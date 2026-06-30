책 한권 읽기 바쁘시죠? 제대로 읽고 설명해 드립니다

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큰사진보기 ▲소피하우스 김민영의 책 읽어주기 모임 후 단체사진 ⓒ 오승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲소피하우스대표김민영 ⓒ 김민영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 오늘 기사로 나오기를 부탁드립니다

바쁜 현대인들을 위해 책을 압축하거나 대신 읽어주는 서비스와 방송들을 통틀어 '스낵컬처(Snack Culture)형 독서 콘텐츠' 또는 '대리 독서' 서비스라고 부른다. 마치 과자를 먹듯 짧은 시간에 지식을 소비하게 돕는다는 의미다. 찾아보니 수백 페이지짜리 책을 분야별 전문가들이 A4 용지 5~10장 내외로 요약해 주는 도서 요약 서비스도 있다. 눈으로 글자를 읽을 시간이 없는 사람들을 위해 대신 읽어주는 오디오북 같은 귀로 듣는 독서와 전문 성우나 배우, 혹은 저자가 직접 책 전체나 핵심 부분을 말로 읽어주는 서비스까지 대리 독서 시장의 영역은 다양하다.참으로 놀라운 일이다. 혹자들은 스낵처럼 소비하는 요약 독서는 패스트푸드와 같다며 당장의 지적 허기를 빠르게 채워줄 수는 있지만 영혼의 성장에 필요한 깊은 영양소를 주지는 못한다고 우려하기도 한다. 하지만 어떤 이들은 이런 방식들이 독서 진입 장벽을 완화 시키는 마중물 역할을 하고 있음은 분명한 일이라고 한다.이곳 경기도 파주에도 비슷하면서도 다른 형태의 책 읽어주는 독서클럽이 상륙했다. 바로 '소피하우스'다. 안양에서 오랜 시간 동안 바쁜 사람들을 위해 묵묵히 책을 읽어주며 따뜻한 지식 공동체를 일구어온 독서클럽이다. 시간이 없다는 이유로, 혹은 삶의 무게에 눌려 책장을 넘기지 못하는 바쁜 현대인들을 위해 '책을 읽어주는' 독특하고 깊이 있는 방식으로 운영되어 온 이 클럽은 검증된 텍스트와 깊은 사유를 바탕으로 경기 안양에서 이미 확고한 팬덤을 형성하고 있다. 드디어 많은 이들의 지친 마음을 책으로 달래 온 '소피하우스 독서클럽'과 이곳 '파주 시니어공간 나날 책방'과의 아름다운 동행이 시작되었다.'소피하우스'의 김민영 대표는 "책 읽을 시간이 없다고요. 걱정 마세요. 제가 완벽하게 읽고 나누어 드립니다"라고 당당하게 말한다. 필자는 김 대표를 성공회대 김찬호 교수 및 인권정책 연구소 김형완 소장님과 함께하는 공부 모임에서 만났다. 함께 공부해 보니 김 대표의 사유 세계는 깊고도 넓어 배울 게 많았다. 하지만 그녀도 여느 부모와 다름없이 세 자녀를 키우며 매우 힘들었다고 한다. "어떻게 하면 세 자녀를 숨 막히는 입시 경쟁으로 몰아넣지 않고 자기 삶의 주인으로 살아가는 민주시민으로 키울 수 있을까?"라고 치열한 고민 끝에 그녀가 붙잡은 것은 바로 책이었다.좋은 책을 만나 읽고, 쓰고, 사유하며 스스로 성장하며 마침내 자녀교육의 지혜를 찾아내면서 <공부만 잘하는 괴물로 키울 수는 없습니다>라는 책도 집필했다. 책을 통해 교육의 본질을 깨달으며 문제 해결의 키를 찾게 된 그녀는 그 지난 한 과정을 통해 만난 깊은 사유를 바탕으로 바쁜 사람들을 위해 책을 읽어주는 소피하우스를 만들었다. 자신과 같은 고민으로 밤을 지새우는 이들에게, 사는 게 너무 바빠 책을 펼칠 엄두조차 내지 못하는 이웃들에게 본인이 책을 통해 경험한 문제 해결의 지혜를 나누어야겠다는 마음으로 일종의 '독서 운동'을 시작했다.지난 6월 24일 수요일 6시, 소피와 함께하는 첫 만남이 나날 책방에서 시작됐다. "단 한 명이 오더라도 책 읽어주기와 나눔을 시작하겠다"는 그녀의 강력한 진심이 널리 퍼진 것일까. 각자의 삶의 무게와 고민을 안고 여덟 명의 소중한 발걸음이 책방을 향해 왔다. 사업하는 45세의 젊은 청년들과 24살의 대학생과 시민을 위해 발로 뛰는 도와 시의원들까지 다양한 분들이 모였다. 시간 가는 줄도 모르고 세 시간 동안 나날 책방을 달군 책의 제목은 이병한의 <테크노_차이나 탐문>이라는 책이었다.