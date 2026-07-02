명함이 사라진 뒤, 당신은 누구십니까

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큰사진보기 ▲전시에 사용할 고재 블록을 물로 씻어 손질하고 있다. ⓒ 우드코디SH 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고재 판재와 목재 좌대가 작품과 공간을 함께 받치고 있다. ⓒ 우드코디SH 관련사진보기

큰사진보기 ▲고재 테이블 한쪽에는 협찬사를 소개하는 안내문이 놓였다 ⓒ 육상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲세척한 고재 블록은 벽돌과 함께 쌓여 도자기를 받치는 좌대로 쓰였다. ⓒ 우드코디SH 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.

주말 저녁, 아내가 새로 나온 노래라며 스마트폰을 차량 오디오에 연결했다. 허밍으로 시작하는 도입부부터 기분이 가벼워졌다. 한낮의 더위가 아직 차 안에 남아 있어서였을까. 나는 젊은 여성 가수가 부른 노래라고 생각했다. 멜로디는 쉽게 따라 흥얼거릴 만큼 단순했고, 목소리는 맑고 매끄러웠다. 두어 차례 반복해 들으면서도 비슷한 음색의 가수가 떠오르지 않았다.목적지에 도착해 재생 화면을 들여다봤다. 노래 제목은 <마음의 숲>, 아티스트명은 '조선힙합'이었다. 검색해 보니 인공지능(AI) 기반 창작 도구로 만든 음악이라는 설명이 보였다. 잠시 머리가 멍했다. 놀란 것은 AI가 노래를 만들 수 있다는 사실만이 아니었다. 나는 아무 의심 없이 그 목소리를 어느 여가수의 음색으로 받아들이고 있었다. 조금 전까지 아내에게 늘어놓은 칭찬도 낯설게 느껴졌다.노래는 여전히 마음에 들었다. 그러나 재생 화면만으로는 그 노래를 만든 사람이 어떤 경험과 생각을 바탕으로 가사를 쓰고 곡을 만들었는지 알기 어려웠다. 그 노래에 무엇을 담고 싶었는지, 어떤 삶의 순간이 그 노래로 이어졌는지도 재생 화면에는 드러나지 않았다.다음 날 오후, 서울 종로구 인사동의 도자전 '유용하고 무용하다'에 놓을 고재 테이블과 좌대용 목재를 고르는 일을 했다. 우리 회사가 전시 연출에 필요한 나무를 지원하기로 했기 때문이다. 작가들은 제목의 '유용'은 사물의 이치를 탐구해 앎에 이른다는 뜻의 격물치지에서, '무용'은 그릇의 쓸모가 빈 곳에서 나온다는 노자의 말에서 가져왔다고 했다.고재 더미 앞에서 판재를 하나씩 살폈다. 가장자리에는 나무가 자라며 만든 굴곡이 남아 있었고, 표면에는 굵은 결 사이로 마르며 벌어진 틈이 오래된 지도처럼 이어져 있었다. 반듯하게 다듬어진 가구재와는 거리가 먼 나무였다. 도자기를 올려놓는 테이블로만 보면 거칠고 불규칙했다. 그러나 도자기 곁에 놓였을 때, 그 굴곡과 틈은 흠이 아니라 전시의 일부가 됐다. 손질해 지워버린다면 사라졌을 시간의 흔적이, 오히려 그 나무를 고르게 하는 이유가 됐다.나무를 고르는 동안 퇴근길마다 지나던 동네 실용음악학원과 보컬트레이닝교습소가 떠올랐다. 