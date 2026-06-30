허태정 대전시장 당선인 "0시 축제, 올해부터 폐기하겠다"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장 당선인. ⓒ 허태정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박정현 대전시장직 인수위원장이 활동보고서를 허태정 대전시장 당선인에게 전달하고 있다. ⓒ 허태정 관련사진보기

허태정 대전시장 당선인이 민선8기 대표 축제로 추진됐던 '0시 축제'를 올해부터 폐기하겠다고 밝혔다. 허 당선인은 0시 축제를 '재정 위기의 한 원인이자 방만 경영의 표본, 전시 행정의 대표적 사례'로 규정하며, 폐기에 따른 부담보다 재정 부담을 줄이는 것이 더 값어치 있는 일이라고 강조했다.민선9기 대전광역시장직 인수위원회는 30일 옛 충남도청 2층 대회의실에서 활동보고회를 열고, 지난 22일간의 인수위 활동 결과와 민선9기 시정 방향을 발표했다. 이날 보고회에는 허태정 대전시장 당선인과 박정현 인수위원장, 인수위원 등 25명이 참석했다.허 당선인은 인사말에서 "시장에 당선된 뒤 그동안 진행돼 온 사업들을 살펴보면서 참 만감이 교차했다"며 "공직자들이 열심히 해온 4년이고 좋은 성과들도 있었지만, 결과적으로 4년간의 사업이 지금 재정 위기에 직면한 결과로 나타나고 있는 것은 뼈아픈 대목"이라고 말했다.그는 "민선9기 4년을 준비하면서 가장 심각하게 보고 있는 것이 바로 재정의 위기"라며 "앞으로 이 위기를 극복하려면 뼈를 깎는 노력이 수반돼야만 한다"고 밝혔다. 이어 "민선9기 1년 동안 재정 위기를 타파하는 데 모든 총력을 기울이겠다"며 "시민의 세금이 아깝지 않게, 우리 도시와 시민을 위해 꼼꼼하게 잘 쓰일 수 있도록 준비하겠다"고 강조했다.허 당선인은 인수위가 문제로 지적한 민선8기 주요 사업들에 대해서도 전면 재검토 방침을 밝혔다. 그는 "버려야 할 것과 계승해야 할 것을 정확하게 구분하고, 그것이 시 재정에 유익한 방향으로 갈 수 있도록 다시 설계하겠다"고 말했다.특히 0시 축제 폐기를 공식화했다. 허 당선인은 "오늘 이 자리에서 명확하게 말씀드릴 수 있는 것은 재정 위기의 한 원인이자 방만 경영의 표본이었고 전시 행정의 대표적 사례로 꼽히는 0시 축제를 올해부터 폐기하겠다는 것"이라고 밝혔다.그러면서 "다소 부담은 있지만, 그로 인해 발생하는 재정 부담을 더는 것이 훨씬 더 값어치 있는 일이라고 판단했다"고 덧붙였다.지역화폐와 관련해서는 오는 9월 '온통대전 2.0'으로 재개하겠다는 계획도 밝혔다. 허 당선인은 "일부 언론에서 제기되는 지역화폐 문제도 내용을 들여다보면 237억 원의 매칭 비용이 시비로 제대로 확보되지 못해 발생한 일"이라며 "이미 50여억 원 정도밖에 남지 않은 상황에서 제대로 준비되지 못한 결과물"이라고 설명했다.이어 "꼼꼼히 살펴 지역화폐를 다시 준비하겠다"며 "재원을 확보하고, 하반기 9월 정도로 예상하고 있지만 기능을 새롭게 업그레이드해 온통대전 2.0으로 시민들에게 선보일 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.허 당선인은 사업 집행 과정에서 문제가 지적된 사안들에 대해서도 "감사 청구할 것은 감사 청구하고, 의회에서 다룰 수 있는 것은 다뤄 하나하나 시민들 앞에 명명백백하게 사실관계를 밝히겠다"고 약속했다.앞서 박정현 인수위원장은 활동보고를 통해 민선8기 시정에 대해 "개별 사업의 실패가 아니라 일하는 방식의 실패"라고 평가했다. 그는 민선8기의 구조적 한계로 외형 중심의 과잉 투자, 정교한 재무 예측과 검증의 부재, 절차적 정당성과 시민 공론화의 실종을 꼽았다.박 위원장은 "문화, 관광, 복지 등 전 분야에 걸쳐 대규모 건설과 토목 사업이 동시다발적으로 추진됐지만, 막대한 예산이 수반되는 상징적 시설 건립이 시민의 고단한 민생보다 앞설 수는 없다"며 "앞으로 정책의 판단 기준은 얼마나 크게 짓느냐가 아니라 시민에게 어떤 효용을 주느냐로 바뀌어야 한다"고 밝혔다.또 "많은 사업들이 국비 확보나 철저한 타당성 검토 없이 시비와 지방채에 기대어 무리하게 출발했다"며 "착공비용만 계산하고 완공 후의 막대한 유지관리비와 운영비는 다음 시정으로 떠넘기는 방식은 이제 멈춰야 한다"고 지적했다.민선9기 시정 방향으로는 '전환'을 핵심 키워드로 제시했다. 박 위원장은 "개발 중심에서 시민 중심으로, 단기적 성과에서 지속 가능한 발전으로 시정의 체질을 완전히 바꿔야 한다"고 강조했다.그는 자생력 있는 민생경제와 광역경제권을 아우르는 미래산업 육성, 시민 행복 지표를 높이는 지속가능한 도시 설계, 시민 주권의 복원과 일상 누림의 확대를 민선9기 핵심 과제로 제안했다.박 위원장은 "좋은 정치는 화려한 조감도가 아니라 시민의 삶이 나아졌다는 평범한 고백에서 증명된다"며 "재정이 감당할 수 있는 책임 있는 시정, 시민이 내 삶의 변화를 체감할 수 있는 정책, 대전의 더 큰 미래를 준비하는 실행력 있는 행정이 민선9기 대전시가 시민에게 드리는 약속"이라고 밝혔다.허 당선인은 "인수위원회가 22일에 걸쳐 민선9기가 어느 방향으로 가야 할지를 짚어준 것은 뜻깊은 일이고 앞으로 큰 나침반 역할을 할 것"이라며 "부족한 부분은 앞으로도 열린 자세로 의견을 듣겠다"고 말했다.