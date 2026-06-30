이 대통령 '3대 메가' 행보 시작... 광주 찍고 다음엔 이곳으로

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 손을 잡고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 30일 오후 광주에서 열리는 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에 참석한다.지난 29일 주재했던 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'의 후속 행사로, 삼성전자와 SK하이닉스, 앰코코리아가 참석해 서남권(호남권) 지역에 대한 투자계획을 발표할 것으로 전망된다.참고로 삼성전자는 지난 29일 최첨단 반도체 클러스터·AI데이터센터·미래에너지 등을 위해 호남에 총 425조 원을 투자할 계획이라며 광주에 신규 반도체 팹(Fab) 건설 및 '디지털 트윈 기반 혁신 허브' 구축을 추진하고 전북 고창에는 글로벌 최첨단 물류센터를 건설한다고 밝힌 바 있다. 삼성SDS는 해남 솔라시도에 AI데이터센터를 건설한다고 알렸다.SK하이닉스는 호남권을 차세대 AI 반도체 생산거점으로 선정하고 총 400조 원을 단계적으로 투입한다고 했다. 또한 SK텔레콤을 주축으로 호남을 포함한 15GW 규모의 AI데이터센터를 단계적으로 조성하기로 했다.반도체 패키징 기업인 앰코코리아의 투자 확대도 예상된다. 광주시는 지난 26일 앰코와 투자금의 최대 20%까지 보조금을 지원하는 내용을 골자로 하는 투자유치 보조금 지원 협약 사실을 밝힌 바 있다.이 대통령은 이 자리에서 이들의 투자에 대한 격려와 감사를 표하고 정부가 어떻게 서남권 첨단산업 발전을 뒷받침할 것인지 밝힐 것으로 예상된다.한편, 이 대통령은 이날 광주 방문을 시작으로 반도체·피지컬AI·AI데이터센터 등 3대 메가프로젝트 관련 충남 아산과 경남 진주를 방문할 예정이다.강유정 청와대 수석대변인은 "이 대통령은 오늘부터 세 차례 주요 성장 거점을 중심으로 국민보고회를 개최한다"며 이를 알렸다.그에 따르면 7월 2일에는 충남 아산에서 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'가 열린다. 참여기업은 삼성, SK하이닉스, 셀트리온 등이다. 7월 3일에는 경남 진주에서 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'가 열린다. 참여기업은 삼성전자, SK텔레콤, 현대차, 한화 등이다.