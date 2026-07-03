원주 초여름 주말 여행, 여기선 내가 더 좋아집니다

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큰사진보기 ▲뮤지엄 본관으로 향한 '워터가든' 모습 ⓒ 이정미 관련사진보기

"아하, 한번에 보여주지 않고 숨겨 둔 구조구나!"

"그렇네. 그래서 더 흥미롭고 귀한 초대를 받은 것 같은 느낌이 드네."

'우리의 유전자 속에 기록의 DNA 뿌리가 이토록 깊으니, 쓰기 욕망은 자연스러운 거구나.'

큰사진보기 ▲이배 <백의 공간(White)> ⓒ 이정미 관련사진보기

이배의 작업에서 검정은 단순한 색이 아니다. 그것은 빛을 모두 흡수하여 수많은 색을 품고 있는 심연이며, 동시에 모든 가능성을 내포한 상태다. 반대로 흰색은 여백과 빛, 그리고 열려있는 공간을 의미한다. - 이배 작가의 전시 설명 중에서

큰사진보기 ▲이배 <흑의 공간(Black)> ⓒ 이정미 관련사진보기

지난 주말(6월 27~28일) 강원도 원주에 다녀왔다. 15년은 더 된 것 같다. 아이들이 초등 저학년일 때 남편 직장 때문에 강원도로 옮겨 간 친구를 만날 겸 원주 여행길에 올랐다. 기억이란 참으로 불완전하다. 친구집 식탁에서 이야기 나누던 장면, 아이들이 어울려 놀던 장면이 뚝뚝 끊어져 초 단위로 희미하게 재생된다.우리가 원주 여행을 결정한 데는 딸이 한몫 했다. 딸은 동료들과 원주 당일치기 여행을 다녀왔지만 '뮤지엄 산'에 가보지 못했다고 했다. 지난해 겨울 가족 여행으로 일본 나오시마의 '지중 미술관'을 다녀온 후로 부쩍 안도 타다오의 건축에 매료되고 있기도 했다.원주역에서 딸을 만났다. 일찍 나선다고 아무것도 먹지 못했단다. 아침 겸 점심으로 브런치를 먹기로 했다. 매일유업에서 운영하는 신선하고 가성비 좋은 브런치 카페가 있다기에 그곳으로 향했다. 시가지를 벗어난 다소 외진 곳에 소박한 공간이 눈에 들어왔다.카페에 들어서니 높은 천장, 목재 테이블과 의자, 바깥 풍경을 최대한 끌어들인 통창, 매일유업에서 생산한 유제품이 전시된 매대가 조화를 이루며 편안한 분위기를 연출하고 있었다. 창가 자리에 앉았다. 주말 이른 시간임에도 가게 안에는 아이를 동반한 젊은 부부, 가족 단위 손님들로 생기가 돌았다.우리는 홈메이드클랩 샌드위치, 리코타 샐러드, 오픈 샌드위치와 따뜻한 커피를 주문했다. 재료가 신선하고 자극적이지 않은 맛이 나의 취향과 잘 맞았다. 남편과 딸도 아주 맛있다고 했다. 개인적으로 대형보다 소형, 화려함보다 소박함, 철재보다 나무, 무거운 식사보다 가벼운 식사를 선호하기에 나에게는 안성맞춤인 브런치 카페였다.사실 우리는 일요일 아침도 이곳에서 먹었다. 언제 또 원주를 찾게 될지 알 수 없기에 '마음에 드는 곳'에 한번 더 있고 싶었다. 아침 9시에 가게 문을 열기 때문에 8시 50분 경 도착해서 제일 첫 번째 손님이 되었다. 일요일 이른 시간인데도 아기를 안은 부부, 편안한 옷차림을 한 엄마와 딸이 우리 뒤를 이었다. 원주 여행에서 브런치 카페를 찾는 분들께 적극 추천한다.맛있게 먹고 넉넉해진 마음으로 '뮤지엄 산'에 갔다. 뮤지엄 건물 전체를 감싼 '파주석'은 콘크리트보다 부드럽고 따뜻한 질감을 만들어내고 있었다.'웰컴센터' 문을 여는 순간부터 '뮤지엄' 여행은 시작된다. 탁 트인 하늘, 푸르른 산, 부드러운 회색빛 건축이 시원하게 펼쳐진다. 