저녁이면 고등학생쯤 되어 보이는 학생들이 그 문을 드나들었다. 노래를 더 잘 부르고, 악기를 더 능숙하게 다루기 위해 시간을 들이는 아이들일 것이다. 그 학생들과 선생님들은 AI로 음악을 만드는 일에 나보다 훨씬 익숙할지도 모른다.그렇다고 고음을 안정적으로 내고 기타를 능숙하게 연주하는 훈련이 덜 중요해진 것은 아니다. 다만 이제 누군가는 보컬과 반주, 편곡을 갖춘 한 곡을 실제로 부르거나 연주하지 않고도 노래를 만든다. 그래서 앞으로는 그 노래가 얼마나 귀에 잘 들어오는가만큼, 그 곡을 만든 이가 어떤 의도와 생각을 담았는지도 함께 평론의 대상이 될지 모른다.같은 맥락에서 도자기 앞에서는 왜 이런 형태로 빚었는지 묻게 되고, 글 앞에서는 왜 이런 생각에 이르렀는지 묻게 되지 않을까. 3D 프린터로 도자기를 만들고, AI로 글을 쓸 수 있는 시대이기 때문이다. 그 질문에 자기 경험과 언어로 답할 수 있을 때, 작업은 완성된 결과물을 넘어 한 사람이 오래 보고 겪고 판단해 온 시간과 이어진다. 도구는 결과물을 만들 수 있어도, 그 사람이 왜 그런 형태를 빚고 그런 생각에 이르렀는지까지 대신 말해주지는 못한다.패트릭 브링리는 그런 사람이다. 20대 중반이던 그는 몇 년간 암과 싸우던 형을 잃었다. 당시 <뉴요커> 행사부에서 일하던 그는 이전처럼 앞으로 나아갈 힘을 되찾지 못했다. 세상에서 한 걸음 물러날 곳을 찾듯 뉴욕 메트로폴리탄 미술관, 이른바 '메트'의 경비원이 됐고, 그곳에서 10년을 보냈다.그에게 미술관은 그림과 조각만 모인 곳이 아니었다. 직원들이 드나드는 지하 통로와 하역장, 작품 앞에 잠시 멈췄다 지나가는 관람객, 전시장을 지키는 동료들이 함께 쌓여 있는 곳이었다. 그는 브뤼헐의 <수확하는 사람들> 앞에 오래 섰다. 그림이 지루하면 사람을 보고, 사람이 지루하면 다시 그림을 봤다. 관람객이 그림 앞에 머무는 시간은 길어야 몇 분이었지만, 그는 같은 그림 앞에서 며칠과 몇 주, 몇 달을 보냈다.그렇게 쌓인 10년은 <나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다>가 됐다. 그 책에는 경비원으로 오래 서 있었기에 보인 관람객의 동선과 침묵, 미술관을 지탱하는 사람들의 흔적이 담겼다. 경비원이라는 직함이 아니라, 그 안에서 오래 보고 견디고 생각한 시간이 이 책을 만들었다.책이 나온 뒤 브링리는 미술관과 도서관, 문화기관에서 자신의 책과 메트에서 보낸 시간을 주제로 강연했다. 메트를 찾는 이들에게 개인 투어를 안내하고, 공개 투어도 이끈다. 2025년 봄에는 회고록을 바탕으로 각색한 1인극 <세상의 모든 아름다움>(All the Beauty in the World)에 직접 출연했다. 경비원으로 보낸 10년은 과거를 회고하는 이야기로만 남지 않았다. 그 시절의 관찰을 담은 책이 강연장과 투어, 무대 위에서 그를 다시 소개했다.메트의 돌기둥 한쪽에는 검게 닳은 자국이 남아 있다. 경비원들이 오랜 세월 몸을 기대고 관람객을 지켜보며 남긴 흔적이다. 그곳에서 일한 사람들은 그것을 '가드 마크'라고 불렀다. 대부분의 관람객은 그 얼룩을 그냥 지나친다. 