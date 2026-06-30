사형장 탈출한 청년, 미주 독립운동가 되다

▲문영숙 작가와 문양목 지사의 일대기를 다룬 '태안, 하와이, 샌프란시스'문영숙 작가가 지난 6월 22일 “미주 한인들의 대부 문양목, 멈추지 않은 독립의 꿈”을 테마로 한 우운 문양목 지사의 일대를 다룬 ‘태안, 하와이, 샌프란시스코’를 출간했다. 부제는 ‘동학교도 문양목의 독립운동과 한글학교’로, 304쪽 분량 16장으로 구성됐다. ⓒ 문영숙 작가 제공 관련사진보기