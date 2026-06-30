국회 복귀 김민석 공개 칭찬한 이 대통령 "수백 명 목숨 구했다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김민석 국무총리가 30일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 대화하고 있다. 2026.6.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 30일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 조만간 한성숙 국무총리 후보자에게 바톤을 넘기고 국회로 돌아갈 김민석 국무총리를 "우리 정부가 만들어 낸 여러 성과들이 있는데 내각의 국무위원 여러분들을 포함해 총리님 역할이 가장 컸다"고 공개 칭찬했다.이 대통령은 30일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "특별한 사정이 없으면 총리가 교체될 것 같은데 우리 김민석 총리님 그동안 고생 많으셨다. 정말로 크게 국정에 도움이 됐고 전체적인 지휘를 너무 잘해주셨다"며 이같이 말했다.특히 이 대통령은 "총리께서 많은 일들을 잘 해내셨는데 제가 높이 평가하고 싶은 특별한 사안이 하나 있다. 자살자 감소"라며 "올 연초 통계부터 보면 월간 수백 단위로 자살자가 줄었다"고 짚었다.이어 "우리 정부가 목표하는 여러 가지 가운데 '국민의 목숨을 살리는 정부가 되겠다' 이런 말씀을 가끔 드리는데 연간 1만 5천 명 가까운 자살자들이 생겨나고 있다"라며 "그런데 (김 총리가 총괄 책임을 지고) 시스템을 좀 정비하고 관심 가지고 조금씩 노력한 게 성과가 나고 있는 것 같다"고 평했다.더불어 "수백 명이 목숨을 구했다는 것은 매우 의미가 있다"며 "그 점에 대해서도 다시 한 번 감사드린다"고 덧붙였다.이 대통령은 지난 25일 엑스(X·옛 트위터)를 통해서도 "작년부터 국무총리 책임하에 전 부처청과 지방정부가 자살자 감소를 위해 총력을 다한 결과 다행히도 자살자 수가 줄고 있다"며 큰 보람을 느낀다는 입장을 밝힌 바 있다.이 대통령은 사실상 마지막 국무회의에 참석한 김 총리에게 따로 소회를 밝힐 발언 기회를 주기도 했다.김 총리는 "국민 여러분께서 만들어주신 정부에서 대통령님을 모시고 우리 국무위원 여러분들과 함께 첫 1년 동안 일할 수 있어서 정말 영광이었다"며 "계엄을 경고하고 내란과 싸우다가 정부에까지 들어와서 일하게 된 거는 사실 크게 정말 감사한 그런 일이었다"고 밝혔다.이어 "지난 1년 동안 국무위원 회식을 한 번도 못 할 정도로 정말 바쁘게 달려 왔고 점심도 제때 먹지 못하고 이렇게 국무회의를 해온 그런 연속이었다"며 "청년의 삶 해결이라든가 저희 정부가 해결해야 될 그런 여러 가지 문제들이 남아 있는데 그것은 국회와 당으로 돌아가서도 계속하겠다"고 다짐했다.또한 "이재명 정부가 시간이 지난 후에 '대한민국의 황금시대의 첫 장이었다' 이렇게 기록될 수 있도록 국민 여러분을 받들고 대통령님을 중심으로 또 우리 훌륭하신 후임 총리와 함께 더 열심히 해 주시기를 부탁드린다"라며 "저도 국정 성공을 위해서 당과 국회에서 더 열심히 전력을 다해서 뛰겠다"고 말했다.참고로 김 총리는 오는 8월 예정된 더불어민주당 당대표 경선에 출마할 것으로 점쳐지고 있다.한편 이 대통령은 최근 국회 인사청문회를 마친 한성숙 국무총리 후보자에게도 "큰 책임을 부담하는 그런 역할을 맡기 위해서는 국민들의 검증을 거쳐야 된다. 고생하셨다"고 말했다.