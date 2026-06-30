부산시 경제부시장 하정우 카드 불발, 오석근 내정

큰사진보기 ▲지난 지방선거에서 한 자리에서 섰던 더불어민주당 전재수 부산시장 당선자, 북구갑 출마자인 하정우 전 청와대 AI(인공지능) 수석. ⓒ 김보성 관련사진보기

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하정우 민선 9기 부산시 부시장 카드가 불발됐다. 취임 하루를 앞두고 전재수 부산시장 당선인은 "시민이 체감할 성과 만드는 협치형 참모진을 꾸렸다"라며 미래혁신부시장을 비롯한 정무 인사 결과를 공개했다. 이 명단에 하 전 청와대 인공지능(AI) 수석의 이름은 포함되지 않았다.전 당선인은 30일 정무특별보좌관, 정책협치특별보좌관, 대외협력보좌관 등 주요 정무직 내정자를 공개하면서 "주요 시정 과제를 현장에서 실행할 실무형 라인을 구축했다"라고 밝혔다. '협치'와 '실행력'을 앞세운 그는 "유능하고, 겸손하며, 시민에게 친절한 부산시정으로 시민이 체감할 변화를 만들어가겠다"고 말했다.발표한 내용을 보면, 하 전 수석이 거론됐던 경제부시장 자리인 미래혁신부시장에는 오석근 한화에어로스페이스 고문이 내정됐다. 오 고문은 대통령비서실 행정관, 포스코 부사장, 부산대학교 대외협력부총장을 거치며 다양한 경험을 쌓아왔단 평가를 받는다. 전 당선자 측은 "경제 현안 추진에 힘이 실릴 것"이라고 설명했다.1급 대우 정무특보, 정책협치 특보에는 정경원 더불어민주당 부산시당 사무처장과 홍순헌 전 해운대구청장이 확정됐다. 이들은 국회·부산시의회와 부산시 사이에서 핵심 현안을 조율하게 된다. 중앙당 조직국장을 지낸 정무특보 내정자는 국회와 소통 측면에서, 부산대 사회환경시스템공학 교수이면서 구청장을 수행한 정책특보 내정자는 도시행정이나 지역 사안에서 강점이 있다.2급 상당의 정책수석보좌관, 3급 상당 정무수석보좌관·대외협력보좌관에는 정주영 전 전재수 의원실 보좌관, 박석호 전 부산일보 기자, 반선호 부산시의원이 각각 자리한다. 정 보좌관은 초선 국회의원 시절부터 함께한 참모로 전 당선자의 의중을 가장 잘 아는 인물로 꼽힌다. 반 의원은 선거대책위, 인수위 대변인을 하면서 사실상 전 당선자의 입 역할을 해왔다.박 전 기자는 청와대 출입뿐만 아니라 정치, 행정, 지역 현장을 폭넓게 취재한 경험이 고려됐다. 다만 일간지 기자가 바로 시정의 요직을 맡은 데 대한 비판이 나올 수 있다. 전북 등에서는 모 언론 정치부장의 인수위 참여 자체가 논란이 됐다. 이를 두고 전 당선자 측은 "지역 여론과 언론 환경에 대한 이해도가 높고, 정책 메시지를 시민 눈높이에 맞게 전달할 정무기획"이라고 의미를 부여했다.하마평에 올랐던 하 전 수석 거취는 부산시가 아닌 다른 곳으로 무게가 실릴 전망이다. 하 전 수석은 이날 <노컷뉴스>와의 인터뷰에서 "경제부시장이 테크(기술) 기반의 사람이 가서 잘할 수 있는 일인지, 아니면 경제 전반에 대한 경험이 필요한 자리인지 고민이 있었다"라며 부시장직 제안 거절의 이유를 말했다.북구갑 총선에서 낙선한 하 전 수석은 부산에서 계속 제 역할을 하겠단 의사를 피력했다. 그는 앞서 민주당 부산 북갑 지역위원장에 공모를 신청하며 사실상 다음 선거 대비에 들어간 상황이다. 23대 총선은 그 시간표가 2년도 남지 않았다. 하 전 수석은 이러한 출마 해석에 명확히 선을 긋지 않고 있다. 임문영 전 부위원장의 후임인 국가AI전략위원회 상근부위원장에 나설 지도 관심사다. 현재 후보군에 올라가 있는데, 이 업무를 맡더라도 부산과 AI를 연결하는 일을 할 가능성이 크다.