그녀는 두 시간 정도 책의 내용을 매우 선명하게 요약 정리했다. 책 읽어주기가 끝난 후 각자의 생각과 다양한 토론이 이어졌다. 이병한 작가의 <테크노 차이나 탐문>을 택한 이유는 중국 기술이 앞서가고 있다는 사실을 이해하는 것을 넘어 중국의 기술 생태계 이해를 통해 현재 한국 사회와 정세를 알기 위해서다. 김민영 작가의 꼼꼼한 분석과 이에 호응하며 세 시간 동안 지치지 않고 이어졌던 참가자들의 생각 나눔과 토론 분위기가 아직도 생생하다. 우리가 알던 짝퉁 국가, 노동 집약적 공장으로서의 중국이 아니라 첨단 미래 기술로 무장하여 전 세계 패권을 뒤흔드는 중화 인민 기술 공화국의 현실을 정면으로 마주할 수 있었다.김 대표는 쉬지 않고 책의 4대 핵심 미래기술 패러다임을 설명했다. 첫 번째가 우주 산업 생태계를 완전히 장악하겠다는 스페이스 차이나다. 핵심 내용으로는 달 탐사선 '항아', 우주정거장 '천궁', 독자적 위성항법 시스템 개척 등이다. 두 번째가 바이오 차이나다. 핵심 내용으로는 유전자 가위, 맞춤 의학, 인공 모기를 통한 전염병 예방, 더 나아가 인공 자궁과 인조인간 기술 연구 등 바이오 최전선에서 독주하고 있다는 내용이다. 세 번째는 지속 가능한 지구를 위한 그린 차이나다. 핵심 내용은 태양광, 전기차, 배터리 등 신재생 에너지 시장 점유율을 독점하는 것에 그치지 않고, 인공강우 등 기후 자체를 제어하는 기후 엔지니어링 투자를 통해 생태 패권을 쥐고자 한다는 것이다.마지막이 디지털 차이나다. 14억 인구가 만들어내는 데이터의 바다를 기반으로 미국과 양당 구도를 형성하는 디지털 동방 신문명을 창조 중이다. 핵심 내용으로는 자율주행과 친환경이 결합 된 미래형 스마트시티, 디지털 거버넌스 구축 등이다. 주요 핵심인즉 우리가 중국을 '독재 국가', '짝퉁 나라'라고 무시하는 사이에 그들은 인공지능과 첨단 기술로 우리 상상을 초월하는 미래 도시를 먼저 만들고 있으니 우리가 경각심을 가져야 한다는 의미로 느껴졌다. 실로 충격적인 내용이었다. 물론 중국의 기술 발전 이면에 숨겨진 구조적 문제점도 많을 거다.하지만 우리가 보통 중국을 이야기할 때 정치적 갈등(한중 관계)이나 미.중 갈등의 프레임으로만 접근하기에, 기술적 진보를 '먼 나라 이야기'나 '조작된 홍보'로 치부하는 경향이 있다. 하지만 이 책을 비롯해 최근 중국과 관련된 소식을 듣다 보면 우리가 낡은 정치적 색안경을 끼고 중국을 무시하는 동안, 그들은 이미 규제를 혁파하고 데이터 인해전술로 미래 문명의 운영체제를 먼저 선점했다는 사실을 알 수 있다.이 책은 한국은 의대 중국은 공대라는 뼈아픈 격언을 던지며 문명사적 전환기에 선 한국의 위기를 경고한다. 미래의 삶을 준비하는 청년들이 그리고 정세에 민감해야 할 지역 사회 리더들이 반드시 읽어보면 좋을 텍스트다.김 대표는 저자의 관점과 철학이 우리의 내면에 정확하게 스며들도록 이해하기 쉽게 풀어 주었다. 사느라 바빠 책을 단 한 줄도 읽지 않고 오더라도 그녀가 대신 압축해서 설명하고 읽어주는 내용을 통해 우리는 중국의 거대한 현실을 충분하게 가슴에 담을 수 있었다.바쁜 일상을 접고 함께한 이들은 "처음엔 스승을 돕고자 하는 순순한 온정에서 출발했으나 함께 한 세 시간의 '공동 학습'은 기대 그 이상의 묵직한 깨달음을 남겼다"고 말했다. 일선에서 사업을 운영하며 숨 가쁘게 앞만 보고 달려왔던 이들은 이번 공부 과정을 통해 그간 전력 질주하느라 놓쳤던 주변의 가치들을 세심하게 돌아보는 귀한 내면의 확장을 경험했다고 말했다.책방에서 피어난 '소피'의 책 읽어주기는 바쁜 일상에 치여 굳어 있던 개인의 마음을 깨우고, 시대를 읽는 거시적인 안목을 틔워주는 귀한 마중물이 될 것이다. 나를 세심하게 살피는 내면의 공부가 곧 세상을 이롭게 하는 실천으로 이어질 수 있다는 걸 이 따뜻하고 치열한 배움의 자리에서 다시 한번 확인했다.우리는 그 어느 때보다 바쁘게 움직이지만, 역설적이게도 내가 어디로 가고 있는지 방향을 잃어버리기 쉬운 시대를 살고 있다. '소피하우스'의 책 읽어주기 모임은 단순한 독서 취미 공동체가 아니다. 이곳은 삶의 속도를 늦추고 시선의 깊이를 더하는 지성의 아지트다. 혼자 읽으면 글자에 머물지만, 함께 읽으면 시대의 길이 되는 독서클럽에 많은 사람들이 오기를 기대한다. 다음 모임은 7월 30일 목요일 오후 6시다.