용인 파크골프장 수요 늘어... 공공장소 활용 기준 과제

큰사진보기 ▲기흥호수공원 파크골프장이 7월 1일 정식 개장한다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2024년 7월 18일 집중호우로 하천이 범람해 침수 피해를 입은 처인구 포곡 파크골프장 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

파크골프장을 둘러싼 관심이 전국 지방자치단체로 확산하는 가운데 용인에서도 곳곳에서 파크골프장을 둔 다양한 목소리가 나온다. 고령층을 중심으로 이용자가 빠르게 늘면서 생활체육시설 확충 요구가 커지고 있기 때문이다. 반면 하천과 공원, 잔디광장 등 공공공간을 특정 종목 중심으로 사용하는 데 대한 우려도 함께 나오고 있다.파크골프는 일반 골프보다 경기 방식이 단순하고 비용 부담이 낮다. 체력 부담이 크지 않아 중장년층과 노년층이 쉽게 접근할 수 있는 생활체육 종목으로 자리 잡았다. 걷기 운동과 가벼운 경기 요소가 결합돼 건강 관리와 여가 활동, 동호회 중심의 사회적 교류 효과도 크다는 평가를 받는다.전국 자치단체가 파크골프장 조성에 나서는 이유도 여기에 있다. 고령화에 따른 생활체육 수요에 대응하고, 비교적 적은 비용으로 주민이 체감할 수 있는 체육시설을 확보할 수 있기 때문이다. 일부 자치단체는 전국대회 유치와 외지 이용객 방문을 통해 지역경제 활성화 효과까지 기대하고 있다. 파크골프장이 단순한 운동시설을 넘어 생활체육, 복지, 관광 자원으로 인식되는 흐름이다.용인에서도 비슷한 논의가 이어지고 있다. 용인에는 처인구 포곡 파크골프장과 수지구 용인아르피아 파크골프장이 있다. 기흥호수공원 파크골프장도 다음달 1일 개장한다. 기흥구 하갈동 하갈2교 고가도로 아래 일원에 조성된 기흥호수공원 파크골프장과 처인구 포곡 파크골프장은 용인시 공공체육시설 통합예약시스템에 무료 이용 시설로 안내돼 있다.무료 운영은 시민 접근성을 높이는 장점이 있다. 가까운 곳에서 저렴하게 운동할 수 있는 공간은 특히 노년층 복지 차원에서도 의미가 있다. 이동 부담이 큰 노년층에게 생활권 안 체육시설은 건강 관리와 고립 예방 효과를 함께 기대할 수 있는 기반이다.하지만 공공공간 활용 방식에 대한 이견도 적지 않다. 용인에서는 시청 잔디광장이나 강남대 인근 공원 잔디 등에서 파크골프를 즐기는 모습을 두고 공원 이용 질서에 대한 의견이 나오고 있다. 정식 시설이 아닌 공원 잔디 공간까지 파크골프 이용이 확산될 경우 산책객이나 가족 단위 방문객, 휴식 목적 이용자와 충돌할 수 있다는 것이다.7월부터 본격 운영에 들어갈 기흥호수공원 파크골프장을 둘러싼 의견도 같은 맥락이다.기흥호수를 자주 찾는다는 한 시민은 "기흥호수공원은 산책과 휴식, 수변 경관 감상, 계절별 꽃단지 관람 등 다양한 시민 활동이 이뤄지는 공간이다. 유채꽃이 피는 시기에는 시민 방문이 이어지는 장소"라며 "이런 공간에 체육시설이 더해질 경우 전체 공원 기능과 어떻게 조화할지가 중요하다"라며 우려했다.파크골프장 확충을 요구하는 시민들은 이용자가 많은 만큼 시설을 더 마련해야 한다고 본다. 반면 일부 시민은 공원과 수변 공간이 특정 체육 종목 중심으로 바뀌는 데 신중해야 한다는 의견을 낸다. 양쪽 모두 공공공간의 필요성을 말하고 있다는 점에서 논의의 핵심은 찬반보다 배분과 운영 기준에 가깝다.파크골프장 운영 기준 강화를 요구하는 이유도 여기에 있다. 파크골프장을 조성할 때 입지 적정성, 환경 영향, 보행 동선, 안전 거리, 소음과 경관 영향 등을 사전에 따져야 하기 때문이다.용인시도 시설 확충과 함께 이용 질서 마련이 필수다. 공간을 일부 이용자만 이용하는 것을 최대한 제한할 수 있는 안전장치는 물론, 공공체육시설이라는 성격에 맞게 연령과 지역, 동호회 가입 여부와 관계없이 이용 기회를 넓히는 방식이 필요해 보인다.