진짜 폭염 시작도 안 했는데... 급식실 최고 체감온도 45.4도

큰사진보기 ▲30일 공공운수노조 전국교육공무직본부는 이 같은 현장의 참혹한 실태가 담긴 '학교급식실 폭염감시단 6월 리포트'를 발표했다. 이번 리포트는 지난 6월 1일부터 29일까지 전국 85개 학교를 대상으로 측정한 총 2324건의 작업 단계별 체감온도 기록을 분석한 결과다. ⓒ 공공운수노조 전국교육공무직본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아애 교육공무직본부는 "학교급식실 폭염대책이 더 이상 현장의 인내에 맡겨져서는 안 된다"면서 "교육당국은 체감온도 기준의 실질적 대응체계를 마련하고, 경고·위험 단계 발생 시 작업시간 조정, 충분한 휴식, 필요 시 작업중지를 보장해야 한다"고 목소리를 높였다. 노조는 7월과 8월에도 학교 급식실 내의 폭염대응을 지속적으로 모니터링하고 상황판을 실시간으로 운영하는 등 폭염감시단 활동을 유지할 방침이다. ⓒ 공공운수노조 교육공무직본부 관련사진보기

본격적인 피서철이 시작되기도 전인 6월부터 전국의 학교 급식실이 거대한 찜통으로 변했다. 대형 튀김기와 화구에서 뿜어져 나오는 열기, 쉴 새 없이 쏟아지는 뜨거운 물과 수증기로 인해 급식실 내 최고 체감온도가 무려 45.4도까지 치솟기까지 했다.이처럼 급식실 노동자들의 생명과 안전이 심각한 온열질환 위험에 무방비로 노출되어 있는 상황에 현장 노동자들은 교육당국의 땜질식 처방이 아닌, 실효성 있고 즉각적인 폭염 대책 마련을 촉구하고 나섰다.30일 공공운수노조 전국교육공무직본부는 이 같은 현장의 참혹한 실태가 담긴 '학교급식실 폭염감시단 6월 리포트'를 발표했다. 이번 리포트는 지난 6월 1일부터 29일까지 전국 85개 학교를 대상으로 측정한 총 2324건의 작업 단계별 체감온도 기록을 분석한 결과다.분석 결과에 따르면, 고용노동부의 폭염 대책 기준상 '주의'(체감온도 33도 이상, 2시간 마다 20분 휴식 부여 필요) 단계를 넘어선 기록은 총 115건에 달했다. '경고'(체감온도 35도 이상, 무더위 시간대 옥외작업 중지 권고 수준)와 '위험'(체감온도 38도 이상, 긴급조치 외 작업 중지 권고 수준)도 각각 29건과 23건에 달했다.분석 대상 85개교 중 경고 이상이 발생한 학교는 21개교로 24.7%에 달했고, 위험 단계가 확인된 학교도 4개교였다. 경고가 반복되거나 위험 단계가 발생한 반복 문제학교는 9개교로 집계됐다.교육공무직본부는 "학교 급식실은 옥외작업장은 아니지만, 대형 화구와 튀김기, 오븐, 세척기, 온수 사용으로 외부 기온보다 체감온도가 크게 높아지는 대표적인 고열 작업공간"이라며 "이번 6월 기록에서 확인된 경고 29건과 위험 23건은 단순한 참고 수치가 아니라, 작업시간 조정과 휴식 보장, 필요 시 작업중지까지 포함한 즉각적인 산업안전 조치가 필요한 신호"라고 강조했다.체감온도 위험이 가장 집중된 시간대는 불을 가장 많이 사용하는 '최대 조리 시간대'였다. 전체 기록 중 36.4%인 846건이 해당 시간대에 집중됐다. 조리 이후에도 뜨거운 물과 수증기, 잔열 속에서 진행되는 '세척 및 청소' 단계 또한 전체 기록의 31.4%(729건)을 차지했다. 조리 과정에서도, 조리 이후에서도 폭염은 급식실 노동자를 끊임없이 괴롭힌 셈이다.급식 인원 규모와 식단 메뉴 또한 체감온도에 결정적인 영향을 미친 것으로 확인 되었다. 급식 인원이 1000명을 초과하는 대형 학교의 경우, 최대 조리 평균 체감온도가 30.6도를 기록해 외부 평균보다 3.0도나 높았다. 많은 인원의 식사를 한 번에 준비할수록 노동 강도와 열람 발생량이 급증하기 때문이다.메뉴에 따른 온도 차이가 극심했다. 튀김이나 전 등 기름을 대량으로 사용하는 '튀김형 메뉴'가 제공되는 날의 최대 조리 평균 체감온도는 무려 30.7도로, 바깥 온도보다 5.2도나 껑충 뛰었다. 이어 국·찌개형은 4.1도, 오븐·구이형은 3.6도, 볶음·조림형은 3.2도 순으로 외부 기온과의 격차가 크게 벌어졌다.교육공무직본부는 "폭염기에는 냉방기 설치나 가동을 넘어, 열이 많이 발생하는 조리법을 최소화하는 방향으로 식단 자체가 개편되어야 한다는 주장에 힘이 실리는 대목"이라고 설명했다.날짜별로는 6월 중순 이후 위험 기록이 집중됐다. 6월 15일부터 19일까지 매일 경고·위험 기록이 이어졌고, 6월 19일과 6월 29일에는 각각 위험 기록이 3건씩 확인됐다. 6월 중순(15일~19일)부터 매일같이 경고와 위험 기록이 쏟아진 만큼, 다가올 7월과 8월 한여름 혹서기의 급식실 환경은 재난 수준에 이를 것으로 우려된다.아애 교육공무직본부는 "학교급식실 폭염대책이 더 이상 현장의 인내에 맡겨져서는 안 된다"면서 "교육당국은 체감온도 기준의 실질적 대응체계를 마련하고, 경고·위험 단계 발생 시 작업시간 조정, 충분한 휴식, 필요 시 작업중지를 보장해야 한다"고 목소리를 높였다.또한 "조리실 냉방·환기설비 개선, 세척실 분리, 폭염기 메뉴 조정, 조리공정 완화, 적정인력과 대체인력 확보 등 종합대책을 즉각 마련해야 한다"며 "학교급식실의 폭염은 노동자의 안전 문제이자 학생 급식의 안전 문제다. 급식노동자가 안전해야 학교급식도 안전하다. 6월 기록은 이미 경고음을 울리고 있다. 7월과 8월 폭염이 본격화되기 전, 교육당국의 즉각적인 대책이 필요하다"고 촉구했다.노조는 7월과 8월에도 학교 급식실 내의 폭염대응을 지속적으로 모니터링하고 상황판을 실시간으로 운영하는 등 폭염감시단 활동을 유지할 방침이다.