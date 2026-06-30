충북교육청 '부모안심' - 전교조 '교사안전'

큰사진보기 ▲30일 전교조충북지부는 “교사가 안전하게 교육할 수 있는 환경 구축을 위한 현장소통 간담회를 조속히 마련할 것을 촉구한다”며 ‘교사 안전 오(5)고’ 정책을 제안했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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충청북도교육청(교육감 윤건영)과 전국교직원노동조합충북지부(지부장 김민영)가 정책으로 '맞고'를 주고 받았다.30일 전교조충북지부는 "교사가 안전하게 교육할 수 있는 환경 구축을 위한 현장소통 간담회를 조속히 마련할 것을 촉구한다"며 '교사 안전 오(5)고' 정책을 제안했다.'교사 안전 오(5)고'란 △교권은 지키고 △교육에 집중하고 △악성민원은 줄이고 △행정업무는 덜고 △쉼은 보장하고 '고' 자로 끝나는 다섯가지 정책방향이다.이들은 "이 다섯 가지는 특별한 요구가 아니다"라며 "교육의 주체인 교사라면 누구나 보장받아야 할 최소한의 교육환경"이라고 강조했다.전교조충북지부의 '교사안전 오(5)고'는 충북교육청 학부모단체와의 간담회에서 '부모 안심 오(5)고'를 제시한 데 따른 것이다.'부모 안심 오(5)고'는 △건강하게 먹고 △시원하게 마시고 △모두가 입고 △편하게 타고 △마음껏 읽고를 중심으로 한 교육복지 정책이다.전교조 충북지부는 "학생과 학부모를 위한 교육복지 확대는 필요하며 지속적으로 추진되어야 한다"라면서도 "학교 교육의 질은 교육의 직접적인 주체인 교사가 안정적으로 교육활동에 전념할 수 있을 때 비로소 담보되는 만큼, 교사의 목소리를 정책에 반영하기 위한 공식적인 소통이 필요하다"고 강조했다.