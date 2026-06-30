3년 운동 공백, '남카' 들고 필라테스 센터로 향한 까닭

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"3주에 한 번씩 내원해서 무릎에는 DNA 주사를 맞고 허리는 냉각치료를 받으셔야 합니다."

"얼마나 맞아야 할까요?"

"일단 4번만 맞아봅시다."

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"통증은 많이 사그라들었습니까?"

"네, 통증 수위가 최대 10이라면 지금은 1 정도 되는 것 같아요."

"환자분, 6주 후에 내원하세요."

"치료가 이제 다 끝난 거 아닌가요?"

"원장님께서 경과를 보셔야 한답니다. 가르쳐 드린 재활운동도 집에서 꼭 하시고요."

'이제 몸이 회복되었으니 슬슬 운동해서 몸을 잘 보살펴야지.'

'필라테스 1회 9,900원'

큰사진보기 ▲체어 앤 바렐 룸오늘은 이곳에서 재활운동과 근력운동을 했습니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"60대 되시는 분들도 있으신가요?"

"네, 많으십니다. 일단 한번 오셔서 체험해 보신 후에 결정하시는 게 좋을 것 같아요."

"자기야, 나 내일 필라테스 체험 가는데, 해보고 괜찮으면 등록하고 싶어. 혹시 신용카드 좀 빌려줄 수 있어?"

"지금 형편이 어려운데."

"생활비로 쓰려는 게 아니라 카드만 빌려주면 3개월 무이자 끊어서 내 '글로 소득'(글을 써서 얻은 수입)으로 다달이 갚을게."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

