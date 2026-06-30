사형장 탈출한 청년, 미주 독립운동가 되다

「배가 서해를 따라 남쪽으로 내려갔다. 양목은 태안 앞바다를 지날 때는 나무처럼 뱃머리에 서서 꿈쩍도 하지 않았다. 고향 쪽 바다라도 오래오래 눈에 담고 싶었다. 시야에서 천천히 멀어지는 올망졸망한 섬들을 하염없이 바라보고 있자니, 손을 느슨하게 묶어 준 아랫마을 청년, 제물포행 중선에 태워 준 최 씨, 백화산에서 목숨을 잃은 동료들의 모습이 눈앞에 어른거려 눈물이 후두둑 떨어졌다.」 -본문 37~38쪽 중에서-
「'근면, 성실, 인내…… 그리고 조국의 독립.' 양목은 이 단어들을 종이에 적었다. 이것이 바로 자신이 평생 살아온 방식이었다. 그리고 이것을 아이들에게 가르쳐야 했다. 양목은 펜을 들고 교안을 작성하기 시작했다. 밤은 깊어 갔지만 양목의 펜은 쉬지 않고 움직였다.」 -본문 160~161쪽 중에서-
충남 태안군 출신이면서 평생 '독립운동을 신앙처럼' 여긴 불세출의 미주항일애국지사인 우운 문양목 지사가 광복 80주년을 맞은 지난해 8월 그토록 꿈에 그리던 고국의 품에서 영면에 들어갔다. 문 지사의 유해는 현재 국립대전현충원 내 '국외 유해봉환 독립유공자 묘역'에 본부인 김씨와 이찬성 여사와 함께 묻혀 있다. (관련기사 : 문양목 지사 유해, 순국 85년 만에 고국으로 돌아온다
)
문양목(文讓穆, 1869년 6월 7일~1940년 12월 25일) 지사는 충남 태안군 남면 몽산리 출신으로 1894년 동학농민전쟁에 가담해 1907년 하와이로 피신하고 국권회복을 목적으로 샌프란시스코에서 대동보국회를 결성해 대동공보를 간행했다.
1908년 7월에는 한인소년병학교 사관양성을 통한 항일무장투쟁을 지원했으며, 1910년 대한인국민회 북미지방총회 총회장으로 활동하면서 군인 양성운동과 지방총회 설립 활동을 펼치는 등 1940년 12월 25일 71세를 일기로 순국 할 때까지 독립운동에 헌신했다. 정부는 우운 선생의 해외 항일독립운동의 공적을 인정해 지난 1995년 건국훈장 독립장이 추서됐다. 지난 2004년에는 '6월의 독립운동가'로 선정된 바 있다.
문양목 지사에 대해 '문양목 평전'을 저술한 최재학 작가는 "문양목 선생은 평생을 조국의 독립을 위하여 희생하는 삶을 살았다고 할 수 있다"고 평가한 뒤 "국내에서는 동학농민전쟁에 참여하였으며, 이민 초기 안창호의 공립협회와 함께 미 본토의 대표적인 국권회복단체인 대동보국회와 대한인국민회의 중앙총회장을 역임하면서 그 회의 기관지의 주필 겸 사장을 역임하였다"고 말했다.
그는 이어 "특히 1908년 3월 친일 외교관 스티븐스를 처단한 샌프란시스코 의거에 깊숙이 관계하면서 미주지역에 강력한 독립운동을 펼쳐 미국을 비롯한 열강국에게 한국인의 강인한 독립의지를 확인시켰다"고 상징성을 부여했다.
최 작가는 "해방 후 오랫동안 일반인은 고사하고 학계에서 조차 선생의 독립 정신이 제대로 알려지지 않았다"고도 했다. 최 작가는 이어 "선생은 미주 이민 초창기 한인사회의 주요 인물이었지만 그에 대한 학술적 측면에서 본격적인 연구가 진행되지 못하였다. 여러가지 이유가 있겠으나 미주 지역의 독립운동이 전반적으로 조명되지 못하였기 때문"이라면서 "여러 가지 이유로 해방 직후 미주지역의 독립 운동사를 소홀히 하였기에 자료를 확보하지 못한 결과를 초래한 것"이라고도 지적했다.
