"홈플러스 회생절차 곧 끝, 정부·여당 지금 어디 있습니까"

큰사진보기 ▲홈플러스 사태 해결 정부 개입 촉구 서울지역 노동·시민사회단체 기자회견 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자회견 참가자들이 청와대에 입장문을 전달하고 있다 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

서울지역 노동·시민사회단체들이 홈플러스 사태 해결을 위해 정부의 시급한 개입을 촉구하고 나섰다. 민주노총 서울본부와 너머서울, 서울민중행동 등 서울지역 250여 개 단체들은 30일 오전 청와대 분수대 앞에서 홈플러스 사태 해결 정부 개입 촉구 서울지역 노동·시민사회단체 기자회견을 열었다.이들은 "지난 1년간의 투쟁과 정부·여당의 희망섞인 약속에도 바뀐 것은 없었다"면서 "수천 명의 직원은 거리로 나앉았고, 입점 업주와 협력업체 노동자들은 삶의 터전을 잃었다"고 상황을 전했다. "먹튀 투기자본 때문에 애꿎은 시민들만 벼랑 끝에 내몰린 형국"이라고 강조하며 회생 절차 기한(2026년 7월 3일)이 얼마 남지 않은 만큼 "홈플러스 사태 해결에 정부가 즉각 나서야 한다"며 기자회견 취지를 설명했다.이날 기자회견을 제안한 너머서울 김진억 상임대표는 여는 발언에 나서 "홈플러스 노동자와 가족들은 우리의 이웃이자 국민주권 정부의 주권자, 시민"이라면서 "주권자, 시민이 사지로 내몰리고 있는데 정부·여당은 지금 어디에 있습니까?"라며 질타했다.이어 "청와대가 직접 나서 홈플러스 정상화 약속을 지키라"며 회생 기한 연장과 긴급 운영자금 지원에 즉각 나서야 한다고 촉구했다. "정부가 방관한다면 국가의 책무를 저버리는 행위"라고 비판하며 "서울지역 노동·시민사회단체들은 홈플러스 노동자와 가족의 고용과 생존, 지역 경제를 지키는 데 총력을 다할 것"이라고 결의를 밝혔다.절박한 투쟁을 이어가고 있는 홈플러스 노동자의 발언도 이어졌다. 마트노조 홈플러스지부 서울본부 신선덕 본부장은 "7월 3일 기업회생 시한을 앞둔 홈플러스는 지금 생사의 갈림길에 서 있다"고 운을 뗐다. "노동자들이 광화문에서 40일 넘게 단식 농성을 하며 생명을 걸고 호소하고 있지만 정부는 여전히 침묵하고 있다"고 토로하며 "정부는 홈플러스 노동자와 소상공인의 생존권을 지키기 위한 특단의 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.아울러 "사전 통보도 없는 일방적 계약 해지와 폐점은 연쇄적으로 주변 상가와 지역 유통업체까지 무너뜨려 지역 경제의 위기를 초래하고 있다"고 지적하며 "오늘의 위기를 만든 MBK파트너스의 약탈적 차입 매수 과정을 철저히 조사하고 책임을 물어야 한다"고 목소리를 높였다.진보정당도 연대의 뜻을 밝혔다. 정의당 권영국 대표는 "정부는 돈 잘 벌고 잘 나가는 기업의 인프라를 지원하기 위해서가 아니라, 기댈 데 없고 생존 위기에 처한 노동자들과 자영업자들을 위해서 존재해야 하는 것"이라며 발언을 시작했다. "정부가 진정으로 책임져야 할 것은 사모펀드가 노동자들과 중소상공인들의 생존권을 볼모로 하는 잘못된 입법과 정책을 바로잡는 것"이라며 "홈플러스 노동자와 입점·협력업체의 중소상공인들을 살리기 위해 공적자금 투입을 비롯한 모든 수단을 강구해야 한다"고 강조했다.참가자들은 <홈플러스 정상화 약속 이행과 노동자 생존권 보장을 위한 입장문>을 청와대에 전달하며 기자회견을 마무리했다. 이들은 입장문을 통해 "홈플러스 사태는 10만 명이 넘는 노동자들의 생존권, 입점 점주와 협력업체의 생계, 지역경제와 국민 생활경제가 걸린 문제"라며 정부가 사태 해결에 즉각 나서야 한다고 강조했다. 이를 위해 △ 정부와 여당이 약속했던 유암코의 관리인 개입 즉시 실행 △ 정책금융을 포함한 정부보증 등 실질적 대책 마련 △ 사모펀드 규제 입법 단행 △ 사기 혐의로 수사 중인 MBK 김병주 회장 즉각 구속 등을 촉구했다.