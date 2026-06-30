광주일고 교장 "배재고 외 경기서도 비하 발언... 교육 못 한 어른들 책임"

큰사진보기 ▲29일 서울 목동야구장에서 열린 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 1회전 배재고와 광주일고 경기 모습. ⓒ 대한야구소프트볼협회 관련사진보기

"단순히 배재고만의 문제가 아닙니다. 학습의 장인 야구장에서 특정 지역과 계층에 대한 혐오와 조롱 발언은 부적절하다는 것을 가르쳐야 합니다."

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큰사진보기 ▲29일 서울 목동야구장에서 열린 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 1회전 배재고와 광주일고 경기. 덕아웃에서 응원 중인 배재고 선수들의 모습. ⓒ 강릉야구tv 관련사진보기

- 직접 협회에 항의 서한을 전하게 된 이유가 무엇인가.

- 현재 광주일고 학생들의 상황은 어떠한가.

- 다른 경기에서도 이런 일이 벌어진 적 있나.

큰사진보기 ▲이규연 광주일고 교장이규연 광주제일고등학교(광주일고) 교장이 30일 서울 송파구 대한야구소프트볼협회를 방문해 전국 고교야구대회 도중 발생한 상대팀 배재고등학교의 응원 구호 논란과 관련한 항의서한을 전달한 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 배재고와의 경기 현장에서 광주일고 학생들이 지역 프로야구팀 기아 타이거즈의 응원가 <광주의 함성>을 부른 영상도 함께 화제였다.

- 광주와 5·18을 폄훼하는 행태는 반복되는 문제이기도 하다. 교육자로서 이런 상황을 어떻게 바라보나.

- 선생의 입장에서 배재고 학생들에게 남기고 싶은 말이 있다면.

큰사진보기 ▲이규연 광주일고 교장이 30일 대한야구소프트볼협회에 제출한 항의 서한. ⓒ 이규연 제공 관련사진보기

이규연 광주제일고등학교(광주일고) 교장이 30일 오전 <오마이뉴스>와의 전화 인터뷰에서 "(어제 배재고와의 경기뿐만 아니라 다른 경기에서도 본교 선수단이 상대 팀의 지역 비하 발언으로 힘들어했던 적이 있다"며 이 같이 말했다.이어 이 교장은 "교육의 장인 (고교야구) 야구장에서 상대방을 존중하지 않는 행태가 벌어졌다"며 "특정 지역과 계층에 대한 혐오와 조롱이 부적절하다는 것을 제대로 교육하지 못한 어른들의 책임"이라고 지적했다. 그러면서 "야구장에서의 비하 발언은 교실에서의 공개적 비하 발언과 같은 일"이라며 "결코 용납돼서는 안 된다는 것을 가르쳐야 한다"고 강조했다.이 교장은 배재고 야구부 학생들을 향해선 "실수하거나 잘못할 수 있다. 가장 중요한 것은 잘못을 반성하고 이를 통해 다시 멋지게 시작하는 것"이라며 "다시 이런 일이 발생하지 않도록 다짐했으면 한다"라고 말했다.또 "이는 단순히 배재고만의 문제가 아니다"라며 "모든 고교 스포츠 경기에서 승패를 떠나 상대를 존중하는 문화가 정착되려면 협회 차원의 노력이 필요하다. 그런 측면에서 협회를 항의 방문할 것"이라고 덧붙였다. 실제 이 교장은 이날 오전 11시 서울 송파구 대한야구소프트볼협회를 찾아 항의 서한을 제출했다.이 교장은 해당 서한에 "배재고의 응원을 접한 선수들은 물론 광주일고 재학생, 교직원 등과 전남광주통합특별시 시민들이 비통함과 분노를 느끼고 있다"며 "승패를 떠나 서로를 존중하는 교육의 장인 고교야구 경기장에서 결코 용납할 수 없는 행위"라고 적었다.전날(29일) 배재고 야구부 선수들은 광주일고와의 경기(제81회 청룡기 고교야구 선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전) 도중 상대 팀을 향해 단체로 "스타벅스 가야지", "탱크데이"라고 외쳐 비판받았다. 감독·코치진 또한 이를 즉각 말리지 않은 모습을 보여 지적이 이어지고 있다. 앞서 스타벅스코리아는 지난달 18일 '5·18 탱크데이' 마케팅을 벌여 5·18민주화운동 폄훼로 여론의 뭇매를 맞은 바 있다.아래는 이 교장과의 인터뷰 일문일답."학생들에게 야구장은 교육의 장이다. 그런 곳에서 상대방을 존중하지 않는 행태가 공식적으로 행해진 것에 대해 협회 차원의 조치가 필요하다고 판단했다. 단순히 배재고만의 문제가 아니다. 고교 스포츠 경기의 순수함을 유지하고 승패를 떠나 상대방을 존중하는 문화를 정착시키기 위해 협회 차원의 노력이 필요하다.""현재 기말고시 시험 기간이다. 때문에 학생들과 즉각 소통하기는 어려웠지만 교직원들과 동문들로부터 속상함과 분노를 느낀다는 연락을 계속 받고 있다. 학교장으로서 이를 방치해선 안 된다고 생각했다. 그래서 (협회에 항의 서한을 전달한 후) 학교에 돌아가면 피해를 본 선수들은 물론 재학생과 교직원에 대한 위로와 관리도 함께 이어가고자 한다.""최근 다른 학교와의 경기에서도 학생들이 지역 비하 발언을 들었다고 털어놓은 적이 있다. 그때 학생들이 많이 속상해 했다. 당시 광주일고 야구부 감독님과 코치진에게 '이런 일이 재발하지 않도록 노력하자', '현장에서 또 이런 일이 생기면 즉각 대응하자'고 이야기했다.""광주일고의 슬로건이 '정의롭고 실력 있는 (광주)일고인'이다. 항상 학생들에게 일고인답게, 정의롭게 행동하라는 말을 하곤 했다. 그래서 선수들이 그렇게 행동했을 것이라고 믿는다. 이번 일로 선수들이 상처받았겠지만, 보듬어주는 어른들과 선생님들이 있으니 잘 극복했으면 한다.""어른들의 잘못이 크다. 체계적이고 지속적으로 교육하지 못한 어른들의 책임이기 때문에 저 또한 마음이 무겁다. 광주뿐 아니라 전국 모든 교육 관계자가 특정 지역, 성별, 계층에 대한 혐오와 조롱이 부적절하다는 것을 가르쳐야 한다. 이는 어느 시대를 살아가든 적절하지 않은 태도다. 교육 현장에서부터 바로잡아야 한다. 특히 야구장도 교육의 장이다. 야구장에서 비하 발언을 했다는 것은 학교 교실에서 공식적으로 비하 발언을 한 것과 같다. 결코 용납해서는 안 된다.""아직 학생이기 때문에 실수하거나 잘못할 수 있다. 가장 중요한 것은 잘못을 반성하고 이를 통해 다시 멋지게 시작하는 것이다. 이번 사안에 대해 진심 어린 태도로 반성하고 다시 이런 일이 발생하지 않도록 다짐했으면 한다. 새롭게 시작하는 자세를 갖추길 바란다."