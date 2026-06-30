회색 담장 아래 피어난 아이들의 꿈

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큰사진보기 ▲한 아이가 고사리손으로 푸른색 물뿌리개를 든 채 담장 아래 늘어선 화분에 정성껏 물을 주며 생명을 돌보는 기쁨을 배우고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인근 이웃 주민의 따뜻한 배려로 아이들이 물뿌리개에 물을 가득 담으며 담장 정원을 가꿀 준비를 하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲버려진 요소수 통을 재활용해 만든 화분 주변에 아이들이 옹기종기 모여 앉아, 자신들이 직접 심은 꽃씨에서 고개를 내민 초록빛 새싹을 호기심 가득한 눈빛으로 관찰하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산지역아동센터 아이들과 교사들이 옛 충남방적 폐공장 담장 앞, 자신들의 손길로 가꾼 꽃화분과 그림 옆에 모여 환한 미소와 함께 포즈를 취하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

수십 년 동안 굳게 닫혀 있던 철문, 그리고 사람들의 기억 속에서 점차 잊혀 가던 공간. 충남 예산군 예산읍 창소리에 자리한 옛 충남방적 부지는 오랜 세월 지역 주민들에게 '가까이 하기엔 너무 먼 곳'이었다. 한때는 지역 경제를 이끌던 산업화의 상징이었지만 공장 가동이 멈춘 뒤에는 높은 담장과 녹슨 철문, 무성한 잡초만 남았다. 어둡고 음침했고, 주민들에게는 그저 지나치는 풍경 중 하나였다.하지만 지난 22일 찾은 충남방적 담장 앞 풍경은 사뭇 달랐다. 초여름 햇살 아래 회색 콘크리트 담장을 따라 형형색색 꽃화분 수십 개가 길게 늘어서 있었다. 붉은 꽃과 노란 꽃, 보랏빛 꽃들이 무채색 담장과 선명한 대비를 이루며 시선을 사로잡았다. 담장 위에는 아이들이 그린 꽃 그림도 걸려 있었다. 삭막함 대신 생기가, 적막함 대신 웃음이 피어나고 있었다.이 작은 변화의 주인공은 예산지역아동센터 아이들이다. 센터를 이용하는 아이들은 대부분 신례원초등학교 학생들이다. 매일 학교를 마치고 센터로 향하는 길목에 충남방적 담장이 있다. 오래 방치된 폐공장 주변은 아이들에게도 반가운 공간이 아니었다. "길이 좀 무섭고 삭막해요." 아이들 사이에서 자연스럽게 이런 이야기가 나왔다.황선옥 센터장은 아이들의 이야기를 그냥 흘려듣지 않았다. "아이들이 매일 지나는 길인데 잡초도 많고 분위기도 어두웠다"며 "저녁에는 주민들이 산책하는 길이기도 해서 조금이라도 밝고 예쁜 공간으로 바꿀 수 없을까 고민하게 됐다"고 말했다.그렇게 시작된 것이 '충남방적 담장 가꾸기' 프로젝트다. 처음 이야기가 나온 것은 지난해 가을이었다. 어떤 식물을 심을지, 어떻게 꾸밀지, 아이들이 지속적으로 관리할 수 있을지 고민이 이어졌다. 가장 큰 문제는 물이었다. 담장 주변에는 급수시설이 없었다.그러나 뜻밖의 곳에서 해결책이 나왔다. 담장 맞은편에서 꽃가게 '아름다운 꽃동산'을 운영하는 주민이 흔쾌히 수도 사용을 허락한 것이다. 센터는 자체 예산으로 긴 호스를 구입해 연결했고, 꽃가게 사장은 물을 마음껏 사용할 수 있도록 배려했다."물세 대신 수박 한 통 사오면 되지"라는 사장의 농담 섞인 한마디에는 아이들을 향한 따뜻한 응원이 담겨 있었다. 이같은 지역 주민의 작은 선의는 아이들의 꿈을 현실로 만드는 마중물이 됐다.본격적인 작업은 지난 3월 시작됐다. 먼저 수년 동안 방치된 담장 주변의 잡초를 제거했다. 아이들은 센터 안에서 씨앗을 심고 싹을 틔우는 작업부터 시작했다. 