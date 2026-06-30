국가 안보도, 이웃 사랑도 100점인 이 남자가 사는 법

큰사진보기 ▲"헌혈은 건강한 사람만이 누릴 수 있는 특권이자 가장 손쉽게 생명을 구하는 방법"이라고 강조한 김시병 비상계획관은 앞으로 서산시에 '헌혈의 집'이 생겼으면 좋겠다는 바람을 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최근 누적 헌혈 100회를 달성하고, 대한적십자사 ‘헌혈 명예장’을 수상한 김시병 비상계획관. ⓒ 김시병 관련사진보기

"헌혈은 건강한 사람만이 누릴 수 있는 특권이자 가장 손쉽게 생명을 구하는 방법입니다. 앞으로 서산시에 '헌혈의 집'이 생긴다면 시민들이 더 쉽고 편리하게 헌혈에 동참할 수 있을 것입니다. 서산시의 헌혈 문화가 더욱 활성화되도록 많은 분이 관심을 가졌으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시의 안보 지킴이인 김시병 비상계획관이 최근 누적 헌혈 100회를 달성하고, 대한적십자사 '헌혈 명예장'을 수상해 지역사회에 감동을 전하고 있다.김 비상계획관은 지난 2024년 공채를 통해 서산시에서 공직 생활을 시작했다. 비상계획관은 국가 비상사태나 전쟁 등 긴급 상황에 대비해 시설 방호, 중요 문서 및 시스템 보안, 비상대비 업무를 총괄한다.특히 5곳의 주요 국가방위시설이 위치해 안보 요충지로 꼽히는 서산시의 경우는 그 책임이 더욱 막중한데 현재 충남 시·군을 통틀어 유일한 비상계획관이다.소령으로 전역한 김 비상계획관은 과거 국방부 유해발굴감식단과 군사망사고진상규명위원회 등에서 활약하며 국가를 위해 헌신해 왔다.고등학생 시절부터 군인의 꿈을 키웠다는 김 비상계획관은 "군인이라는 직업 특성상 언젠가 전장에서 수혈을 받거나 동료를 살려야 할 일이 많을 것"이라는 생각에 처음 헌혈 침대에 누웠고, 그 발걸음은 군 생활을 거쳐 현재 서산시 공직자가 된 지금까지도 멈추지 않았다.헌혈 100회는 전혈과 성분헌혈을 가리지 않고 수년간 매달 꾸준히 헌혈의 집을 찾아야만 달성할 수 있는 값진 기록이다.그동안 모아온 헌혈증 역시 아낌없이 기부하며 이웃 사랑을 실천한 것은 물론 헌혈과의 인연으로 봉사에도 눈을 떠 현재는 수석동 적십자봉사회에 가입해 지역사회의 크고 작은 봉사활동에도 앞장서고 있다.29일 김 비상계획관은 100회 달성 소감과 함께 서산시의 헌혈 환경에 대한 작은 바람도 전했다.제복을 입고 나라를 지키던 군인에서, 이제는 서산시민의 안전을 지키는 비상계획관으로, 그리고 100번의 피를 나눈 생명 파수꾼으로 활약 중인 김시병 비상계획관. 그가 이 세상을 살아가는 뜨거운 방식을 본받아 보는 건 어떨까 한다.