도슨트가 작품의 제작 연대와 양식을 설명한다면, 이제 투어를 이끄는 브링리는 그 자국을 가리키며 미술관을 지켜온 경비원들의 시간을 들려줄 수 있다. 10년 동안 경비원으로 서 있었던 경험이, 그에게는 다른 사람이 쉽게 대신할 수 없는 안내의 내용이 됐다.언젠가 경비 업무의 일부는 AI 카메라와 출입 통제 시스템, 순찰 로봇이 맡을 수 있다. 출입 기록과 순찰 경로는 남길 수 있을 것이다. 그러나 브링리가 그림이 지루하면 사람을 보고, 사람이 지루하면 다시 그림을 보며 쌓아간 사유까지 그 기록에 남지는 않는다.기업에 도입된 AI는 이제 보고서 초안을 쓰고, 자료를 찾고, 번역하고, 고객 응대를 돕는다. 신입이 작은 업무를 맡으며 일의 문법을 익히던 방식도 달라지고 있다. 회사 안에서 유용하게 쓰였던 재주 가운데 일부는 누구나 쓸 수 있는 AI 도구가 일정 수준까지 대신 해낼 수 있다.AI가 먼저 흡수하는 것은 축적된 사례와 정해진 형식 안에서 답을 빠르게 구성하는 일이다. 그럴수록 사람에게 중요한 것은 외운 답을 정확히 꺼내는 능력보다, 낯선 요구를 해석하고 기준을 세워 우선순위를 정하는 사고력이다. 창작과 기획, 다른 사람을 이끄는 일도 결국 그 사고가 현장에서 드러나는 방식이다.직장은 사람이 노동을 제공하고 그에 맞는 보수를 받는 곳이다. 동시에 사람과 문제를 만나고, 판단과 실패를 겪으며 자기 일을 배워가는 곳이기도 하다. 회사가 일할 자리와 배움의 환경을 마련할 수는 있어도, 그 안에서 무엇을 보고 무엇을 느끼고 어떤 문제를 오래 붙들고 고민했는지까지 대신 말해주지는 않는다.회의에서 오간 한마디, 고객과의 통화, 실수 뒤에 남은 찜찜함, 반복되는 업무에서 발견한 허점은 대부분 그냥 지나친다. 그러나 어떤 사람은 고객의 새로운 요구를 받아들일지, 익숙한 업무 방식을 고칠지 오래 따져본다. 그때 무엇을 기준으로 삼았고, 무엇을 바꾸기로 했는지는 기록으로 남기지 않으면 보이지 않는다.일하면 경험은 쌓인다. 그러나 경험을 글감으로 바꾸는 눈은 글을 쓰며 자란다. 글을 쓰고 다시 읽는 동안, 그때 왜 그런 판단을 내렸는지, 무엇을 놓쳤는지 새로 보게 된다. 때로는 다른 사람에게 글을 건네고 반응을 마주하며 자신이 당연하게 여긴 전제도 돌아본다. 이런 되짚음이 쌓이면 경험은 단순한 재직 기간을 넘어 한 사람의 판단 기준과 태도가 된다.직함 밖에서 사람을 설명하는 것은 기록만이 아니다. 그가 남긴 일의 결과와 함께 일한 이들이 기억하는 태도, 그동안 맺어온 관계도 그를 말해준다. 기록은 그 여러 흔적 사이에서 어떤 판단을 해왔고 무엇을 배웠는지를 남기는 일이다.그렇게 쌓인 기록은 혼자만 읽는 일기를 넘어, 회사 밖에서 다시 자신을 소개할 때 꺼내놓을 수 있는 진짜 자기소개서가 된다. 기록은 명함을 대신하지 않는다. 다만 명함이 말해주지 못하는 것을 보태준다.인사동 전시의 제목 '유용하고 무용하다'를 다시 떠올린다. 노자는 그릇의 쓰임은 그 안의 비어 있음에서 나온다고 했다. 그러나 사람은 반대로, 자기 안을 무엇으로 채워왔는가에 따라 앞으로 서게 될 무대와 맡게 될 역할이 달라질 수도 있다.명함에는 회사가 맡긴 역할이 적혀 있다. 오늘도 수많은 사람들이 명함을 주고받으며 서로를 소개할 것이다. 그러나 언젠가 그 명함이 사라진 뒤, 사회는 다시 물을 것이다. 당신은 누구십니까.