나이를 먹으니 통증이란 녀석이 예고도 없이 불쑥불쑥 찾아온다. 처음엔 오른쪽 어깨가 아팠다. 팔을 들 수도, 머리를 감을 수도 없어서 병원에 가서 진료를 받았다. 오십견이라고 하는 병원도 있고, 어깨 낭종이라고 하는 병원도 있었다. 8개월 정도 주사를 맞고 도수치료를 하여 다 나아가던 중 갑자기 왼쪽 어깨에 통증이 찾아왔다. 오른팔을 못 쓰니 왼팔을 많이 움직여서 그랬을 수도 있겠다 싶었다. 양팔을 모두 제대로 움직이지 못하게 되니 삶의 활력이 뚝 떨어졌다.왼쪽 어깨 치료를 8개월 정도 하여 완벽하진 않더라도 일상생활이 어느 정도 가능해졌을 무렵이었다. 왼쪽 무릎과 허리 통증이 동시에 찾아왔다. 걷기가 힘들 정도로 무릎 통증이 심해졌다. 무릎은 관절염 초기 증상이었고, 허리는 협착증이라는 진단을 받았다.원장님의 말씀대로 3주에 한 번씩 꼬박꼬박 가서 치료를 받았다. 첫 치료 후 바로 무릎 통증이 사라져서 걷기에는 무리가 없었다. 그러나 무릎에 무거운 모래주머니를 달아놓은 것처럼 묵직한 느낌은 영 기분이 좋지 않았다.지난 6월 19일이 마지막 치료일이었다. 원장님이 주사를 놓기 전에 항상 물어보시는 질문이 있었다.마지막 주사를 맞고 간호사실에서 진료비를 계산할 때였다.어깨가 아프기 전, 나는 매일 한 시간씩 운동하며 건강을 챙겼다. 아파트 내에 헬스장도 있지만, 실내에서 하는 운동은 뭔가 답답하여 실외 헬스기구를 주로 이용했다. 코에 바람을 맞고 하늘을 바라보며 하는 운동이 좋았다. 근력 운동 30분에 이어 걷기 운동 30분을 같이 해왔다. 아프고부터는 근력 운동은 해 볼 엄두가 나지 않아 시간 날 때마다 걷기만 해왔다. 그마저도 무릎이 아프고는 걷기도 하지 못하였다. 그렇게 내 운동 공백이 3년이 다 되어간다.병원에서 나와 운전을 하며 집으로 돌아오는 길에 마음속 다짐을 했다.하지만 그 다짐은 아파트 게시판에서 흔들리고 말았다. 평상시엔 보이지도 않던 게시판의 작은 광고 전단이 눈에 들어왔던 것이다.몇 년 전, 남편이 나에게 필라테스를 해 보라고 권유한 적이 있다. 그게 생소하기도 했고 비쌀 것 같아 우리 집 형편에 무리라고 생각하였다. 무엇보다 젊은 사람들이 하는 운동이겠거니 하며 단박에 거절 의사를 내비쳤다.그런데 그 광고문구를 보는 순간 나도 모르게 전화번호를 저장해서 집으로 들어왔다. 병원에서 가르쳐 준 재활운동은 아픈 부위에 따라 달랐다. 운동법이 기억도 잘 나지 않을 뿐더러 집에서 시간을 내어 혼자 하기란 여간 힘든 게 아니었다. 그렇다고 3년이나 쉬었던 운동을 습관처럼 하려면 많은 시간이 걸릴 터, 이참에 전문가의 손길을 받아보고 싶은 생각도 들었다. 일단 상담이라도 받아보자는 생각에 전화를 걸었다. 광고전단을 보고 전화를 했다는 나의 말에 상대방의 대답이 한 박자 늦어졌다. 이미 그 전단은 5월 행사가격이었다는 것을 나중에야 알았다.회차별로 결제가 진행된다는 안내와 함께 체험일을 예약했다. 돈을 들이지 않고 실외 헬스장을 이용하느냐, 목돈을 들이고 필라테스를 이용하느냐는 갈림길에 빠졌다.지금 우리 집은 대출금을 갚느라 경제력이 빠듯하다. 22년이나 탄 남편의 화물차를 새 차로 바꾸느라 대출금이 만만찮게 들어간다. 이런 시점에 돈을 들여 운동하는 게 마음이 썩 편치 않았다. 용기를 내어 퇴근하고 밤늦게 돌아온 남편에게 속마음을 넌지시 이야기했다.나는 신용카드가 없다. 십수 년 전에 내 명의의 사업이 잘못되는 바람에 신용카드는 만들 수 없게 되었다. 말은 그렇게 하면서도 남편이 카드를 살며시 건네주었다. 건강을 위해 운동하겠다는 마누라의 결심을 응원하는 마음이었으리라.지난 23일, 필라테스 체험이 있는 날이었다. 집에서 걸어서 5분이 걸리는 거리다. 편하게 운동복을 입고 오라는 안내를 받고 평상복을 입고 갔다.수업시간은 50분인데, 그 시간 동안 단 1초도 쉬지 않고 "갈비뼈 닫으세요! 후~, 숨 내쉬세요!" 하는 강사님의 지도를 따르느라 진땀이 났다. 사방에서 기구의 스프링이 찌적찌적 늘어나는 소리가 들렸다. 통나무같이 뻣뻣한 몸을 이리저리 굽히고 늘리려 했지만 마음대로 따라주지 않았다. 기구에 다리를 올리고 상체를 숙일 때마다 허벅지 뒤쪽 근육이 끊어질 듯해서 비명이 절로 나왔다.온몸은 사시나무처럼 부들부들 떨리다 못해 휘청거리기까지 했다. 땀은 또 얼마나 나는지 그날 흘린 땀이 두 바가지는 족히 되었을 것이다. 머리와 얼굴에서 소나기가 쏟아지듯 땀이 뚝뚝 흘러내렸다. 하지만 몸은 얼마나 가뿐하고 개운한지 자고 있던 근육이 쑥쑥 살아나는 것 같았다. '그래, 혼자 하는 운동도 좋지만 여기 돈 쓰는 것이 백번 낫겠어!' 하는 확신이 들었다.장수가 근엄하게 칼을 뽑아 들 듯 지갑에서 '남카'(남편 카드)를 비장하게 꺼내 들고 탁자 위에 '턱' 올려놓았다. 6월이지만 5월 행사가로 해 줘서 천만다행이지 안 그랬으면 큰맘 먹고 60회 이용권은 끊을 엄두도 못 냈을 것이다.다음 날이 되니 온몸이 욱신거리고 아팠다. 그래도 참고 필라테스를 하러 갔다. 그날은 60대 회원들과 함께하니 전날의 괴리감은 조금 사라진 듯했다. 하고 나니 오히려 더 개운하고 덜 아팠다.필라테스는 기구를 이용한다. 생전 처음으로 해보는 런지나 스쿼트, 롤업 같은 동작이 힘들지만, 기구를 사용하니 옆으로 넘어지거나 다칠 염려가 없어서 좋았다. 한 반에 인원은 8명인데 앱으로 예약하는 게 처음엔 쉽지가 않았다. 체어 앤 바렐 룸과 캐포머 룸 두 강의실로 운영되는데 각각 다른 기구라 힘들긴 해도 재미는 쏠쏠했다. 재활운동과 근력 강화를 위해 꾸준히 다니고 있다.이제 5회차 수업을 받았다. 어깨에 힘을 빼고 '툭' 내려놓으라는 강사님의 말은 내겐 여전히 어려운 과제다. 첫술에 배부를 리 없으니 하다 보면 차츰 나아질 거라고 믿는다. 병원에서 하라는 재활운동도 필라테스를 하며 해결되고 근력도 키우게 되니 꿩 먹고 알 먹은 느낌이다. 통나무처럼 뻣뻣한 몸이 당장 유연해지지는 않겠지만 열심히 노력해서 건강을 지키는 것, 그것이 지금 내가 '남카'를 들고 당당하게 필라테스 센터로 향하는 이유다.