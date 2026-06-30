칠순의 농부 대학생이 트랙터에 사다리 싣고 달리는 까닭

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲임실 관촌면 마당재 고개 능선 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲토종 찰옥수수 새싹 (새싹길이 4cm) ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲토종 고추 품종 수비초 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲고추 품종 행복 ⓒ 이완우 관련사진보기

"고추 씨앗 새 품종을 하나 만들고 있어요. 토종 수비초 고추에 개량종 고추 꽃가루 계획 교배를 통해 품종을 개량하는 것이죠. 열매가 크고 껍질은 얇으며 식감이 좋은 품종을 목표로 해요. 새로운 씨앗, 하나의 품종이 만들어지는 데에 6년에서 9년이 걸려요."

큰사진보기 ▲잎들깨 새로운 품종의 재배 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲토종 고추 수비초 격리 재배지 ⓒ 이완우 관련사진보기

"고개가 마당처럼 넓어서 마당재라 했어요. 인근 신평과 용산, 신기에 6·25 이후에 월남민(피난민)의 농원마을이 있었어요. 그리고 70년대 이전에 농원마을에서 마당재 고갯마루로 월남민 일부가 옮겨와서 새로운 마을이 형성되었지요.

80년대 중반까지 마당재에서 수십 가구가 살았지요. 학생들이 관촌으로 학교 오갈 때 줄지어서 우리 마을 앞을 지나갔어요. 그 속에 마당재의 창호도 있었고요."

큰사진보기 ▲임실 관촌면 덕곡마을 김종경 전 이장과 박기수 씨 부부 ⓒ 이완우 관련사진보기

"형님, 고추가 잘 되었네요. 형님 연세만큼 고추가 많이 달렸그마요."

큰사진보기 ▲임실 마당재 산골 농부 김창호 씨, 트랙터로 관촌 소재지 일손돕기 나들이 ⓒ 이완우 관련사진보기

섬진강 상류인 전북 임실 관촌면 사선대 근처 능선에서 3km쯤 깊숙한 골짜기 안에 마당재 고개가 있다. 덕곡마을에서 이 고개를 넘으면 복흥리 금정마을을 거쳐 진안 성수면 좌산마을로 이어진다.지난 29일 이른 오전, 마당재 능선에 자리한 산골 농부의 농장을 찾아갔다. 농장 앞의 작은 나무 간판이 방문객을 맞았다. 농장 간판에 쓰인 '임실군 귀농·귀촌인의 농장'과 '정으로 친절하게, 정직하게 친환경'의 글씨가 눈에 들어왔다.농장 입구에서 트랙터를 다루고 있던 김창호씨가 반갑게 인사를 건네며 트랙터에서 내려왔다. 함께 농장 언덕길로 올라갔다. 푸른 하늘 아래, 깊은 산세에 둘러싸인 외딴 시골 농장의 아침 풍경이 펼쳐졌다.마당재 고개로 이어지는 완만한 산등성이를 따라 일구어진 소박한 다랑이밭 너머로 겹겹이 숲이 둘러섰다. 막 일구기 시작한 밭은 황토 냄새가 피어올랐다. 진안 내동산 산봉우리가 아스라이 보였다.마당재 아랫마을 평지밭에는 옥수수가 키를 넘겨 자라서, 수꽃 이삭이 패고 옥수숫대 마디마다 옥수수 통이 생겼다. 하지만 이곳 산골 농장의 토종 찰옥수수는 이제 막 4cm 남짓한 파릇한 싹이 올라오는 중이다.이 옥수수는 추석 무렵 수확하는 토종 품종이다. 다른 옥수수 품종과 가까이 심으면 쉽게 교잡이 일어나 고유한 형질을 잃기 때문에, 사방이 막힌 깊숙한 골짜기에서 개화기 시차를 두려고 일부러 늦추어 심었다.마당재 농장의 찰옥수수는 거의 멸종 단계에 이른 토종 옥수수다. 김창호씨는 찰옥수수 싹을 보면서 "여름비를 맞으면 하루가 다르게 빠른 속도로 자라나 밭을 가득 채울 것"이라고 말했다.산골 농부의 발걸음을 따라간 곳에는 여러 품종의 고추가 자리를 잡고 있었다. 밭 한구석의 이랑 두세 줄 앞에 멈추었다. 토종 수비초와 개량 품종 행복 고추가 줄지어 섰다. 고추들은 몇 개씩의 파란 열매를 매달고 견인줄에 의지해서 튼실하게 자라고 있었다. 김창호씨가 말했다.모종을 옮겨 심은 잎들깨가 푸르게 자라고 있었다. 잎들깨는 잎사귀들이 대체로 둥그스름하면서도 끝이 뾰족한 달걀 모양을 띠고 있다. 잎들깨는 잎이 두껍고 부드러우며, 특유의 짙은 향으로 쌈 채소로도 제격이라고 알려졌다.김창호씨는 올해 3월에 전주 기전대학 허브조경과에 입학한 칠순의 대학생이다. 이 농장의 잎들깨는 농촌진흥청에서 새로 육종한 품종으로 보급된 것이라고 한다.김창호씨의 밭에서도 가장 높고 외진 모퉁이에는 특별히 관리되는 '수비초 격리 재배지'가 있었다. 그물망 울타리로 사방이 촘촘하게 둘러싸여 있었고, 깔끔하게 덮인 이랑을 따라 수비초 고추들이 가지런히 자라고 있었다. 고랑에는 호스 등의 관수 시설도 보였다.고추는 곤충이나 바람에 의해 주변의 다른 고추 꽃가루와 쉽게 섞여(교잡) 고유의 형질을 잃어버리기 쉽다. 순수한 토종 수비초의 씨앗을 받아서, 내년에도 그 후년에도 토종의 맥을 이어가려는 시골 농부의 토종 고추밭이었다.산골 농부의 농장을 떠나 덕곡마을로 내려왔다. 마을 앞에서 전 이장 김종경씨와 박기수씨 부부가 고추밭을 살펴보며, 마당재의 옛이야기를 들려주었다.마당재 산골 농부 김창호씨가 트랙터를 타고 내려오다가, 김종경씨 고추밭 옆에 멈추었다. 세월의 흔적이 묻어나는 트랙터 오른쪽에 커다란 철제 사다리를 단단히 묶었다. 관촌면 문화마을에 가서 지붕 수리의 일손 돕기 가는 길이란다. 김창호씨가 넉살 좋게 한마디 건넸다.수수한 옷차림과 빨간 모자 속 미소, 투박한 산골 농부의 모습이 트랙터의 창으로 언뜻 보였다. 트랙터는 마당재 골짜기에서 관촌 소재지까지 5km의 농로를 느릿느릿 이동했다.