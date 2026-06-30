보령화력 주민 비소 검출에 "석탄발전 청구서 주민 몸으로 돌아와"

큰사진보기 ▲충남 보령 화력 주변 마을의 주민에게서 기준치의 10배가 넘는 비소가 검출됐다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보령화력에서 가까운 충남 보령시 주교면의 한 마을. 이 마을 주민들은 먼지 때문에 빨래도 집안에 널고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

충남 보령 석탄화력 발전소 인근 주민들의 몸에서 1급 발암물질인 비소가 기준치 이상으로 검출돼 충격을 주고 있는 가운데, 지역 환경단체는 "석탄화력발전소 (피해) 청구서가 주민의 몸으로 돌아오고 있다"며 주민 피해에 대한 철저한 조사와 피해에 대한 적극적인 지원을 요구하고 나섰다.앞서 지난 26일 <오마이뉴스>는 지난해 11월 충남도가 보령시 주교면 고정2리 주민 10명을 검진한 결과, 주민들의 몸에서 기준치100㎍/L의 1.3배인 134㎍/L에서 많게는10.6배에 달하는1,062㎍/L까지 비소가 검출됐다고 보도했다.이에 충남환경운동연합(아래 단체)은 30일 성명을 내고 "충격적인 수치다"라며 "충남 전역의 석탄화력발전소 인근 주민들이 수십 년간 그 피해를 온몸으로 떠안아 왔다는 사실이 하나씩 드러나고 있다. 화력발전소 가동 이후 지역 주민들이 겪고 있는 피해에 대한 철저한 조사가 이뤄져야 한다"고 촉구했다.단체는 "발전소 주변 주민에 대한 전수 조사를 즉각 실시할 것"을 주문했다. 그러면서 "(보령 주민) 10명의 검진에서 전원이 기준치를 초과했다면 조사 범위 밖의 주민들은 더 큰 위험에 노출돼 있을 수 있다"며 건강 피해가 확인된 주민에 대해 연령과 한도에 관계없이 추가 정밀검진과 추적 관찰, 치료 비용을 전액 지원하라"고 요구했다.단체는 "이는 보령만의 문제가 아니다"라고 지적했다. 단체는 "당진발전본부와 인접한 석문면 주민 118명을 대상으로 2024년 실시한 건강검진 및 중금속 검사에서 89명(75.4%)에게서 비소가 참고치(100㎍/L)보다 높게 검출됐다. 가장 높은 수치를 기록한 75세 여성의 경우 참고치의 15배를 넘는 1,537.95㎍/L가 검출됐다"고 지적했다.이어 "또 당진화력발전소에서 22년간 청소노동자로 근무하다 퇴직한 주민이 진폐증 확진 판정을 받아 산재 신청 절차에 들어갔다. 태안에서도 이미 2023년 건강검진에서 67명의 주민이 비소에 고농도 노출된 것으로 확인됐다"라고 덧붙였다.관련해 단체는 "석탄화력발전소는 수십 년간 충남 주민의 건강을 담보로 전국에 전기를 공급해왔다"라며 "이제 그 청구서가 주민의 몸으로 돌아오고 있다"고 성토했다.그러면서 "기후위기 극복과 탄소중립 실현을 위해 막대한 대기오염물질과 온실가스를 배출하는 석탄화력발전소의 조기 폐쇄가 절실하다"라고 주장했다.