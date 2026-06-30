"행정수도 완성은 대한민국의 완성"... 최민호 시장, 시정 4기 마침표

큰사진보기 ▲30일, 이임식을 앞두고 최민호 시장이 시정4기 마무리 기자간담회을 갖고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자간담회 직후 열린 제4대 최민호 세종시장 이임식 기념사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 최민호 시장은 이임식에서 직원들의 따뜻한 환송에 직접 고별 색소폰 연주로 답례했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲제4대 최민호 세종시장 이임식 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲제4대 최민호 세종시장 이임식 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲제4대 최민호 세종시장 이임식 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

30일, 이임식을 앞두고 열린 시정4기 마무리 기자간담회에서 최민호 시장은 지난 4년의 시정을 정리하며 사실상 고별 메시지를 남겼다. 시정의 성과와 한계를 함께 되짚는 동시에, 향후 국가 운영 방향에 대한 구조적 제언까지 폭넓게 제시하며 '시정 4기의 마지막 담론'의 무게감을 드러냈다.최 시장은 인사말에서 "지난 4년간 시민 여러분께 보내주신 과분한 지지와 성원에 깊이 감사드린다"고 운을 뗀 뒤, 6·3 지방선거 결과를 언급하며 "무거운 책임감과 함께 송구한 마음"을 전했다. 이어 새로 출범하는 시정 5기에 대해 축하의 뜻을 전하며 "진영을 넘어 세종시의 발전을 위해 지혜를 모아달라"고 당부했다. 또한 "이제 한 사람의 시민으로 돌아가는 길목에 서 있다"고 밝히며 공직자로서의 공식 여정을 마무리하는 심경을 전했다.그는 무엇보다 지난 시정 4기를 "개인의 정치 여정이 아니라 대한민국의 심각한 구조적 과제와 맞닿아 있던 시간"으로 규정했다. 세종시를 단순한 지방정부가 아닌 "수도권 집중 문제를 극복하기 위해 탄생한 국가 프로젝트"로 정의하며, 행정수도 완성과 국가 균형발전이라는 도시의 태생적 의미를 다시 강조했다.최 시장은 "지금 내가 하는 일이 백 년 뒤 세종에 어떤 의미로 남을 것인가"라는 질문을 스스로에게 던져왔다고 밝히며, 시정의 주요 정책을 장기적 관점에서 설명했다. ▲행정수도 완성 ▲한글문화수도 구상 ▲정원도시 전략 그리고 ▲최근의 AI혁신경제도시 기반 구상까지 모두 "미래 세대의 고속도로가 되리라는 희망을 품고 추진한 일"이었다고 말했다.국가가 직면한 구조적 과제에 대한 인식도 강하게 드러났다. 그는 대한민국이 AI 전환과 저출생·고령화, 저성장이라는 거대한 전환기 한가운데 있다고 진단하며, 수도권 집중과 지방소멸 문제를 "더 이상 지역의 문제가 아닌 국가 생존의 문제"로 규정했다.특히 행정수도 완성에 대해서는 기존보다 더 직접적인 어조를 사용했다. 국회와 대통령실 이전, 중앙부처 집적 등을 거론하며 "행정수도의 완성은 곧 대한민국의 완성"이라고 강조했고, 여야 정치권을 향해서도 "정파적 유불리를 떠나 국가의 비전으로 더 이상 미뤄져서는 안 된다"고 촉구했다.사회 전반에 대한 진단은 한층 더 넓게 확장됐다. 최 시장은 정치·언론·사법제도는 물론 선거제도에 대한 불신까지 언급하며 "우리 사회를 지탱하는 신뢰의 축이 무너지고 있다"고 진단했다. 특히 선거제도와 관련해서는 "선거관리 체계에 대한 근본적 점검과 국민 신뢰 회복이 필요하다"고 언급했다.그는 이어 국가 운영의 방향성과 관련해 다섯 가지 구조 개혁 과제를 제시했다. ▲헌법이 규정한 자유민주주의와 공화정 질서의 확립 ▲법치주의 회복 ▲시장경제 원리에 기반한 경제 질서 재정립 ▲교육의 가치·인성 중심 개편 ▲지방분권과 국가균형발전 강화 등이다.마무리 발언에서 최 시장은 "세종은 국가균형발전이라는 숭고한 대의를 품고 태어난 도시"라며 "세종시민 여러분께서 대한민국의 새로운 가치와 비전을 이끌어가는 주역이 돼 주시기를 바란다"고 말했다. 이어 "관직의 옷은 내려놓지만, 나라를 걱정하고 세종을 사랑하는 마음까지 내려놓을 수는 없다"며 "어느 자리에 있든 대한민국의 지속 가능한 발전과 세종의 무궁한 번영을 위해 힘을 보태겠다"고 밝혔다.한편, 기자회견 직후 열린 '제4대 최민호 세종시장 이임식'에서 최 시장은 시청 직원들로부터 재임기념패를 전달받으며 4년간의 공식 일정을 모두 마무리했다. 직원들의 따뜻한 환송에 직접 고별 색소폰 연주로 답례한 그는 이임사를 통해 "권력은 짧지만 원칙은 길고, 직위는 사라지지만 품위는 기억된다"며 "저는 시장직은 내려놓지만 감사와 사랑의 진심만은 내려놓지 않겠다"고 말했다.