파란 잔디 위에 설치된 빨간 조형물이 시선을 사로잡는다. '마크 디 수베로'의 '제라드 먼리 홉킨스를 위하여'라는 작품이다. 바람에 의해 상부가 움직이게 만들어졌다. 새가 날개를 펴고 비상하는 모습을 형상화한 것이라고 한다.뮤지엄을 향해 난 길을 걷는 것은 '숨바꼭질'이나 '보물찾기' 같은 여정이었다. 자작나무와 흰 수국이 반겨주는 길 따라 발길을 옮기면 '워터가든'이 펼쳐진다. 뮤지엄 본관을 향해 난 길 양 옆 '물의 정원' 바닥에는 둥글고 매끈한 흑자갈이 깔려 있다. 덕분에 더욱 신비로운 분위기를 연출한다.베이지 톤 자연석으로 꾸민 건물, 물의 정원, 하얀 구름이 피어나는 하늘과 신록, 빨강색의 조형물이 어우러진 멋진 작품이 되었다. 저절로 감탄하게 되는 풍경이었다. 사진으로는 절반도 담지 못해 아쉬웠다. 때문에 우리는 번거로움을 감수하면서도 여행길에 오르는 것이리라.'뮤지엄 산'이 관람객을 맞이하는 방식이 신선했다. 마치 '예기치 못한 기쁜 초대' 를 받은 느낌이랄까. '안도 타다오'의 건축 철학이 고스란히 녹아든 공간이라는 생각이 들었다. 물, 돌, 빛, 외부 자연과 날씨를 그대로 품는 창, 그리고 예술 작품. 머무는 내내 기분 좋아지는 공간이었다.먼저 종이박물관을 둘러 보았다. 인류는 왜, 어떻게 기록하였는지 살펴보는 일은 흥미롭다. 호모 사피엔스가 현생 인류의 조상이 될 수 있었던 데는 언어, 기록의 힘이 큰 몫을 했다. 점토, 갑골, 파피루스, 양피지, 죽간과 목간, 오늘날 종이에 이르기까지 인류의 기록을 둘러싼 역사를 여행하는 것은 재미있었다. 호모 사피엔스는 기록을 통해 문화를 축적하고 발전시켜 왔음을 새삼 느꼈다.'매우 사적인 일상을 굳이 글로 남겨야 할까?' 망설이면서, 결국 쓰고 있는 나 자신에 대한 궁색하지만 그럴듯한 해답 하나를 얻은 것 같았다.다음은 '이배' 작가의 작품을 감상했다. 낯선 작가지만 전시관에 붙은 설명글을 읽으니 작품을 이해하는 데 도움이 되었다.<백의 공간(White)> 전시실에 들어서는 순간 우리는 눈이 휘둥그레졌다. 순백의 세상. 선, 면, 여백이 순백으로 감싸인 공간. 이런 공간에서는 나도 모르게 까치발을 하게 된다. 숨죽이게 된다. 이처럼 '온통 흰 공간' 자체가 작품이 된 경우는 처음이었다.<흑의 공간(Black)>은 백의 공간과 대비된다. 숯, 먹과 같은 검은색 재료로 가득하다. 응축된 느낌이다. 침묵, 소멸, 재생과 같은 이미지가 떠오른다.숯, 붓질이 남긴 먹의 흔적을 쫓다 보면 "빛을 모두 흡수하여 수많은 색을 품고 있는 심연"이며, "모든 가능성을 내포한 상태"라는 말에 공감하게 된다. 마치 침묵하는 노인의 손을 마주하는 듯하다. 삶에 대한 경외, 삶을 향한 성실, 인내, 기쁨과 슬픔과 같은 생의 심연이 고스란히 새겨진 담담한 손. 시작과 끝, 생성과 소멸, 삶과 죽음이 하나로 연결되어 있다는 사유로 이끄는 것 같았다.'뮤지엄 산'의 전시 공간도 마치 미로처럼 다음 공간을 예상할 수 없게 연결되어 있다. 전시관 안에서는 오롯이 그 공간에 집중할 수 있게 설계되어 있다. 그래서 감상에 몰입감이 커진다.'뮤지엄 산'은 가족, 친구, 연인, 또는 홀로 여행하기 좋은 곳이라는 생각이다. 산을 조망하며 차를 마실 수 있는 야외 테라스도 넓다. 좋아하는 공간에 있으면, 뭐랄까 나는 내 자신이 더 좋아지는 느낌이 든다. 공간의 힘이다. 음식이든, 음악이든, 사람이든 공간에 따라 맛도 느낌도 마음도 달라진다.장마가 시작되었다. 무더위도 우리 곁에 바짝 다가올 거란다. 생동 하는 여름, 시원한 내부와 청량한 자연이 연결된 공간을 스스로에게 선물해 보는 것은 어떨까.