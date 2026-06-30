박찬대 시장에게 '압도적 성장, 행복한 변화' 100대 시정과제 전달

큰사진보기 ▲6월 30일 민선9기 박찬대 인천시장직 인수위원회 해단식. ⓒ 박찬대인수위 관련사진보기

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민선9기 인천광역시장직 인수위원회(맹성규 위원장)가 공식적인 활동을 마치고 6월 30일 해단식을 가졌다. 인수위는 '압도적 성장, 행복한 변화'를 비전으로 내세우면서, 인천의 미래 100년을 책임질 100대 시정과제를 발표했다.또한 인수위는 전임 시장인 유정복 시정의 재정·사업·인사 실패를 지적하며 비정상의 정상화를 권고하는 한편, ABC+EF 성장전략과 성장동력 확보 및 동반성장을 추진해야 한다는 시정운영 권고안을 박찬대 당선인에게 전달했다.인수위가 발표한 시정운영 권고안은 인천이 직면한 경제 지표 하락세와 이중 소외 문제를 극복하고, 대한민국을 세계 3대 강국(G3 코리아)으로 이끄는 전략적 기지로 도약하기 위한 핵심 정책을 담고 있다.시정 원칙은 △혁신과 성장 △균형과 조화 △실용과 성과 △공정과 책임 등이며, 시정 목표는 △세계 3대 강국을 이끄는 미래산업 △원도심⋅신도심의 동반성장 △모두가 누리는 시민행복 △인천시민을 위한 시정기획 등이다.인수위는 주요 4개 분과별로 100대 시정과제도 제시했다. 100대 시정과제는 미래산업 28개, 동반성장 25개, 시민행복 42개, 시정기획 5개로 구성돼 있다. 이 가운데 의료⋅복지⋅돌봄, 노동⋅성평등⋅청년, 소상공인⋅농어업인 등의 시민행복 분야의 시정과제가 가장 많았다.인수위는 유정복 시정을 재정 실패, 사업 실패, 인사 실패로 규정하며, 비정상적 위기 상황에 대해 정상화할 것을 박 당선인께 권고했다.재정 실패의 경우, 하반기 재정고갈 4585억 원뿐만 아니라 2027년 이후 5조 원 이상의 재정소요가 발생함에 따라 재정⋅예산 개혁 추진단을 신설해 재정 현황을 정밀 분석한 후 고강도 재정 구조조정을 시행할 것을 권고했다.특히, 인천e음의 경우 유정복 시장의 현행 캐시율 20%, 공제한도 50만원이 진행될 경우 7월 중으로 올해 편성된 예산 2582억 원이 전액 소진될 것으로 예상되며, 이에 인수위는 긴급 실태조사를 통해 인천e음의 지속적인 추진 방안 마련을 권고했다.사업 실패의 경우, 인수위는 F1 그랑프리 유치 중단, 글로벌톱텐시티 폐기, 제물포 르네상스 일부 승계 및 나머지 폐기를 권고하는 등 유정복 시장의 제1공약 제물포 르네상스와 제2공약 글로벌톱텐시티는 사실상 폐기해야 한다고 권고했다.인사 실패의 경우, 공사·공단 및 출자·출연기관장의 근무태만, 업무추진비 사용 등에 대한 인천시의 복무감사를 권고했다.인수위는 핵심 공약 실현을 위해 책임있는 조직과 투명한 행정 체계와 중장기 인천종합계획 수립을 제안했다. 조직 개편은 ABC+EF 산업정책과 제문부(제물포·문학·부평) 개발정책 이행을 위한 총괄 컨트롤 타워 조직을 신설하고, 민선8기 6수석 체계 폐지, 기능을 상실하거나 성과가 미흡한 민생담당관, 글로벌도시국 폐지를 권고했다.행정개편의 경우 주요 시정현안, 시민 생활에 영향을 미치는 제도, 대규모 예산이 투입되는 사업 등에 대해 '지시사항 실명제' 도입을 통해 책임행정 구현을 제안했다. 중장기 인천종합계획으로는 산업경제, 에너지, AI인프라, 원도심 등 분야별로 종합계획 수립할 것을 권고했다.'민생회복 100일 프로젝트'는 인천e음의 경우 민선 8기 재정 운용에 대한 긴급 점검 후 추진 방안을 강구하고, 이외 13개 과제는 지속 추진할 것을 권고했다. 인천e음 예산은 유정복 시장 정책으로 현행 캐시율 20%, 공제한도 50만원이 진행될 경우 7월 중으로 올해 편성된 예산 2582억 원이 전액 소진될 것으로 추정했다. 이에 인수위는 '재정·예산 개혁 추진단'을 통해 급격한 예산 소요에 대한 긴급 실태조사를 통해 지속가능한 인천e음의 추진을 제안했다.맹성규 인수위원장은 "이 권고안은 인수위원회의 역할을 마무리하는 결과물이면서 동시에 민선 9기 시정이 시작하는 출발선"이라면서 "법적 구속력을 갖는 문서는 아니지만, 지난 20일 동안 확인한 인천의 현실과 앞으로 시정이 나아가야 할 방향을 담은 공식적인 제안이기에 권고안에 담긴 내용들이 민선9기 인천 시정 속에서 구체적인 정책으로 실현되고, 시민들께서 그 변화를 일상에서 체감하기를 기대한다"고 밝혔다.이어 맹 위원장은 "권고안이 실제 시정 운영에 충실히 반영될 때 비로소 저희 인수위원회의 역할도 완성될 것이라 믿는다"면서 "박찬대 당선인께도 선거 과정에서 약속하셨듯이, 현장을 찾아 시민의 목소리를 듣고, 시민과 함께 답을 만들어가는 시정을 펼쳐서 인천의 압도적 도약과 시민의 행복한 변화를 위해 앞으로도 최선을 다해달라"고 당부했다.