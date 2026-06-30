광주 시민사회 "800조 투자 환영, 호남 특혜는 사실 왜곡"

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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광주 시민사회가 30일 삼성전자와 SK하이닉스의 800조 원 반도체 투자 계획을 환영하며 호남 특혜 주장에 대해서는 "사실 왜곡"이라고 비판했다.26개 시민단체로 구성된 광주시민단체협의회는 이날 성명을 내고 "삼성전자와 SK그룹의 투자 계획을 중심으로 한 정부의 3개 분야 메가 프로젝트 투자 계획을 환영한다"고 밝혔다.단체는 "지역소멸을 넘어 호남의 도약을 가져올 투자 계획"이라며 "투자 계획이 반드시 실현돼 대한민국의 미래 먹거리를 선도하는 지역으로 거듭나기를 기대한다"고 말했다.풀어야 할 숙제도 제시했다.단체는 "새로운 산업기반은 양질의 일자리, 시민 이익을 위해 이바지해야 한다는 점을 고려해야 한다"며 "이를 위해 반도체 팹 구축과 인공지능(AI) 산업기반 확대에 따른 인재 육성 시스템을 전면적으로 혁신해야 한다"고 강조했다.또 "물 문제에 대한 근본적인 해결책을 제시해야 한다. 가뭄이 깊어지는 상황에서도 용수 부족 문제가 발생하지 않을 시스템 구축 계획이 제시돼야 한다"며 "송전선로망의 지중화를 통해 환경파괴와 송전 선로가 지나는 지역 주민들의 피해를 최소화해야 한다"고 주장했다.호남 투자 계획이 특혜라는 주장에 대해서는 "낡은 정치 프레임"이라고 비판했다.단체는 "이번 투자 계획이 호남에만 진행되는 것도 아니다"며 "이런 점을 무시하고 호남 차별 발언을 계속하는 나쁜 정치와는 단호히 맞서 싸울 것"이라고 말했다.광주경제정의실천시민연합도 별도의 성명을 내고 "전남광주 반도체의 호남 특혜 프레임은 왜곡"이라고 밝혔다.광주경실련은 "전남광주가 대한민국 반도체 산업의 새로운 축으로 제시된 점을 환영한다"면서도 "전남광주 반도체 클러스터는 호남 특혜가 아니다. 수도권에 집중된 반도체 산업의 위험을 분산하고, 전력·용수·부지·탄소 규범·지역소멸 문제에 대응하기 위한 국가산업 전략"이라고 강조했다.이어 "삼성전자는 국내 반도체 투자 금액 2100조 원 중 용인과 기존 단지에 1650조 원, 광주에 400조 원을 배분했고, SK하이닉스도 용인 600조 원, 청주 100조 원, 서남권 400조 원을 제시했다"며 "숫자로 보아도 수도권과 충청권 투자가 압도적으로 크다. 전남광주만 떼어내 공격하는 태도는 사실 왜곡"이라고 반박했다.그러면서 "정부는 호남 특혜 프레임을 바로잡고, 영남 피지컬 AI의 산업적 비중을 분명히 밝히며, 인프라 선행 로드맵과 정책 연속성 보장 장치를 내놓아야 한다"며 "남부권 전체 산업지도를 국민 앞에 다시 제시해야 한다"고 덧붙였다.