런던의 꽃시장에서 떠올린 한 문장

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댈러웨이 부인은 꽃을 직접 사 오겠다고 했다.

"이건 마당에 심으면 좋겠다."

"저건 화분에 두면 예쁘겠다."

큰사진보기 ▲ 초여름꽃과 나무를 샀다. ⓒ 최수안 관련사진보기

큰사진보기 ▲<댈러웨이 부인> 표지 ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

그곳에, 그녀가 있었다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치스토리에도 실립니다.

내일이면 7월이다.지난봄부터 초여름까지 부모님과 함께 강화도 정원에 심은 꽃과 허브들 중에는 이미 한차례 피고 진 것도, 아직 꿋꿋이 새 잎을 내는 것도 있다. 여러해살이라고 적혀 있었지만, 강화도 산속 우리 집 마당의 매서운 겨울을 견딜 수 있을지는 알 수 없다. 어쩌면 이 꽃들 중 일부는 내년 봄을 보지 못할 것이다.그런데도 나는 벌써 또 다른 정원을 그린다. 내년에는 어느 자리에 무엇을 심을지, 올해 너무 그늘졌던 곳에는 어떤 꽃이 좋을지 생각한다. 정원은 완성되는 장소라기보다 계속 다시 상상되는 장소에 가깝다. 봄과 초여름 내내 꽃을 사고, 한여름을 앞둔 지금은 그 꽃들이 영원하지 않다는 사실을 배운다.그럴 때마다 버지니아 울프의 소설 〈댈러웨이 부인〉의 첫 문장이 떠오른다.문학사에 너무나 유명한 이 첫 문장은 아주 평범한 장면처럼 보인다. 한 여성이 그날 저녁 파티에 쓸 꽃을 사러 나가겠다고 말한다. 그것뿐이다. 그러나 울프는 이 단순한 문장에서 시작해, 의식의 흐름이라는 기법으로 한 사람의 하루에 생애 전체를 겹쳐 넣는다.내가 꽃집 앞에서 〈댈러웨이 부인〉을 떠올린 것은 이번이 처음이 아니다. 영국에 살던 시절, 나는 컬럼비아 로드 플라워 마켓에 나가곤 했다. 꽃과 과일, 빵과 오래된 물건이 뒤섞인 골목을 걸을 때마다 문득 클라리사의 첫 문장이 떠올랐다. 도시의 소음과 공원의 초록 사이로 꽃을 사러 걸어 들어가던 한 여자의 발걸음을.그때 나는 시장을 걷고, 꽃을 보고, 어디에도 꼭 필요하지 않은 작은 것들을 오래 들여다보았다. 꽃을 사든 사지 않든, 그 앞에 잠시 머무는 것만으로 하루가 조금 달라졌다. 그것은 낯선 도시에서 나를 바깥으로 데리고 나가는 방법이기도 했다.시간이 흘러 지금 나는 부모님과 함께 꽃과 나무를 보러 다닌다. 양재동, 과천, 파주, 그리고 강화까지. 계절이 바뀔 무렵이면 들르는 단골 꽃집과 나무 가게들이 있다. 한때 런던에서 혼자 상상하던 댈러웨이 부인의 발걸음이, 이제는 부모님과 함께 우리 정원을 위해 꽃을 고르는 나의 발걸음으로 이어진 셈이다.꽃 피는 철이 되면 우리는 자연스럽게 꽃집으로 향한다. 꼭 사야 할 것이 정해진 날보다 아무것도 정하지 않고 떠나는 날이 더 많다. 그래도 꽃과 나무 앞에서는 늘 계획보다 마음이 먼저 움직인다. 라벤더 앞에서 발길을 멈추고, 자두나무를 심을까 고민하고, 이름 모를 작은 꽃의 색을 오래 들여다본다.이런 말을 주고받다 보면 어느새 손에는 작은 화분이 들려 있고, 차 트렁크에는 묘목과 꽃이 가득 실린다. 집에 돌아와 어디에 심을지 의논하는 동안, 계절은 달력 속 숫자가 아니라 손에 묻은 흙과 잎의 냄새로 성큼 다가온다. 나는 가끔 그 시간을 '꽃 쇼핑'이라 부른다. 우리는 꽃을 사러 가지만, 사실은 지나가는 계절을 함께 붙잡으러 가는지도 모른다.