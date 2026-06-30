김기현 "권력의 힘 탄압하려 해... 법왜곡죄로 맞서겠다"

큰사진보기 ▲김기현 의원이 지난해 11월 3일 국회에서 울산시와 예산정책협의회를 하고 있다. ⓒ 김기현 페이스북 관련사진보기

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종합특검(특별검사 권창영)이 29일 국민의힘 김기현·권영진·윤상현 의원을 특수공무집행방해 혐의 피의자로 추가 입건했다. 이에 김기현 의원이 30일 "무도한 정치 보복으로, 법왜곡죄로 맞서겠다"는 반박 입장을 밝혔다.김기현 의원은 이날 자신의 SNS에 반박 글을 올려 "2021년 당시 더불어민주당의 이재명 대통령 예비후보가 저 김기현에 대하여 '봉고파직(관가의 창고를 봉하고 파면함)을 한 후 남극 쪽 섬으로 위리안치(죄인을 귀양 보내 울타리를 친 집에 가두는 형벌)하도록 하겠다'고 하더니, 이 정권은 어떻게든 저 김기현을 옭아 넣어보려고 안달을 부리고 있다"고 주장했다.김 의원은 2021년 당시와 관련 "'공수처'가 무리하고 부당하게 영장을 집행하려 하기에, 국회의원으로서 헌법이 부여한 권한으로 문제점을 지적하고 국민께 그러한 사실을 알리기 위해 '비폭력·무저항'의 방법으로 의사표시를 한 정당한 의정 활동을, 엉터리 잣대로 중범죄로 둔갑시켰다"고 주장했다.이번 입건과 관련해서는 "이미 작년에 이 사안은 그 서슬 퍼렇던 조은석 내란특검마저도 무혐의 취지로 각하 처분을 하여 사법적 판단이 완전히 끝난 사안"이라며 "그럼에도 불구하고 이미 검증이 끝난 채증 영상을 자기들 입맛대로 재해석해 죄를 뒤집어 씌우려는 이유는, 이 대통령에게 쓴소리를 하는 야당 의원에게 공포심을 조성하여 입틀막을 하기 위한 것으로 여겨진다"고 주장했다.그러면서 "이러한 무도한 정치 보복은 반드시 역사적 단죄를 받을 것이며 고맙게도 그런 단죄를 하는데 쓰라고 민주당 정권이 '법왜곡죄'라는 것을 만들어 주셨다"며 "아무리 권력의 힘으로 진실을 가리고 저 김기현을 탄압하려 해도, 헌법과 자유민주주의를 지키기 위한 저의 정당한 목소리는 결코 멈추지 않을 것"이라고 밝혔다.이어 "더욱 단단한 무쇠가 되어 불의한 정권의 휘어진 곳을 바로 잡는 '정의의 해머'가 될 것"이라고 덧붙였다.