최 작가는 "하지만 미주지역의 독립 운동사를 언급할 때 결코 빠질 수 없는 중요한 역할을 한 인물이기에 그의 생애와 독립운동을 자세히 고찰할 필요가 있다"면서 "솔직히 조사와 연구의 능력 부족으로 선생의 활동 모습을 정확하게 밝히지 못하여 아쉬움이 있으나 이는 우리 모두에게 부여된 과제로 알아 더 찾고 더 연구하여 선생의 위대한 독립정신이 제대로 조명되기를 기원한다"고 당부의 말도 전했다.
문양목 지사의 일대기 조명한 '태안, 하와이, 샌프란시스코'
평전을 집필했지만 다소 아쉬움도 전한 최 작가의 토로를 들었을까. 문 지사와 같은 핏줄인 남평 문씨 집안의 문영숙 작가가 평전보다는 다소 쉽게 청소년들의 눈높이에 맞춘 청소년 역사 실화소설을 출간하면서 문양목 지사의 일대기가 극적인 효과를 더해 독자들을 만난다.
문 작가는 지난 6월 22일 "미주 한인들의 대부 문양목, 멈추지 않은 독립의 꿈"을 테마로 한 '태안, 하와이, 샌프란시스코'를 출간했다. 부제는 '동학교도 문양목의 독립운동과 한글학교'다. 304쪽 분량의 책 속에는 ▲동학접주(1894) ▲이별과 만남(1895) ▲하와이(1905) ▲샌프란시스코(1907) ▲스티븐스의 망언(1908.3. 21.) ▲페리 부두(1908. 3. 23.) ▲통역사를 구하라 ▲재판독립전쟁 ▲네브래스카 소년병학교(1910) ▲아, 그리운 필원이 ▲하와이 대조선국민군단(1913) ▲두 파로 갈라진 하와이 ▲다시 캘리포니아(1914) ▲한국인의 뿌리 교육 ▲가난하지만 부끄럽지 않은 삶 ▲마지막 날들(1939) 등 16장이 시간과 주요 사건 순으로 구성됐다. 에필로그와 문양목의 생애, 작가의 말로 마무리했다.
그렇다면 문 지사의 일대기를 다룬 청소년 역사 실화소설 '태안, 하와이, 샌프란시스코'에는 어떤 내용이 담겼을까. 줄거리 속으로 들어가보자.
1894년 초겨울, 동학의 깃발 아래 섰던 스물다섯 청년 문양목. 홍주성 전투 패배 후 사형장으로 끌려가던 그는 극적으로 탈출해 고향 태안을 떠난다. 제물포에서 그는 부두 노동자로 살아가며 고된 세월을 견딘다. 가족과 생이별한 채 살아가던 그는 딸 필원을 얻지만, 아내를 산후병으로 잃는 비극을 겪는다. 그러나 절망 속에서도 교육이 나라를 살리는 길이라는 믿음을 버리지 않는다. 서당 훈장이 된 그는 아이들에게 글과 함께 평등과 인간 존중의 가치를 가르친다. 이 과정에서 박용만을 만나 뜻을 함께한 문양목은 실력을 길러야 조국을 되찾을 수 있다고 믿고 하와이 이민길에 오른다. 하지만 그를 기다리고 있던 것은 꿈의 낙원이 아니라 사탕수수 농장의 혹독한 노동과 차별이었다. 그는 고난 속에서도 희망을 잃지 않은 채 더 큰 무대를 찾아 샌프란시스코로 향한다. 문양목은 이후 샌프란시스코와 하와이를 무대로 대동보국회를 이끌고, 안창호와 함께 대한인국민회 결성에 힘을 보탠다. 또한 박용만의 군사학교 설립을 지원하고 한글학교를 세워 교육에 헌신하며, 미주 한인사회의 지도자이자 교육자로 성장한다. '태안, 하와이, 샌프란시스코'는 동학농민운동에서 미주 독립운동으로 이어지는 격동의 역사를 한 인물의 삶을 통해 생생하게 그려낸 작품이다. 사형장을 탈출한 한 청년이 어떻게 미주 한인사회의 정신적 지도자가 되었는지, 그 감동적인 여정을 만나 본다.
출판사인 '서울셀렉션'은 "동학교도, 미국에서 독립운동을 하다"라는 서평에서 "'태안, 하와이, 샌프란시스코'는 동학농민운동에 참여했다가 목숨을 건 탈출 끝에 미국으로 건너간 독립운동가 문양목 선생의 삶을 그린 청소년 역사 실화소설"로 평한 뒤 "동학농민운동에서 미주 독립운동으로 이어지는 격동의 역사를 한 인물의 삶을 통해 생생하게 보여 준다"고 서술했다. 이어 "조국을 떠나 타국에서 독립의 희망을 품고 한글 교육과 민족 계몽에 평생을 바친 문양목 선생의 삶은 오늘날 청소년들에게도 깊은 울림과 감동을 전한다"고 평가했다.
