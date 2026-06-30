정점식 "만 원 연어덮밥도 국정조사했는데, 800조 규모 반도체도..."

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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정점식 국민의힘 원내대표는 정부의 호남권 반도체 투자 계획 발표 이튿날인 30일에도 "관치 경제"라는 비판을 이어가며 국정조사 추진 가능성을 시사했다. 특히 정 원내대표는 "만 원짜리 연어덮밥도 국정조사를 했는데, 800조 규모의 반도체 투자를 (국정조사) 못할 이유가 없다"라고 했다.정 원내대표가 언급한 "만 원짜리 연어 덮밥 국정조사"는 쌍방울 대북송금 사건과 관련, 이화영 전 경기도 평화부지사가 '연어 술 파티 의혹'을 제기해 국회 국정조사 등을 진행한 일을 말한다.정 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의에서 하루 전인 지난 29일 이재명 대통령 주재로 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 언급하며 "대통령이 대기업 회장들을 좌우로 들러리를 세운 채 천문학적 규모의 투자를 운운하는 그 모습이야말로 관치 경제의 상징"이라고 비판했다.이어 이번 투자 지역이 더불어민주당의 주요 지지 기반인 광주·전남이라는 점을 강조했다. 그는 "대통령이 온갖 미사여구와 장밋빛 전망으로 '초격차 산업 강국'을 외친다고 해도 800조 규모의 광주·전남 반도체 산업투자는 정치 공학에 따른 결정이라는 비판을 면할 수 없다"라고 주장했다.투자 계획 발표 시기가 집권 여당인 민주당의 전당대회를 앞두고 있다는 점도 문제 삼았다. 정 원내대표는 "(지금 민주당은) 친명(친이재명)·친문(친문재인) 양대 파벌로 갈라서 서로 온갖 멸칭을 주고받으며 극한 대결 중"이라면서 "이번 정부의 발표는 국민의 혈세와 대기업의 자본으로 전당대회 사전 운동을 하는 것이나 다름없다"라고 했다.그는 또 "지역 균형 발전은 이런 얄팍한 정치공학과 권력의 강압으로 되는 것이 아니"라며 "지금처럼 졸속으로 투자를 밀어붙이는 행태는 인구 소멸 위기 극복을 위해 노력하는 지방자치단체들의 혁신 의지를 꺾어버리고 기업의 경쟁력을 저하시킬 것"이라고 우려했다.다만 정 원내대표는 "국민의힘은 호남에 대한 투자를 반대하지 않는다"면서 "(국민의힘의 요구는) 천문학적 투자에 관한 절차의 공정성과 투명성을 제대로 지키라는 것이다. 지금처럼 준비되지 않은 졸속 추진은 호남에도 이익이 되지 않고 대민 전체에 이익이 되지 않는다"라고 부연했다.그러면서 "정부와 여당이 이와 같은 정당한 문제 제기를 회피한다면 야당은 국정조사를 진지하게 검토할 수밖에 없다"라며 "만 원짜리 연어덮밥도 국정조사를 했는데 800조 규모의 반도체 투자를 (국정조사) 못 할 이유가 없다"라고 강조했다.