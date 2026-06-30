안양시, 탄소중립·건강 식생활...비건 친화업소 15곳 지정

큰사진보기 ▲안양시 비건 친화 업소 표지판 부착 ⓒ 안양시 관련사진보기

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경기도 안양시가 음식점 15곳을 '비건(vegan) 친화업소'로 지정했다.30일 안양시에 따르면, '비건 친화업소 지정'은 채식주의자뿐만 아니라 건강, 환경, 윤리적 소비를 중시하는 시민들이 일상에서 쉽게 채식 메뉴를 선택할 수 있도록 돕기 위해 추진하는 사업이다. 탄소중립 실천과 시민의 건강한 식생활권 보장을 위해 15곳을 비건 친화업소로 지정했다는 안양시 관계자 설명이다.안양시는 지난 3월부터 참여 업소를 모집해 메뉴 구성과 식재료 관리 등 현장 확인을 거쳐 최종 15개소를 선정했다. 지정된 업소는 만안구에있는 ▲도하면 ▲보들보들제빵소 ▲임가네보리밥잔치국수 ▲본죽&비빔밥(안양성원점) ▲맷돌로만 ▲전라도옛맛손팥칼국수 등 6곳과 동안구에 있는 ▲샐러디(범계역점・평촌역점) ▲라온샐러드&포케(범계점) ▲샐러디아(평촌학원가점) ▲영칼로리포케(안양평촌센트럴파크점) ▲더롤드더건강한쌈도회푸드(범계역점) ▲코아브레드 ▲그레이징 ▲시래와보리 등 9곳이다.이번에 지정된 업소들은 동물성 원료를 사용하지 않는 비건 전용 메뉴를 1개 이상 상시 판매하거나, 주문 시 비건 옵션(재료 변경 등) 선택이 가능한 곳이다.안양시는 선정된 15개 업소에 '안양시 비건 친화업소' 표지판을 부착했다. 시 홈페이지와 사회관계망(SNS) 등을 통해 업소 위치와 대표 메뉴를 홍보할 계획이다.최대호 안양시장은 "기후 위기 시대에 채식은 개인의 건강을 넘어 지구를 지키는 중요한 실천 중 하나"라며 "시민들이 어디서나 편리하게 채식을 즐길 수 있는 환경을 조성하고, 건강하고 지속 가능한 식문화가 지역사회에 뿌리내릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.