"평전 보다 읽기쉽게 청소년 소설 형태로... 유해봉환 계기로 조명됐으면"
문영숙 작가는 기자와의 통화에서 문양목 지사의 일대기를 소설로 쓰게 된 이유에 대해 "6월이 보훈의 달이기도 하고, 그동안 문양목 선생에 대한 존재 자체를 잘 몰랐었는데 이수연 전 부군수(전 우운문양목선생기념사업회 상임이사)를 통해 계속 얘기를 들어왔고 제가 작년에 샌프란시스코에 강연을 가서 미주 독립운동사와 관련한 책을 봤는데 엄청난 역할을 하셨던 분이라는 걸 알게 됐다"고 문 지사에 관심을 갖게 된 사연을 전했다.
문 작가는 이어 "그래서 최재학 선생의 '문양목 평전'과 미주 독립운동 인물전 책이 있는데, 우선은 문양목 선생을 알려야겠다는 생각을 했고, 평전은 일단 청소년들이 어려워서 잘 안 읽기 때문에 읽기 쉽게 청소년 소설 형태로 펴내게 됐다"고 출간 배경을 밝혔다.
문 작가는 특히 충남 태안군 독립운동사의 두 축인 옥파 이종일 선생도 언급하면서 "이종일 생가에서는 매년 국화축제도 하면서 선양사업을 지속적으로 해 오고 있는데, 문양목 선생도 유해봉환을 계기로 양대 축으로 태안에서 좀 더 조명이 되면 좋겠다는 생각이었다"면서 "잘 안 알려진 독립운동가를 조명하는 작가로서의 소명도 있었고, 특히 제가 (문양목 지사와 같은) 남평문씨이다 보니 이 분은 내가 꼭 써야되겠다는 사명감을 갖게 됐다"고도 했다.
"스토리도 아주 파란만장했다"고도 한 문 작가는 "제목도 '태안, 하와이, 샌프란시스코' 이렇게 지었는데, 제목만 봐도 호기심을 갖게 될 것이고, 문양목 선생의 족적을 자연스럽게 알게 될 것"이라고 기대했다. 이어 "그리고 요즘 한글이 세계적으로 굉장히 이슈로 떠오르고 있는데, 리들리 한글학교 1호 교장이 문양목 선생이었다"고 상징성도 부여했다.
별도의 출판기념회 계획에 대해서는 "출판기념회도 선생의 고향인 태안에서 하면 좋겠지만 아직 결정된 건 없다"면서 "동학과 관련한 인물인 만큼 동학 단체에서 제안은 있었다"고 말했다.
한편, '태안, 하와이, 샌프란시스코'의 저자 문영숙 작가는 충남 서산 출신으로, 2004년 제2회 '푸른문학상'과 2005년 제6회 '문학동네어린이문학상'을 수상하며 본격적으로 작품 활동을 시작했다. 현재는 '독립운동가 최재형기념사업회' 이사장을 맡으면서도 꾸준한 작품활동을 펼치고 있다.
문 작가의 대표작으로는 청소년 역사소설 <그래도 나는 피었습니다>, <까레이스키, 끝없는 방랑>, <에네껜 아이들>, <나의 할아버지, 인민군 소년병>, <독립운동가 최재형>, <안중근의 마지막 유언>, <꽃제비 영대>, 장편동화 <무덤 속의 그림>, <검은 바다>, <궁녀 학이>, <색동저고리>, <아기가 된 할아버지>, <개성빵>, <벽란도의 비밀청자>, <바위에 새긴 미소>, 역사그림책 <나는 한국광복군이다>, <독립운동가의 어머니 조마리아>, <종이 신발>, <매화꽃 편지>, 논픽션 <사건과 인물로 본 임시정부 100년>, <잊혀진 독립운동의 대부 최재형>, <안면도에 역사를 묻다>, 자전 에세이 <늦게 핀 꽃이 아름답다> 등이 있다. 2013년 출간한 <꽃제비 영대>가 <Across the Tumen>으로, 2019년 <그래도 나는 피었습니다>가 <Trampled Blossoms로> 번역됐다. <검은 바다>는 일본어판이 출간을 앞두고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.