작은 화분에 씨앗을 심고 물을 주자 불과 일주일여 만에 초록빛 새싹이 고개를 내밀었다.아이들은 매일 싹이 얼마나 자랐는지 확인하며 생명의 신비를 배워갔다. 신례원초등학교 4학년이자 아동자치회장인 정새롬 학생은 "골목에 쓰레기가 너무 많고 지저분했다"며 "꽃을 키워서 사람들에게 작은 행복을 주고 싶었다"라고 꽃을 심게 된 이유를 설명했다.아이들이 바꾸고 싶었던 것은 단순히 담장의 색깔이 아니었다. 실제로 충남방적 담장 주변에는 버려진 쓰레기들이 적지 않았다. 아이들은 꽃을 심기 전 집게를 들고 쓰레기를 주웠다. 담장 아래를 청소하고 주변을 정리한 뒤에야 화분을 설치했다. 그리고 자신들의 그림을 코팅해 담장 곳곳에 걸었다.센터 예산이 넉넉한 것도 아니었다. 새 화분을 모두 구입하기 어려워 버려지는 요소수 통을 모아 화분으로 재활용했다. 통을 자르고 구멍을 뚫어 새 생명을 담는 공간으로 바꿨다.아이들은 이 화분에 봉선화와 백일홍, 메리골드, 일일초, 달맞이꽃, 수국 등을 심었다. 풍선덩굴과 나팔꽃은 담장을 타고 오를 수 있도록 그물망도 설치했다. 지금은 넝쿨식물들이 조금씩 담장을 오르기 시작한 단계다.하지만 아이들의 기대는 이미 꽃보다 크게 자라고 있다. 현장에서 만난 아이들은 화분을 둘러보며 꽃 이름을 하나하나 설명했다."콩벌레도 있고 개미도 보인다"며 화분 속 작은 생태계를 들여다보는 아이들의 눈빛은 진지했다. 한 아이에게 "꽃에 물 줄 때 어떤 기분이 들어?"라고 묻자, 잠시 머뭇거리던 아이는 수줍게 웃으며 "물 주면 잘 자랄 것 같다"라고 대답했다. 어쩌면 가장 단순한 말이지만, 그 안에는 생명을 돌보는 마음이 고스란히 담겨 있었다.황 센터장은 아이들이 이런 활동을 특히 좋아한다고 말했다."요즘 아이들은 학교와 학원, 집을 반복하는 경우가 많다. 그런데 흙을 만지고 식물을 키우는 활동을 정말 좋아한다"며 "자신들이 심은 꽃이 자라는 모습을 보며 보람도 느낀다"고 전했다.현재 예산지역아동센터는 정원 40명이 모두 채워질 정도로 활발하게 운영되고 있다. 아이들은 방과 후 공예수업과 요리수업, 보드게임, 청소년수련관 프로그램 등에 참여하면서도 틈틈이 꽃을 돌본다.특히 목요일이면 아이들이 삼삼오오 담장으로 향한다. 화분에 물을 주고, 풀이 자랐는지 살피고, 비뚤어진 그림을 바로 세운다. 누가 시켜서 하는 일이 아니다. 자신들이 만든 공간이기에 스스로 지키고 가꾸는 것이다.변화는 조금씩 나타나고 있다. 처음에는 무심히 지나치던 주민들이 발걸음을 멈추고 꽃을 바라본다. 최근에는 한 주민이 "집에서 키우는 화분을 함께 놓아도 되겠느냐"고 문의해오기도 했다. 아이들이 시작한 작은 실천이 지역사회 전체의 관심으로 번지고 있는 셈이다.황 센터장의 꿈은 여기서 멈추지 않는다. 아이들이 꾸민 구간은 전체 담장 가운데 30~40미터 정도에 불과하다. 충남방적 외곽을 따라 이어진 담장은 아직도 수백 미터나 남아 있다."지자체와 주민들이 함께 관심을 가져준다면 더 넓은 구간도 꾸밀 수 있을 것 같다"며 "오랫동안 방치된 충남방적 외부 공간이 지역의 새로운 명소가 되는 계기가 됐으면 좋겠다"는 바람을 전했다.철문은 여전히 닫혀 있다. 공장 안은 아직 개발을 기다리고 있다. 하지만 담장 밖에서는 이미 변화가 시작됐다. 누군가는 폐공장을 본다. 누군가는 낡은 담장을 본다. 그러나 아이들은 그곳에서 꽃이 필 수 있는 가능성을 발견했다. 그리고 씨앗을 심고, 물을 주고, 쓰레기를 치우며 스스로 변화를 만들어냈다.아이들이 심은 것은 단순한 꽃씨가 아니다. 삭막한 공간을 바꾸려는 마음, 이웃에게 작은 행복을 전하고 싶은 배려, 그리고 지역을 사랑하는 시민의식이었다.오랫동안 멈춰 있던 충남방적 담장에 가장 먼저 꽃을 피운 것은 거대한 개발 계획도, 막대한 예산도 아니었다. 고사리손으로 물뿌리개를 들고 나선 아이들의 순수한 마음이었다.