3차 항암 대기하다 받은 전화 한 통, 짧은 침묵 이후 돌아온 답

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

큰사진보기 ▲병원 대기실에서 진료 순서를 기다리고 있다. ⓒ 황의정 관련사진보기

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"제가 3주에 한 번씩 병원 일정이 있는데... 혹시 그런 부분도 조율이 가능할까요?"

"그렇게는 조금 어려울 것 같습니다."

"257번 환자분."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

3차 항암을 위해 병원을 찾았다. 병원은 늘 사람들로 붐볐다. 항암 병동에서 두세 시간을 기다리는 일도 이제는 익숙해졌다. 대기 시간이 길어질수록 휴대폰을 들여다보는 시간도 늘어났다.그날도 병원 대기실 의자에 앉아 휴대폰을 꺼내 습관처럼 문자보관함을 열었다. 예전 같으면 월요일 아침 휴대폰은 일정 확인 문자와 프로젝트 알림으로 가득했을 것이다. 지금은 광고 문자 몇 개와 병원 예약 알림뿐이다.카카오톡을 열었다. 친구들의 프로필 사진이 바뀌어 있었다. 여행을 가고, 맛있는 음식을 먹고, 환하게 웃는 일상이 화면을 채우고 있었다. 단체 대화방에도 새 글이 여러 개 올라와 있었다. 하루를 여는 좋은 글귀와 안부가 오갔지만, 나를 찾는 메시지는 없었다.메일함도 열어보았다. 새 메일이 몇 통 와 있었다. 반가운 마음에 얼른 열어봤지만 대부분 광고 메일이었다. 한때는 하루에도 수십 통씩 오가던 메일함인데 이제는 고요했다. 요즘 가장 자주 연락이 오는 곳은 병원이었다.며칠 전에 프로젝트 매니저에게서 전화 한 통을 받았다. 새 프로젝트를 맡을 수 있겠냐는 내용이었다. 위치도 집에서 가깝고 조건도 좋았다. 무엇보다 오랜만에 나를 찾는 전화였다. 하지만 병원 일정이 겹쳤다. 한참을 망설이다가 조심스럽게 물었다.암 환자라는 말은 끝내 꺼내지 못했다. 말하는 순간 상대의 목소리가 달라질 것 같았다. 마른침을 넘겼다. 수화기 너머로 짧은 침묵이 흐른 뒤, 조심스러운 대답이 돌아왔다.전화를 끊었다. 한동안 휴대폰을 손에 쥔 채 가만히 앉아 있었다. 사실 그쪽에서 괜찮다고 했어도 나는 못 했을 것이다. 항암 후유증이 남아 있으니까. 그런데도 이상하게 가슴이 먹먹했다. 프로젝트 하나를 놓쳐서가 아니었다. 오랜만에 나를 찾던 전화 한 통이 다시 조용해졌다는 사실이 더 허전했다. 전화를 끊고 나니 휴대폰이 유난히 가벼웠다.예전의 나는 누군가에게 "황 책임님"이라 불렸다. "황 책임님, 이것 좀 봐주세요." "황 책임님, 회의 들어가시죠"라는 말이 좋았다. 그 순간이면 어깨가 저절로 펴졌다. 누군가에게 필요한 사람이 된 것 같았다. 아침마다 프로젝트 상황을 공유하던 미팅, 따뜻한 아메리카노를 들고 팀원들과 하루를 시작하던 풍경이 눈앞에 선했다. 문득, 마지막으로 "황 책임님"이라는 소리를 들은 게 언제였더라 하는 생각이 스쳤다.나는 다시 병원 대기실에서 휴대폰 화면을 열었다. 여전히 조용했다. 옆자리 할머니는 딸과 통화를 하고 있었고 맞은편 아저씨는 링거줄을 달고 졸고 있었다. 나는 휴대폰을 뒤집어 놓았다. 그때 멀리서 번호가 불렸다.나는 자리에서 일어나 채혈실로 들어갔다.휴대폰은 끝내 울리지 않았다.