"우리가 현대판 관노비인가?"... 시민사회 옥죄는 보조금·위탁 제도

큰사진보기 ▲29일 서울 영등포구 국회의원회관 제3세미나실에서는 사단법인 시민, 공익활동가주간 추진위원회, 시민사회활성화전국네트워크, 국회 시민정치포럼이 공동 주최한 '2026 공익활동가주간' 심포지엄이 개최됐다. 종합 토론이 진행되고 있는 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

"민간 위탁을 받으면 자부담을 해야 되고, 보조금을 받으면 인건비가 보장이 되지 않는 이런 여러 가지 규제로 인해서 오히려 시민사회의 자원이 갉아 먹히고 심장이 약화되는 악순환이 반복되고 있습니다."

"사전 질의를 주신 분들 중에 되게 노골적이고 거친 표현이긴 하지만, (민간위탁 제도를) '현대판 관노비 제도다'라고 쓰셨어요. 단순한 갑을 관계 정도가 아니고 이 관료 안에서 우리도 관료화되고 있는 현상을 어떻게 바라보고 개척해 나갈 것인가 질문하게 됩니다."

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큰사진보기 ▲29일 서울 영등포구 국회의원회관 제3세미나실에서는 사단법인 시민, 공익활동가주간 추진위원회, 시민사회활성화전국네트워크, 국회 시민정치포럼이 공동 주최한 '2026 공익활동가주간' 심포지엄이 개최됐다. 순서대로 김유리 사단법인 시민 사무처장, 김의영 사단법인 시민 이사장, 류홍번 시민사회활성화전국네트워크 운영위원장, 남인순 국회부의장, 이용선 국회 시민정치포럼 대표의원(더불어민주당), 차규근 국회 시민정치포럼 대표의원(조국혁신당), 송재봉 국회 시민정치포럼 연구책임의원(더불어민주당), 조철민 성공회대학교 사회과학연구소 연구위원, 염형국 법무법인 디엘지 공익인권센터 센터장, 전규해 사단법인 시민 정책위원 겸 사단법인 온율 변호사가 발언하고 있는 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 서울 영등포구 국회의원회관 제3세미나실에서는 사단법인 시민, 공익활동가주간 추진위원회, 시민사회활성화전국네트워크, 국회 시민정치포럼이 공동 주최한 '2026 공익활동가주간' 심포지엄이 개최됐다. 조철민 성공회대학교 사회과학연구소 연구위원이 발제에 나선 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 서울 영등포구 국회의원회관 제3세미나실에서는 사단법인 시민, 공익활동가주간 추진위원회, 시민사회활성화전국네트워크, 국회 시민정치포럼이 공동 주최한 '2026 공익활동가주간' 심포지엄이 개최됐다. 참가자들이 '세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다' 라고 적힌 피켓을 들고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다.

