 주재한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 축으로 한 대규모 민관 투자 계획이 공개되면서 세종시의 국가전략산업 중심도시 도약에 대한 기대감이 커지고 있다.이번 정부 발표에는 세종시에 기가와트(GW)급 AI 데이터센터를 구축하고, 삼성전기의 대규모 투자를 유치하는 계획이 핵심적으로 포함됐다. 이는 세종시가 기존의 '행정 중심' 기능에서 벗어나, 대한민국의 미래 먹거리인 첨단 기술 인프라를 갖춘 자족도시이자 국가 균형발전의 새로운 성장 축으로 도약하는 계기가 될 것으로 주목받고 있다.이에 대해 더불어민주당 세종특별자치시당(위원장 강준현)은 30일 논평을 내고 환영의 뜻을 밝히며, 이번 계획이 세종시의 자족 기반 마련과 미래 성장동력 확보에 의미 있는 출발점이 될 것이라고 평가했다.민주당 세종시당은 이번 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트에 대해 "수도권 중심의 성장 전략을 넘어 국가균형발전을 통해 대한민국의 새로운 성장 축을 만들겠다는 선언"이라며 "행정수도 완성을 향해 나아가고 있는 세종이 이제 AI와 반도체 등 국가전략산업의 중심도시로 도약할 기회를 맞이했다"고 강조했다.이어 시당은 "세종이 행정수도를 넘어 시민의 삶까지 책임지는 진정한 미래도시로 성장하기 위해서는 행정 기능을 뒷받침할 자족 기반과 미래 성장 동력도 함께 준비해야 한다"며, "좋은 일자리와 기업, 첨단산업 기반이 반드시 더해져야 한다"고 덧붙였다.강준현 세종시당위원장은 "이번 발표는 세종의 새로운 미래를 여는 의미 있는 출발"이라며 "행정수도 완성과 함께 AI·반도체 등 국가전략산업을 키워 세종이 대한민국 미래 성장을 이끄는 국가전략산업의 신수도로 자리매김할 수 있도록 끝까지 챙기겠다"고 약속했다.마지막으로 민주당 세종시당은 이번 계획이 단순한 선언에 그치지 않고 차질 없이 실행될 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.시당은 "세종이 행정수도를 넘어 국가전략산업의 신수도, 그리고 '5극 3특' 국가균형발전의 핵심 축으로 우뚝 설 수 있도록 정부, 국회와 긴밀히 협력해 하나하나 실천해 나가겠다"고 다짐했다.전문가들은 이번 구상을 세종 도시 발전의 분기점으로 보고 있다. 행정 기능 중심 도시에서 산업과 연구, 정주 기능이 결합된 복합도시로 전환되는 흐름이 강화될 수 있다는 분석이다. 다만 실제 성과로 이어지기 위해서는 인프라 구축 속도와 기업 유치 지속성, 전문 인력 확보 등 후속 과제가 핵심 변수로 꼽힌다.