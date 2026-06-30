사회만평·만화 26.06.30 10:14ㅣ최종 업데이트 26.06.30 10:14 [만평] 되살아난 스타벅스의 악몽 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲되살아난 스타벅스의 악몽거의 복구 되었는데... ⓒ 동그라미 관련사진보기 #스타벅스#배재고 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] 삭발의 저주? 갤러리 오마이포토 체코 맞아 2대1 역전승, 기뻐하는 붉은 악마 1/15 이전 다음 이전 다음 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 핸드볼경기장 찾은 장동혁 "경찰 강제 해산보다 시민 요구에 답해야" 북중미월드컵, 희비교차하는 붉은 악마와 멕시코 직원 역사 교육 위해 단축 운영하는 스타벅스 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.