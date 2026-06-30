광주일고, '스타벅스 가야지' 배재고 떼창에 "4만 동문 분노, 상응 조치해야"

큰사진보기 ▲광주제일고등학교 누리집 갈무리. ⓒ 광주제일고 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 서울 목동 야구장에서는 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 1회전 서울 배재고와 광주 제일고 경기. 더그아웃에서 응원 중인 배재고 선수들의 모습. ⓒ 강릉야구tv 관련사진보기

광주제일고는 30일 서울 배재고 야구부 선수들이 경기 중 지역 비하성 구호를 외친 데 대해 "재학생과 교직원, 학부모, 4만여 동문과 전남광주통합특별시의 수많은 시민들이 비통함과 분노를 느낀다"고 밝혔다.광주일고는 이날 해당 대회를 주최한 대한야구소프트볼협회 항의 방문에 앞서 이규연 학교장 명의의 항의문을 내고 "결코 용납할 수 없는 행위"라며 "상응한 조처가 지도자와 선수들에게 내려져야 한다"고 밝혔다.앞서 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주일고의 경기에서 배재고 선수들은 점수 차를 벌리며 앞서 가던 중 "가야지 가야지~ 스타벅스 가야지~"라는 구호를 반복해서 외쳤다.광주일고는 대한야구소프트볼협회를 향한 항의문에서 "최근 사회적 논란으로 분노가 채 가라앉지 않고 있는 상황에서, 학생 선수들을 통해 부적절한 구호가 반복된 데 대해 참담한 마음을 금할 길 없다"고 했다.이어 "승패를 떠나 정정당당하게 서로를 존중하는 교육의 장인 고교야구 경기장에서 혐오와 조롱의 언어가 여럿의 목소리로, 큰 소리로 울려 퍼진 것은 결코 용납할 수 없는 행위"라고 밝혔다.학교 야구부를 두고는 "광주학생독립운동의 산실이자 개교 100년이 넘는 광주일고는 야구부 역사 또한 100년이 넘는다"며 "광주일고 야구부 역사는 일제 하에서는 항일의 정신으로, 해방 이후에도 피 끓는 청년 학생들의 바른길을 향한 열정으로 채워져 왔다"고 강조했다.아울러 "광주일고 정신은 지역민의 자긍심이자 정의로운 대한민국의 자랑이라 여기며 생활하고 있다"며 "하지만 어제의 일은 광주일고 구성원은 물론 전남광주특별시민들, 나아가 정의로운 대한민국을 지향하는 많은 이들에게 큰 상처로 남았다"고 지적했다.그러면서 학교 측은 대한야구소프트볼협회를 향해 모든 대회 경기에서 상대방을 조롱하거나 비하하는 일체의 응원이나 표현을 금지해 달라고 촉구했다.선수들과 지도자는 물론 학부모, 관중들에게도 관련 내용을 상시 교육하고, 이러한 내용을 위반한 선수와 지도자들에게는 그에 상응하는 조치를 취해달라고도 요구했다.