"성범죄자 징계 없이 끝난 9대 대전시의회 강력 규탄한다"

큰사진보기 ▲대전여성단체연합, 대전여성폭력방지상담소시설협의회, 대전시민사회단체연대회의, 조국혁신당·진보당·정의당 대전시당, 대전녹색당 등은 30일 오전 대전시의회 앞에서 '성범죄 징계 없이 끝난 대전시의회 규탄, 10대 의회는 성평등으로 쇄신하라' 기자회견을 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전여성단체연합, 대전여성폭력방지상담소시설협의회, 대전시민사회단체연대회의, 조국혁신당·진보당·정의당 대전시당, 대전녹색당 등은 30일 오전 대전시의회 앞에서 '성범죄 징계 없이 끝난 대전시의회 규탄, 10대 의회는 성평등으로 쇄신하라' 기자회견을 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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강제추행 혐의로 1심 유죄 판결을 받은 송활섭(무소속) 대전시의원이 징계 없이 임기를 마친 것과 관련, 대전지역 여성·시민사회단체와 정당들이 9대 대전시의회를 강력 규탄하고 10대 의회의 성평등 쇄신을 촉구하고 나섰다.대전여성단체연합, 대전여성폭력방지상담소시설협의회, 대전시민사회단체연대회의, 조국혁신당·진보당·정의당 대전시당, 대전녹색당 등은 30일 오전 대전시의회 앞에서 '성범죄 징계 없이 끝난 대전시의회 규탄, 10대 의회는 성평등으로 쇄신하라'는 주제의 기자회견을 열었다.이날 기자회견은 9대 대전시의회 마지막 날을 맞아, 강제추행 혐의로 1심 유죄 판결을 받은 송활섭 의원에 대해 윤리특별위원회가 제명을 의결했음에도 대전시의원들이 본회의에서 두 차례나 부결시킨 책임을 묻기 위해 마련됐다.특히 이들은 송 의원이 1심 유죄 판결 이후에도 사과나 반성 없이 6.3 지방선거 출마를 강행할 수 있었던 배경에는 9대 의회의 '봐주기 징계 실패'가 있었다고 비판했다.앞서 송 의원은 2024년 2월 국민의힘 대덕구 국회의원 후보자 선거캠프에서 일하던 여성을 반복적으로 강제추행한 혐의로 기소됐고, 1심에서 징역 6개월에 집행유예 1년, 성폭력 예방 강의 40시간 수강 명령을 선고받았다. 그러나 대전시의회 윤리특위가 의결한 제명안은 본회의에서 통과되지 못했고, 송 의원은 징계 없이 임기를 마쳤다.이들은 이날 발표한 기자회견문에서 "9대 대전시의회가 6월 30일 오늘로써 임기를 마치고, 내일 7월 1일부터 10대 대전시의회가 새롭게 출범한다"며 "그러나 우리는 이 전환의 순간을 결코 새로운 출발로만 받아들일 수 없다"고 밝혔다.이어 "강제추행 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받고 항소심이 진행 중인 송활섭이 단 한 차례의 징계도 받지 않은 채 끝내 임기를 모두 채웠기 때문"이라며 "의회는 성범죄에 면죄부를 부여하며 시민의 신뢰를 저버렸다. 피해를 외면했고, 책임을 회피했으며, 징계를 끝내 내팽개쳤다"고 비판했다.이들은 특히 "윤리특별위원회가 의결한 제명안조차 본회의에서 두 차례 부결시켰다"며 "이것이 9대 대전시의회가 남긴 부끄럽고 참담한 기록이며, 시민에게 보여준 성범죄 대응의 민낯"이라고 지적했다.