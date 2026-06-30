위기의 이웃, 공공 행정이 찾는다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

지난 2014년 발생한 '송파 세 모녀 사건'은 대한민국 사회보장 체계의 패러다임을 바꾸는 도화선이 됐다. 정부는 이 비극적인 사건을 계기로 복지사각지대에 놓인 위기가구를 선제적으로 발굴하기 위해 2015년 12월부터 '복지사각지대 발굴시스템'을 본격 가동하기 시작했다.단전·단수·건강보험료 체납 등 기관의 빅데이터를 연계하고 발굴 모형을 지속적으로 개선해 온 결과, 전국의 복지사각지대 발굴 규모는 2015년 11만명에서 2025년 137만명으로 대폭 확대됐다.실제 서비스를 제공받은 지원 인원 역시 같은 기간 2만명에서 88만명으로 급증했으며, 서비스 지원율은 시스템 도입 초기 16.0%에서 2025년 기준 63.9%로 최고 수준을 기록했다.그렇다면 예산군의 상황은 어떨까. 예산군 역시 정부의 발굴 기조에 발맞춰 군내 소외된 이웃을 찾기 위한 촘촘한 그물망을 엮어 나가고 있다. 군이 공개한 최근 복지사각지대 발굴 현황에 따르면, 지역 내 위기가구 발굴 건수는 매년 눈에 띄게 증가하는 추세다.지난 2023년 한 해 동안 발굴된 위기가구는 2426건이었으나, 2024년에는 2739건으로 늘어났고, 2025년에는 2941건에 달하며 3000건에 육박하는 실적을 기록했다. 2026년 역시 5월말 기준 이미 1144건을 발굴해 내며 사각지대 해소를 향한 고삐를 늦추지 않고 있다.읍·면별로 살펴보면 군내 인구가 가장 밀집한 예산읍이 2025년 기준 896건으로 가장 많은 위기가구를 찾아냈고, 삽교읍이 388건, 덕산면이 260건으로 그 뒤를 따랐다. 대술면(137건), 신양면(157건), 광시면(171건), 대흥면(138건) 등 농촌 지역에서도 복지 담당자들의 적극적인 현장 조사를 통해 전년 대비 발굴 건수가 크게 증가하며 전 방위적인 상시 발굴 체계가 작동하고 있음을 입증했다.군은 단순히 사각지대를 찾아내는 것에 그치지 않고, 가구별 위기 상황에 부합하는 맞춤형 서비스를 입체적으로 연계하는 데 집중하고 있다. 2025년 한 해 동안 발굴된 2941건에 대해 군은 다각적인 지원을 아끼지 않았다.가장 기초적인 생계 유지를 위해 기초생활보장 수급자 등 맞춤형 급여를 신청 및 연계한 사례가 166건이며, 차상위계층 지원(차상위장애인·자활·본인부담경감 등)도 54건이 이뤄졌다.갑작스러운 실직이나 질병 등으로 생계 위험에 처한 가구에는 긴급복지지원 제도를 적용해 긴급생계비와 의료비, 연료비 등을 지원한 건수가 84건이었다. 아울러 기초연금, 돌봄사업, 바우처 등 기타 공공서비스를 연계한 실적도 745건에 달한다.눈에 띄는 대목은 민간 자원의 적극적인 활용이다. 공적 급여 기준에 못 미치지만 실질적인 도움이 필요한 복지 틈새계층을 위해 읍·면 지역사회보장협의체 및 민간단체 사업을 연결하거나, 사회복지공동모금회 지정기탁금을 활용한 '민간자원 연계'가 1888건으로 전체 지원 중 가장 큰 비중을 차지했다.이는 행정의 한계를 지역 공동체의 온정으로 보완하는 예산군만의 민관 협력 성과로 풀이된다.이와 함께 군은 현대 사회의 새로운 사회적 위험으로 부각된 고립 가구를 돕기 위해 차별화된 특화 사업을 적극 전개하고 있다. 대표적인 사례가 바로 '저장강박(의심)가구 주거환경 정비사업'이다.오물과 생활쓰레기를 집안에 쌓아둬 정상적인 일상생활이 불가능하고 악취와 해충으로 이웃 주민에게까지 피해를 주는 가구를 돕기 위해 군은 관련 조례를 제정하고 대대적인 정비에 나섰다.지난 2024년에는 발굴된 24가구 중 동의를 얻은 9가구에 대해 청소와 폐기물 수거, 도배·장판 교체 등 주거환경을 전면 정비했다. 이어 2025년에는 기존 미동의 가구를 지속적으로 설득하고 신규 가구를 추가 발굴해 총 15가구에 대한 청소 및 방역 정비를 완료했다.정비 완료 뒤에는 3개월간 2주 1회 집중 모니터링을 실시하는 등 재발 방지를 위한 사후관리 체계도 가동 중이다.사회적 관계를 단절한 채 살아가는 '은둔형 외톨이'에 대한 지원 체계도 정초를 다졌다. 군은 2024년 11월 관련 조례를 제정하고, 2025~2026년 18~45세 청년을 대상으로 비대면 온라인 및 가정방문 실태조사를 진행했다. 그 결과 2025년 17건을 발굴해 상담으로 연결했으며, 올해 5월 진행된 조사에서도 4명을 추가로 찾아내 개인별 욕구조사와 정신·신체 건강상태에 따른 맞춤형 사례관리를 진행 중이다.군 관계자는 "위기가구 발굴은 사회적 고립과 고독사를 예방하는 가장 확실한 방패"라며 "앞으로도 공공 빅데이터와 읍면 인적안전망을 더욱 촘촘히 엮어 지역 내 복지 그늘을 완벽히 걷어내겠다"고 강조했다.