"배재고 혐오 표현, 즉시 제지했나?"... 서울시교육청 조사 착수

광주 제일고 학생과 5.18 광주민주화운동을 '혐오 모독'한 서울의 자율형사립고(자사고) 배재고에 대해 서울시교육청이 조사에 착수했다. 특히 "(혐오 표현에 대한) 현장 제지 여부"등에 대해 확인할 예정이어서 배재고 대응의 적절성 여부도 판가름 날 것으로 보인다(관련 기사: '리박스쿨 교재' 보유했던 배재고, 전자도서관엔 '5.18 혐오 책'?
https://omn.kr/2ivtu).
"현장 제지 여부, 학생 선수 지도 과정, 학교의 후속 조치 등 점검"
30일 오전, 서울시교육청은 입장문에서 "29일 제81회 청룡기 전국고교야구대회 배재고와 광주제일고 경기 중 서울 관내 학교 학생 선수들이 부적절한 구호를 외친 사안에 대해 매우 엄중하게 받아들인다"라면서 "역사적 아픔을 희화화하거나 특정 지역을 조롱하는 것으로 받아들여질 수 있는 표현은 결코 바람직하지 않다"라고 선을 그었다.
이어 서울시교육청은 "학생 선수들의 언행은 상대 학교와 지역사회에 대한 존중을 바탕으로 이루어져야 하며, 학교와 지도자는 학생 선수들이 바른 인성과 스포츠 윤리를 갖추고 성장할 수 있도록 책임 있게 지도해야 한다"라면서 "서울시교육청은 즉시 사실관계 확인에 착수했다"라고 밝혔다. 그러면서 다음처럼 설명했다.
"담당 부서가 배재고를 방문하여 사안 발생 경위, 현장 제지 여부, 학생 선수 지도 과정, 학교의 후속 조치 및 재발방지 교육 계획을 종합적으로 확인·점검하겠습니다."
이에 따라 배재고 학생들이 "스타벅스 가자", "탱크데이"라면서 '혐오 가무'를 벌일 때 현장에 있던 이 학교 관계자들의 행동이 적절했는지 조사가 진행될 것으로 보인다. 인터넷에서는 '당시 광주제일고 코치의 항의를 받고서야 배재고 관계자가 제지했다'라는 의혹이 나오고 있다. 이번 조사에서 학교의 큰 잘못이 드러나면 해당 조사는 특별 감사로 전환된다.
"교육적 조치와 별개로 학생 개인에 대한 신상 공격은 경계해야"
이날 입장문에서 서울시교육청은 "상처를 받으신 광주제일고 야구부 선수단과 학부모님, 동문 여러분, 그리고 광주시민 여러분께 깊이 사과드린다"라면서도 "다만 잘못된 행동에 대한 책임 있는 교육적 조치와 별개로 학생 개인에 대한 신상 공격이나 과도한 비난이 확산되는 일은 경계해야 한다"라고 밝혔다.