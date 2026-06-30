이 대통령 "지역 차별? 누적 투자 비교하면 호남 반도체는 조족지혈"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 호남 반도체 클러스터 구축 등에 대한 정치권의 대승적인 협조를 요청했다. 특히 "지금 이 사안 자체만 보면 호남 지역에 투자가 조금 많은 것이 사실이지만 역사적으로 누적된 투자량을 비교한다면 (영남 등 다른 지역에 비해) 그야말로 조족지혈에 불과하다"고 지적했다.이 대통령은 30일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "어제 발표한 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트는 차별과 배제, 불균형을 낳는 수도권 일극체제를 극복하는 것인 동시에 전국이 고르게 성장 기회를 누리는모두의 성장 시대를 여는 핵심 열쇠"라며 이러한 입장을 밝혔다.참고로 국민의힘 의원들과 광역단체장들은 전날 권역별로 연달아 기자회견을 열어 삼성전자·SK하이닉스의 호남 반도체 클러스터 투자계획을 정부의 '기업 팔 비틀기'라고 비판하고 다른 지역에 대한 차별이라고 주장한 바 있다.이에 대해 이 대통령은 "대한민국의 미래를 위해 사활을 걸고 도전에 나선 기업들의 그리고 정부의 노력에 힘을 합쳐 주시길 부탁드린다"고 호소했다. 무엇보다 이번 3대 메가프로젝트로 과거의 영호남 차별을 시정할 수 있는 좋은 기회가 생긴 것이라고 강조했다.이 대통령은 "제가 어디서 자료를 보니까 영남 지역 인구가 1300만, 호남 지역의 인구가 500만 정도 이렇게 된다고 하는 것 같다. (그런데) 해방 이후에는 호남 지역 인구가 훨씬 더 많았다"고 짚었다.이어 "(이처럼) 현실의 결과에 남아 있기도 한 아픈 과거인데 영호남 차별이 있었던 건 분명한 사실"이라며 "그걸 어거지로 교정할 수는 없었는데, 마침 새로운 환경이 그 불균형을 조금이나마 완화할 수 있는 그런 상황이 됐다"고 평했다."(호남이) 장기간 방치되고 개발에서 소외되면서 오히려 용수나 전력, 또는 토지가 잘 관리된 측면, 보존된 측면이 있다"고도 강조했다.이 대통령은 "수도권에서는 더 이상 전력, 용수를 구할 수가 없는 상태, 지금 계획하고 있는 것도 감당하가 어려워 특단의 조치를 해야 할 상황이었다"며 "그런데 때마침 AI의 열풍 때문에 대규모 투자가 필요한 상황이 됐고 마침 또 여력이 있는 공간이 호남이었기 때문에 이런 결정에 이를 수 있었다"고 말했다.아울러 "지역차별 운운하는 경우도 있긴 한 것 같은데, 지금 이 사안 자체만 보면 호남 지역에 투자가 조금 많은 게 사실이지만 역사적으로 누적된 투자량을 비교한다면 그야말로 조족지혈에 불과하다"라며 "이게 모두 대한민국의 전체적인 발전, 또 대한민국의 미래가 걸린 국토균형발전을 위한 매우 다행스러운 결과라고 이해해주시면 좋겠다"고 말했다.