클라리사 댈러웨이는 꽃을 사러 간다.소설의 시간은 6월 중순, 런던의 어느 수요일 아침이다. 그녀는 굳이 직접 나가지 않아도 되는 사람이다. 심부름을 맡길 수도 있다. 하지만 그녀는 직접 거리로 나선다. 6월의 신선한 아침 공기, 자동차 소리, 사람들의 움직임 속으로. 그녀에게 꽃을 사러 가는 길은 단순한 일이 아니다. 그것은 세상 속으로 걸어 들어가는 일이다.본드 스트리트의 멀베리 꽃집에서 그녀는 델피니움과 스위트피, 라일락과 장미에 둘러 싸여 달콤한 향을 즐긴다. 나도 한때 런던에 살았기에 6월의 런던을 상상해 본다. 갑자기 환해지는 거리, 오래 이어지는 저녁빛, 맑은 날과 흐린 날이 빠르게 바뀌는 변덕스러운 공기. 그 계절이 사람을 어떻게 바깥으로 불러내는지 짐작할 수 있다.소설은 단 하루의 이야기지만, 그 안에는 한 사람의 인생이 켜켜이 포개어져 있다.클라리사는 꽃을 사러 가는 길에 젊은 날을 떠올린다. 피터 월시, 샐리 시튼, 남편 리처드, 그리고 자신이 선택한 삶과 선택하지 않은 삶. 우아한 파티 준비처럼 보이는 그 하루 안쪽에는 나이 들어가는 몸, 지나간 사랑, 결혼 이후의 공허, 죽음에 대한 예감이 흐른다.소설에는 전쟁의 상처를 안고 끝내 삶을 견디지 못하는 인물 셉티머스도 등장한다. 클라리사는 그를 만나지 않지만 둘은 묘하게 서로를 비춘다. 그 대비 때문에 클라리사의 꽃은 단지 아름답기만 한 것이 아니게 된다. 꽃을 사는 일은 삶을 이어가는 작은 행동이고, 아직 이 세계에 머물겠다는 표시다. 동시에 다른 속마음을 들키지 않으려는 아름다운 방식이기도 하다. 댈러웨이 부인처럼, 어쩌면 버지니아 울프처럼.울프가 이 소설을 쓴 1920년대는 제1차 세계대전이 남긴 상실과 트라우마로 영국을 포함한 유럽 전체가 고통받던 시기였다. 런던의 거리는 활기차 보여도 그 내면은 암울한 그림자로 가득했다. 울프는 그 허무에 맞서 매일의 일상을 복원하고 살아 있는 순간을 붙잡으려 글을 썼다.웨스트민스터의 빅벤이 가리키는 시간은 단 하루일지라도, 꽃향기에 둘러싸인 찰나만큼은 인간의 삶이 영원에 가닿는다. 울프는 그것을 보여주고 싶었는지도 모른다.꽃은 오래가지 않는다.클라리사가 산 꽃도 그날 파티가 끝나면 서서히 고개를 숙였을 것이다. 봄에 우리가 산 꽃들도 그렇다. 여름이 된 지금 어떤 꽃은 이미 졌고 어떤 것은 간신히 버티고 있다. 하지만 그 사실이 꽃을 사는 일을 헛되게 만들지는 않는다. 오히려 꽃을 사는 마음은 사라질 것을 알면서도 지금 이 순간을 조금 더 살아 있게 만들려는 마음에 가깝다. 영원을 위해서가 아니라, 잠시 머물 아름다움을 위해 자리를 내어주는 일. 정원을 가꾸는 일은 그런 연습인지도 모른다.그래서 나는 내년 봄에도 다시 꽃집에 갈 것이다. 피고 질 것을 알면서도, 어쩌면 내 계절의 시간을 다른 색으로 바꿔줄 것을 믿으면서.그러고 보면 〈댈러웨이 부인〉은 사라짐에 대한 소설이면서도, 마지막 순간만큼은 사라짐을 이야기하지 않는다. 하루가 저물고 파티가 끝나고 꽃이 시들어가기 시작할 때, 소설은 클라리사를 바라보는 한 사람의 시선으로 끝이 난다.울프가 사라질 것들을 그토록 오래 응시한 소설 속의 마지막에 고른 동사는 '있었다'였다.꽃도, 계절도, 꽃과 나무를 사는 시간도 언젠가는 지나갈 것이다. 그러나 적어도 그 순간은 분명히 거기 있었다. 내가 해마다 다시 꽃을 사러 가는 것도 어쩌면 그 한순간의 '있었음'을 믿기 때문일 것이다.