대한민국 시민사회의 인내심이 마침내 임계점에 달했다. 국가가 오롯이 감당하지 못하는 촘촘한 공공서비스와 사회문제 해결을 시민사회가 대신 짊어지고 있음에도, 이를 뒷받침해야 할 정부의 보조금 및 민간위탁 제도는 여전히 과거의 '통제와 관리'라는 낡은 패러다임에 갇혀 시민사회의 숨통을 조이고 있다는 성토가 국회에 울려 퍼졌다.29일 서울 영등포구 국회의원회관 제3세미나실에서는 사단법인 시민, 공익활동가주간 추진위원회, 시민사회활성화전국네트워크, 국회 시민정치포럼이 공동 주최한 '2026 공익활동가주간' 심포지엄이 개최됐다. '국가-시민사회 관계, 정책 패러다임 전환이 필요한 때'라는 거대한 화두를 던진 이번 심포지엄에서는 현장 활동가와 법률 전문가들이 모여 민간위탁과 보조금 제도의 참담한 현실을 살폈다.환영사에 나선 김의영 사단법인 시민 이사장은 "미국의 건국 아버지 제임스 매디슨은 파벌의 해악을 경고하면서도, 결사를 제약하는 것은 화재가 무서워 산소를 막아 사람을 죽게 하는 것과 같다고 했다"며 "파벌의 역기능을 피하면서 '결사의 예술'의 순기능을 살리기 위해서는 국가와 시민사회가 힘을 합쳐야 한다"고 강조했다.심포지엄의 첫 번째 쟁점은 '보조금 제도의 현실'이었다. 첫 발제자인 조철민 성공회대 연구위원은 "시민사회는 시민들이 더 나은 사회를 만들어가는 힘을 비축하는 저수지와 같지만, 지금 그 저수지가 말라가고 있다"며 정책적 투자의 필요성을 역설했다.이어진 발제에서 염형국 법무법인 디엘지 공익인권센터 센터장은 보조금 사업의 인건비 및 운영비 불인정 문제를 강도 높게 비판했다. 염 센터장은 "사업비에서 인건비, 또 단체의 필수적인 운영비를 인정하지 않음으로써 사업의 전문성과 연속성을 해치고 있다"며, 아무런 인프라 지원 없이 사업 수행만을 요구하는 정부의 태도를 지적했다.특히 그는 현행 제도의 모순을 조목조목 짚었다. 상위법인 지방보조금법과 비영리민간단체지원법에 공익사업 소요 경비를 지원할 수 있다는 명시적 근거가 있음에도 불구하고, 법적 효력도 없는 행정안전부의 내부 지침이 상근자 인건비 편성을 가로막고 있다는 것이다. 염 센터장은 "현행 국고 보조금 제도가 최소한의 인건비도 인정하지 않음으로써, 이를 해결하려다 불법의 영역에 발을 들이게 되는 '착한 부패' 환경이 조성된다"고 꼬집었다.이러한 한국의 경직된 제도와 달리, 해외 선진국들은 보조금을 대하는 패러다임 자체가 달랐다. 미국 연방정부는 사업 수행을 위한 인프라 비용을 공공 재원의 필수적인 부분으로 인식하여, 10~15%의 최소 요율로 간접비를 보장하고 있다. 유럽연합(EU)의 연구 지원 프로그램인 '호라이즌 유럽' 역시 증빙 없이 직접비의 25%를 간접비로 포괄적으로 허용하며 행정 비용을 획기적으로 줄여주고 있다.염 센터장은 이러한 현실을 타개하기 위해 "정부나 국회가 나서지 않는다면 우리 스스로 기획 소송을 해보자"며, 인건비 정산을 문제 삼아 보조금을 환수하는 행정청을 상대로 '보조금 환수 취소 소송'을 제기해 법적 다툼을 벌이자는 제안을 내놓았다.두 번째 쟁점인 '민간위탁 제도'에 대해서도 신랄한 비판이 쏟아졌다. 전규해 사단법인 시민 정책위원(사단법인 온율 변호사)은 현재 행정안전부가 국회에 제출한 일반법 제정안의 맹점을 분석했다.전 변호사는 해당 법안의 제안 이유부터가 "'무분별한 운영 방지', '체계적 관리' 등 현장의 목소리를 고려한 것이 아니라 기울어져 있다"고 분석했다. 제출된 법안이 정작 민간위탁의 핵심 영역인 '지방자치단체 사무'를 적용 대상에서 아예 제외했으며, 사회적 가치 실현을 목적으로 하는 '협치형 민간위탁'에 대한 제도적 근거조차 담지 못했다는 것이다.무엇보다 심각한 것은 종사자 보호 규정의 실종과 일방적인 계약 구조였다. 전 변호사는 "수탁 기관은 수용 여부만을 사실상 선택할 수 있는 일방적인 지시 구조"라며 "반복되는 고용 불안으로 고용 승계가 불확실해지면, 이는 결국 서비스의 연속성과 품질을 위협하는 제도적 공백으로 이어진다"고 경고했다.지역 현장에서 분투하는 활동가들의 증언은 제도의 모순을 생생하게 드러냈다. 이기훈 광주광역시시민사회지원센터 센터장은 "행정은 '전가의 보도'처럼 행안부 지침을 근거로 인건비 편성이 안 된다고 말한다"며 답답함을 토로했다. 