그러면서 "임기의 종료는 책임의 종료를 의미하지 않는다"며 "송활섭에 대한 항소심은 지금도 진행 중이고, 우리는 이 재판을 끝까지 주시할 것이며, 그 결과에 따른 정치적·사회적 책임 또한 끝까지 묻고 감시할 것"이라고 밝혔다.이들은 10대 대전시의회가 9대 의회의 실패를 되풀이하지 않기 위한 제도적 답을 내놓아야 한다고 촉구했다.이들은 "이번 지방선거를 통해 전체 22석 중 여성 의원이 11석을 차지하며 사상 최초로 여성 과반 의회가 구성됐다"며 "이는 시민들이 성평등한 의회를 요구하고 있음을 분명히 보여주는 결과"라고 평가했다.이어 10대 의회를 향해 세 가지를 요구했다. 첫째, 9대 의회에서 성범죄 가해 의원에 대한 징계가 이루어지지 않은 것에 대해 10대 의회 차원의 공식 입장을 밝히고 재발 방지 대책을 수립할 것. 둘째, 의회 내 성희롱·성폭력을 명시적 징계 사유로 규정하고 피해자 보호와 2차 가해 방지를 위한 독립적 조사기구와 처리 절차를 조례에 명문화할 것. 셋째, 여성의원 과반 의회라는 역사적 출발점에 걸맞게 성평등 관련 조례를 개정하고 성인지 관점이 의정 전반에 반영될 수 있도록 제도적 기반을 마련할 것 등이다.이들은 "여성이 과반인 의회가 자동으로 성평등한 의회가 되는 것은 아니다"라며 "성평등은 숫자가 아니라 책임 있는 판단과 제도, 그리고 실천으로 완성된다. 숫자의 변화가 문화의 변화로 이어지도록 의회 스스로 먼저 증명하라"고 강조했다.이날 규탄발언에 나선 박은영 대전시민사회단체연대회의 운영위원장은 "9대 대전시의회는 성추행 가해 사건으로 기소된 자가 아무런 징계도 받지 않은 채 임기를 마치게 한 철저한 무능의 의회였다"며 "10대 의회는 의회 차원의 입장 발표와 재발 방지 약속을 시민들에게 분명히 해야 한다"고 말했다.설재균 대전참여자치시민연대 의정감시팀장은 "9대 의회는 두 차례나 송활섭을 제명시키지 못했고, 피해자는 오랜 시간 2차 피해의 공포 속에 놓였다"며 "10대 의회는 윤리 조례와 성폭력 방지 규정의 허점을 메우고 피해자가 실질적으로 보호받을 수 있는 장치를 만들어야 한다"고 촉구했다.이날 기자회견에서는 각 정당의 연대발언도 이어졌다. 이윤경 대전녹색당 운영위원은 "성평등 의회는 조례 몇 개로 완성되지 않으며, 의정 활동 전반에 성평등의 원칙을 적용하는 것을 넘어 성장주의와 효율성을 기반한 의회의 정치를 재생산과 지속 가능성을 원칙으로 하는 돌봄의 정치로 재편해야 한다"고 말했다.정은희 정의당 대전시당 사무처장은 "성범죄 의원 하나 제명하지 못한 9대 의회가 부끄럽게 퇴장한다"면서 "10대 의회는 성범죄와 권력형 비위에 대해 단 한 치의 관용도 없는 무관용 원칙을 확립하고 의회 내 성평등 시스템을 구축하라"고 촉구했다.문수연 조국혁신당 대전시당 대변인은 "의회의 존재 이유는 권력을 감싸는 것이 아니라 시민의 신뢰를 지키는 것"이라고 강조했고, 이은영 진보당 대전시당 부위원장은 "여성 과반 의회를 환영하지만, 내실 있는 성평등 제도를 마련해야 한다"고 밝혔다.끝으로 기자회견 참가자들은 "성범죄 가해자 봐주기한 9대 의회 강력 규탄한다", "10대 대전시의회는 지금 당장 성범죄 가해자 강력 처벌을 제도화하라", "성범죄에 면죄부 없다. 대전시의회 지금 당장 각성하라" 등의 구호를 외쳤다.