광주시는 11억 원 규모의 비영리민간단체 공익활동 지원사업을 100% 지방비로 편성해 150여 개 단체에 지원하면서도 7%의 자부담을 요구하고 있다.이 센터장은 "상시 구성원 100명 이상, 1년 이상의 공익활동 실적이라는 까다로운 조건 때문에 1인 공익활동가나 신규 단체는 진입 장벽 자체가 굉장히 높다"며 "문화체육관광부는 예술단체 임직원에게 사례비를 지급할 수 있도록 지침을 개정했는데 행안부만 변화를 거부하고 있다"고 질타했다. 그는 지자체 자체 재원 사업에 한해서라도 자율성을 존중하고 차등적 정산 기준을 적용해야 한다고 촉구했다.현장의 부조리는 염형철 사회적협동조합 한강 공동대표의 증언에서 절정에 달했다. 염 대표는 2018년, '여의도 샛강생태공원'을 수탁 운영하며 쓰레기와 가시박으로 뒤덮여 10여 년간 방치되었던 78만 제곱미터(약 23만 평)의 도심 공유지를 발견하고 시민들과 함께 생태 공간으로 탈바꿈시켰다. 하지만 서울시장 교체 이후 갖은 압박과 부당한 평가 기준에 시달리다 결국 위탁 선정에서 탈락하고 말았다는 게 이들의 주장이다.염 대표는 "애초에 우리 한강 조합은 민간 위탁을 받으려고 왔던 게 아니었다. 그냥 이 공간에서 일을 하고 싶어서 왔던 것인데 행정에서 자기들이 민간 위탁을 준 것"이라며 "위탁에서 탈락하자 쫓겨났고 어떠한 권한이나 활동도 불가능해졌다"고 억울함을 토로했다.그는 존 로크의 신탁 이론을 인용하며 "정부는 공유지의 주인이 아니라 시민의 재산을 관리하는 수탁자에 불과하다"며 "정부가 조금 지원해 준 걸로 통제하려 들고, 공무원들이 주인 행세를 하는 관행은 철폐되어야 한다"고 목소리를 높였다. 행정사무를 넘어 공유재산의 관리 주체로서 시민의 권리를 법적으로 강력히 보장해야 한다는 호소였다.정부를 향한 날 선 비판에 이어 시민사회 내부를 향한 성찰도 이어져 심포지엄의 깊이를 더했다. 손우정 한국마을연합 마을정책연구소 소장은 "지난 민선 8기 동안 중간지원조직이 세금 빼먹는 '현금 ATM기'로 치부되며 모욕을 당했지만, 억울하게 항변하느라 우리 스스로 성찰하고 혁신하는 논의는 많이 부족했다"고 고백했다.손 소장은 중간지원조직의 관료화를 정면으로 비판했다. 그는 "시민사회의 가치와 운동성으로 행정의 방식을 빌려 사업을 추진했는데, 시간이 지날수록 상근자들이 공무원화되는 경향이 있다"며 "스스로 행정 조직과의 친화성이 더 높아지는 문제에 대해 진지하게 고민해야 한다"고 지적했다.또한, "2026년 기준 1만 5000개가 넘는 비영리민간단체 중에는 허술한 단체들도 꽤 존재한다"며 "이런 영역이 투명성과 책임성을 자동으로 보장하지 않는다는 것을 인정하고, 우리 스스로 엄격한 기준을 찾아야 한다"고 자성을 촉구했다. 복잡한 행정 문서와 '수포자는 엄두도 낼 수 없는 회계 처리' 등 진입 장벽을 낮추는 동시에 시민사회 스스로의 도덕성 회복이 병행되어야 한다는 의견이었다.이어진 질의응답 시간에서 한 참석자는 "정부조직법이나 지방자치법 체계뿐만 아니라, 실제로는 '국가계약법' 안에서 민간위탁의 허들이 너무 많다"며 이 부분에 대한 입법적 검토를 요구했다. 이에 전규해 변호사는 후속 연구에 현장의 구체적인 이슈를 반영하겠다고 답했다.김의영 이사장은 "정부가 신공공관리론의 논리로 시장의 경영 테크닉을 도입해 민간위탁을 주면서도, 과거의 위계적인 국가 전통은 그대로 살려 시민사회를 관노비처럼 통제하려 든다"며 "이러한 정치적 정략을 넘어서기 위해 시민사회는 법 제정을 비롯한 '가능성의 예술'을 스스로 만들어가야 한다"고 독려했다.약 3시간에 걸친 심포지엄은 시민사회와 국가의 관계가 더 이상 '시혜와 동원'의 프레임에 머물러서는 안 된다는 절박한 공감대를 형성하며 막을 내렸다. 남인순, 이용선, 차규근, 송재봉 등 국회 시민정치포럼 소속 의원들은 "하반기 국회에서 민간위탁 일반법과 보조금법 등 시민사회 활성화를 위한 법안들을 반드시 통과시키겠다"고 한목소리로 약속했다.김유리 사단법인 시민 사무처장은 "당장의 변화가 체감되지 않더라도 아쉬워하지 말고 지치지 않는 마음을 유지해 달라"며 "결국 세상을 바꾸는 것은 바로 여기 계신 '우리'"라고 당부했다.